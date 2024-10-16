Війська РФ обстрілювали 3 райони Донеччини: є поранені, пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Війська РФ продовжують обстрілювати територію Донеччини. Минулої доби, 15 жовтня 2024 року, під удар потрапили 3 райони регіону.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, зруйновано будинок в Острівському і будинок у Курахівці. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 2 будинки.

Краматорський район

У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки: 2 у Зарічному і 1 у Торському. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і 7 автомобілів; також в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків, 2 адмінбудівлі і лінію електропередач; у Миколаївці - 4 будинки.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 - у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

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