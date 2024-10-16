Эвакуационный поезд с Донетчины будет курсировать каждый день. Людей будут везти на Днепропетровщину и Львовщину, - ОВА

Эвакуационный поезд, который вывозит жителей Донецкой области в более безопасные регионы, будет курсировать ежедневно. Людей будут эвакуировать в Днепропетровскую и Львовскую области.

Об этом сообщили в Донецкой ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что из 334 тыс. гражданских жителей, которые еще остаются в Донецкой области, 43 тыс. человек проживают в 18 громадах, которые отнесены к зоне боевых действий.

Всего с начала эвакуации с территории Донецкой области эвакуировано 1 млн 163 тысячи гражданских, из которых 46 тысяч - это люди с инвалидностью и 185,7 тысяч - несовершеннолетние.

В течение прошедшей недели в рамках принудительной эвакуации семей с детьми удалось вывезти 129 детей. В частности, с территории Ильиновской громады выехали 8 детей, Константиновской громады - 96 детей, Покровской громады - 25 детей.

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По состоянию на середину октября в 10 населенных пунктах, которые подпадают под принудительную эвакуацию семей с детьми, остается 433 ребенка. Больше всего детей - в Константиновской громаде (256 несовершеннолетних). В Покровской громаде остаются 135 детей, в Ильиновской - 41 ребенок.

Также в течение недели эвакуировали 168 маломобильных жителей Донецкой области.

В ОВА отметили, что возможности расселения в Черкасской области исчерпаны, с этой недели началась эвакуация людей в Днепропетровскую область и продолжается - во Львовскую. Эвакуационный поезд курсирует ежедневно.

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