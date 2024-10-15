Наводив удари РФ на власний підрозділ під час боїв за Часів Яр: СБУ затримала військовослужбовця. ФОТОрепортаж
Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, у 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ – Сороколєтовим Дмитром Павловичем.
За матеріалами справи, зрадник "зливав" ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр.
"Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста. Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру", - йдеться у повідомленні.
Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.
Після документування злочинних дій російського агента було затримано.
За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну РФ проти України.
Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.
На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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От скажіть, аби вам сказали бити таке шпіоонське чувирло - били б?
Я спочатку пошмагала б його різками, щоб шкіра полускалась - а потім би присипала щедро сіллю.
Справа в тому, що з деякого часу я їх уже й не ненавиджу. Вони дегуманізовані.
Вони щось таке як міногі, тільки здорові.
Якось під відео про ту міногу, кацапи стали вихвалятися, яке водо смачне і як вони ********** його їсти. Всеядні як міноги.
Серед цивільних серед них, скоріш, багато наріків, які за дозу на все готові. Шмаття.
А цей билоїд, може, нервував, боявся.
А далі від його імені надавати координати вже розбитої техніки і нехай би кацапи витрачали ракети на розбите залізо.
З кацапам погралися файно.
Та і взагалі навіть якщо ніхто не передає, то можна використати пеленг, взламати, той же Ізраїль поставляє в рашу скрипти для взлому смартфонів, можна включити липову соту звязку і так отримати доступ.
Ну ось він на нулі. Полегшало?
розстріляти перед строєм - найефективніша агітація