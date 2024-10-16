Евакуаційний потяг із Донеччини курсуватиме щодня. Людей везтимуть на Дніпропетровщину та Львівщину, - ОВА

Евакуаційний потяг, який вивозить мешканців Донецької області до безпечніших регіонів, курсуватиме щодня. Людей евакуюватимуть до Дніпропетровської та Львівської областей.

Про це повідомили у Донецькій ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що з 334 тис. цивільних жителів, які ще залишаються на Донеччині, 43 тис. людей проживають у 18 громадах, які віднесені до зони бойових дій.

Загалом від початку евакуації з території Донецької області евакуйовано 1 млн 163 тисячі цивільних, з яких 46 тисяч – це люди з інвалідністю та 185,7 тисяч – неповнолітні.

Упродовж тижня, що минув, у межах примусової евакуації родин із дітьми вдалося вивезти 129 дітей. Зокрема, з території Іллінівської громади виїхали 8 дітей, Костянтинівської громади – 96 дітей, Покровської громади – 25 дітей.

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Станом на середину жовтня в 10 населених пунктах, які підпадають під примусову евакуацію родин із дітьми, залишається 433 дитини. Найбільше дітей – у Костянтинівській громаді (256 неповнолітніх). У Покровській громаді залишаються 135 дітей, в Іллінівській – 41 дитина.

Також впродовж тижня евакуювали 168 маломобільних мешканців Донеччини.

В ОВА зазначили, що можливості розселення у Черкаській області вичерпані, з цього тижня розпочалась евакуація людей до Дніпропетровської області та продовжується до Львівської. Евакуаційний потяг курсує щодня.

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