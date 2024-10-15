Доба на Донеччині: РФ 13 разів била по області, поранено 5 осіб. ФОТОрепортаж

Внаслідок російських ударів по Донеччині 14 жовтня поранення дістали 5 осіб.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Волноваський район

6 будинків пошкоджено внаслідок ударів по Новоукраїнці Вугледарської громади.

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Покровський район

Зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 адмінбудівлі та 2 двоповерхівки у Кураховому. Знищено будинок у Трудовому. У Покровську пошкоджено 5 будинків.

Краматорський район

У Закітному Лиманської громади поранено людину, пошкоджено 10 будинків.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено багатоповерхівку і приватний будинок; у Різниківці поранено людину, пошкоджено будинок. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки.

Протягом доби російські окупанти 13 разів били по Донеччині. З лінії фронту евакуйовано 253 людини, зокрема 32 дитини.

За словами Філашкіна, внаслідок обстрілів РФ поранено 5 жителів області: 3 у Шахтарському, 1 у Закітному і Різниківці.

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