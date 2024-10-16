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Новости Война
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Эвакуационный поезд с Донетчины будет курсировать каждый день. Людей будут везти на Днепропетровщину и Львовщину, - ОВА

Евакуація з Донеччини

Эвакуационный поезд, который вывозит жителей Донецкой области в более безопасные регионы, будет курсировать ежедневно. Людей будут эвакуировать в Днепропетровскую и Львовскую области.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из 334 тыс. гражданских жителей, которые еще остаются в Донецкой области, 43 тыс. человек проживают в 18 громадах, которые отнесены к зоне боевых действий.

Всего с начала эвакуации с территории Донецкой области эвакуировано 1 млн 163 тысячи гражданских, из которых 46 тысяч - это люди с инвалидностью и 185,7 тысяч - несовершеннолетние.

В течение прошедшей недели в рамках принудительной эвакуации семей с детьми удалось вывезти 129 детей. В частности, с территории Ильиновской громады выехали 8 детей, Константиновской громады - 96 детей, Покровской громады - 25 детей.

Также читайте: Принято решение об усилении мер эвакуации на Купянщине и Изюмщине, - ОВА

По состоянию на середину октября в 10 населенных пунктах, которые подпадают под принудительную эвакуацию семей с детьми, остается 433 ребенка. Больше всего детей - в Константиновской громаде (256 несовершеннолетних). В Покровской громаде остаются 135 детей, в Ильиновской - 41 ребенок.

Также в течение недели эвакуировали 168 маломобильных жителей Донецкой области.

В ОВА отметили, что возможности расселения в Черкасской области исчерпаны, с этой недели началась эвакуация людей в Днепропетровскую область и продолжается - во Львовскую. Эвакуационный поезд курсирует ежедневно.

Также смотрите: Эвакуация на Сумщине: За неделю вывезено 535 человек, в том числе 143 ребенка. ФОТО

Автор: 

эвакуация (2099) Донецкая область (9946)


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Топ комментарии
+3
Боже яка ти сволота Дмитро, скажи це військовим з Донбасу які воюють за Україну, скажи про це патріотичним мешканцям Донеччини, які виходили на проукраїнські акції в 2014 році, йдучи на великий ризик, ризикуючи своїм життям в своїх містах. Фактично, твої заяви направлені на розкол України, тим самим вони вигідні терористичній Росії. Тому ти є справжнім сепаратистом та корисним ідіотом.
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17.10.2024 00:15
+2
Та фіг там, був тиждень тому у військоматі по паперових справах і сидить таке чучело з краматорську, привезли бусіком і питають чого ви до сих пір не стали на облік, воно уже рік на Буковині шорхається. він буром на них, я бєженець і не маю тут ні де ні яких обліках. Узяли номер телефону і гуляй. Те що на моїх очах було.
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16.10.2024 22:03
+1
Роботи для ТЦК побільшає...
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16.10.2024 21:35
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Правила форума Совет форумчан
Боже яка ти сволота Дмитро, скажи це військовим з Донбасу які воюють за Україну, скажи про це патріотичним мешканцям Донеччини, які виходили на проукраїнські акції в 2014 році, йдучи на великий ризик, ризикуючи своїм життям в своїх містах. Фактично, твої заяви направлені на розкол України, тим самим вони вигідні терористичній Росії. Тому ти є справжнім сепаратистом та корисним ідіотом.
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17.10.2024 00:15 Ответить
Євген, олігархи існували тільки на Донбасі? На відміну від представників великого капіталу з інших регіонів України, компанії Ахметова зараз є найбільшими платниками податків нашої країни. Тож якщо ти будеш тікати зі свого зруйнованого росіянами міста, до якого олігарха тебе потрібно відправити?
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17.10.2024 00:25 Ответить
Роботи для ТЦК побільшає...
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16.10.2024 21:35 Ответить
Та фіг там, був тиждень тому у військоматі по паперових справах і сидить таке чучело з краматорську, привезли бусіком і питають чого ви до сих пір не стали на облік, воно уже рік на Буковині шорхається. він буром на них, я бєженець і не маю тут ні де ні яких обліках. Узяли номер телефону і гуляй. Те що на моїх очах було.
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16.10.2024 22:03 Ответить
Віктор, а ти не бажаєш розповісти про біженців з Західної України, які втекли з безпечних тилових регіонів, отримуючи і паразитуючи на соціальних виплатах в європейських країнах.
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17.10.2024 00:18 Ответить
ZaZe?
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17.10.2024 10:57 Ответить
 
 