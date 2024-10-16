УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12922 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 632 12

Евакуаційний потяг із Донеччини курсуватиме щодня. Людей везтимуть на Дніпропетровщину та Львівщину, - ОВА

Евакуація з Донеччини

Евакуаційний потяг, який вивозить мешканців Донецької області до безпечніших регіонів, курсуватиме щодня. Людей евакуюватимуть до Дніпропетровської та Львівської областей.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 334 тис. цивільних жителів, які ще залишаються на Донеччині, 43 тис. людей проживають у 18 громадах, які віднесені до зони бойових дій.

Загалом від початку евакуації з території Донецької області евакуйовано 1 млн 163 тисячі цивільних, з яких 46 тисяч – це люди з інвалідністю та 185,7 тисяч – неповнолітні.

Упродовж тижня, що минув,  у межах примусової евакуації родин із дітьми вдалося вивезти 129 дітей. Зокрема, з території Іллінівської громади виїхали 8 дітей, Костянтинівської громади – 96 дітей, Покровської громади – 25 дітей.

Читайте також: У Покровську на Донеччині залишається 13 тисяч осіб, зокрема 94 дитини, - МВА

Станом на середину жовтня в 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію родин із дітьми, залишається 433 дитини. Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді (256 неповнолітніх). У Покровській громаді залишаються 135 дітей, в Іллінівській – 41 дитина.

Також впродовж тижня евакуювали 168 маломобільних мешканців Донеччини.

В ОВА зазначили, що можливості розселення у Черкаській області вичерпані, з цього тижня розпочалась евакуація людей до Дніпропетровської області та продовжується до Львівської. Евакуаційний потяг курсує щодня.

Читайте також: Найскладніша ситуація у Покровську та Часовому Яру, - ОВА

Автор: 

евакуація (2341) Донецька область (8770)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Боже яка ти сволота Дмитро, скажи це військовим з Донбасу які воюють за Україну, скажи про це патріотичним мешканцям Донеччини, які виходили на проукраїнські акції в 2014 році, йдучи на великий ризик, ризикуючи своїм життям в своїх містах. Фактично, твої заяви направлені на розкол України, тим самим вони вигідні терористичній Росії. Тому ти є справжнім сепаратистом та корисним ідіотом.
показати весь коментар
17.10.2024 00:15
+2
Та фіг там, був тиждень тому у військоматі по паперових справах і сидить таке чучело з краматорську, привезли бусіком і питають чого ви до сих пір не стали на облік, воно уже рік на Буковині шорхається. він буром на них, я бєженець і не маю тут ні де ні яких обліках. Узяли номер телефону і гуляй. Те що на моїх очах було.
показати весь коментар
16.10.2024 22:03
+1
Роботи для ТЦК побільшає...
показати весь коментар
16.10.2024 21:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Боже яка ти сволота Дмитро, скажи це військовим з Донбасу які воюють за Україну, скажи про це патріотичним мешканцям Донеччини, які виходили на проукраїнські акції в 2014 році, йдучи на великий ризик, ризикуючи своїм життям в своїх містах. Фактично, твої заяви направлені на розкол України, тим самим вони вигідні терористичній Росії. Тому ти є справжнім сепаратистом та корисним ідіотом.
показати весь коментар
17.10.2024 00:15 Відповісти
Євген, олігархи існували тільки на Донбасі? На відміну від представників великого капіталу з інших регіонів України, компанії Ахметова зараз є найбільшими платниками податків нашої країни. Тож якщо ти будеш тікати зі свого зруйнованого росіянами міста, до якого олігарха тебе потрібно відправити?
показати весь коментар
17.10.2024 00:25 Відповісти
Роботи для ТЦК побільшає...
показати весь коментар
16.10.2024 21:35 Відповісти
Та фіг там, був тиждень тому у військоматі по паперових справах і сидить таке чучело з краматорську, привезли бусіком і питають чого ви до сих пір не стали на облік, воно уже рік на Буковині шорхається. він буром на них, я бєженець і не маю тут ні де ні яких обліках. Узяли номер телефону і гуляй. Те що на моїх очах було.
показати весь коментар
16.10.2024 22:03 Відповісти
Віктор, а ти не бажаєш розповісти про біженців з Західної України, які втекли з безпечних тилових регіонів, отримуючи і паразитуючи на соціальних виплатах в європейських країнах.
показати весь коментар
17.10.2024 00:18 Відповісти
ZaZe?
показати весь коментар
17.10.2024 10:57 Відповісти
 
 