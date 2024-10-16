Найскладніша ситуація у Покровську та Часовому Яру, - ОВА

Понад 130 населених пунктів Донеччини наразі залишаються без енергопостачання. До опалювального сезону готові міста, які знаходяться подалі від лінії фронту.

Про це сказав глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ситуація в Покровську складна, щодня місто масовано обстрілюють. На жаль, у Покровську залишаються 12 тисяч осіб і 68 дітей. Майже з усіма сім'ями, в яких є діти, відпрацювали органи влади. Як запевнили ці сім'ї, найближчим часом вони виїдуть із міста", - сказав очільник області.

За словами Філашкіна, у Покровську працюють кілька сімейних лікарів, усі лікарні евакуйовані за межі області, працюють кілька магазинчиків, "Укрпошта", проте щодня у все менших та менших обсягах.

Найскладніше ситуація в Покровську та Покровській громаді.

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"У м. Часовому Яру наразі залишаються приблизно 400 осіб. Там найскладніша обстановка. Ні в органів влади, ні в підрозділів ДСНС наразі немає можливості доставити туди гуманітарну допомогу. Військові надають її за можливості. Передають продукти, питну воду та медикаменти", - додав глава ОВА.

Також відомо, що понад 130 населених пунктів Донеччини наразі залишаються без енергопостачання, оскільки енергетики через обстріли не мають можливості виконати ремонтні роботи.

"До опалювального сезону область готова, але готові ті міста, які розташовані більш-менш на віддалі від лінії фронту. Це Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля. На жаль, Покровська, Курахівська, Часовоярська громади до опалювального сезону не готові. Його там взагалі не буде. Допомагатимемо людям пилетами, вугіллям, буржуйками. Тому що ці міста дуже близько до лінії фронту", - підсумував він.

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