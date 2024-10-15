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Наводив удари РФ на власний підрозділ під час боїв за Часів Яр: СБУ затримала військовослужбовця. ФОТОрепортаж

Військова контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного агента ФСБ на Донеччині. Ним виявився 22-річний оператор безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, яка тримає оборону на Краматорському напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, у 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ – Сороколєтовим Дмитром Павловичем.

За матеріалами справи, зрадник "зливав" ворожому спецслужбісту локації свого підрозділу БпЛА, який займався коригуванням вогню по рашистах, що атакували Часів Яр.

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СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині

"Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали прориву рашистів до міста. Також агент намагався передати ФСБ координати інших підрозділів ЗСУ в районі Часового Яру", - йдеться у повідомленні. 

Військові контррозвідники СБУ завчасно викрили зрадника і завдяки цьому запобігли ворожим ударам по локаціях українських військ.

Після документування злочинних дій російського агента було затримано.

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За даними слідства, фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну РФ проти України.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами роботи на ворога.

СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині
СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Також читайте: У Часовому Ярі критична ситуація: ворог щодня здійснює 3-4 штурми, застосовуючи артилерію, дрони та авіацію, - представник пресслужби 24-ої ОМБр Петричак

Автор: 

СБУ (12921) Донецька область (8754) коригування (66) Часів Яр (367)


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Топ коментарі
+19
Чергова мерзенна гнида...
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15.10.2024 10:13
+17
Краще без розголосу прибити.
А далі від його імені надавати координати вже розбитої техніки і нехай би кацапи витрачали ракети на розбите залізо.
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15.10.2024 10:31
+10
Яке довічне? Поскознувся на банановій шкірці і все
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15.10.2024 10:18
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Чергова мерзенна гнида...
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15.10.2024 10:13 Відповісти
Яке довічне? Поскознувся на банановій шкірці і все
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15.10.2024 10:18 Відповісти
та впав на прутня
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15.10.2024 13:20 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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15.10.2024 10:19 Відповісти
Сподіваюсь, його добре потовкли?
От скажіть, аби вам сказали бити таке шпіоонське чувирло - били б?
Я спочатку пошмагала б його різками, щоб шкіра полускалась - а потім би присипала щедро сіллю.
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15.10.2024 10:23 Відповісти
Ви дуже гуманна жінка
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15.10.2024 10:30 Відповісти
Дуже. Тому й не пишу, як насправді могла б вчинити з такім штирлицьом.
Справа в тому, що з деякого часу я їх уже й не ненавиджу. Вони дегуманізовані.
Вони щось таке як міногі, тільки здорові.
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15.10.2024 10:41 Відповісти
Дійсно, схоже на кацапів. Мінога міцно присмоктується до жертви, намертво впиваючись безліччю гострих зубів. Процес перетравлювання відбувається в тілі самої жертви, в яку впорскується травний сік, перетворюючи плоть на криваву кашу. Отакий хижий паразит.

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15.10.2024 11:33 Відповісти
Так. Мінога - здоровий черв"як. Водяний. куди не залізе - витравить все живе. Та ще й огидний дуже, з отим своїм ротиком.
Якось під відео про ту міногу, кацапи стали вихвалятися, яке водо смачне і як вони ********** його їсти. Всеядні як міноги.
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15.10.2024 11:44 Відповісти
Таки да, а можно и шкуру с живого снять. Не торопясь.
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15.10.2024 11:09 Відповісти
От же ж гнида!І що характерно,більшість підкацапників якісь недорозвинені,здохляки
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15.10.2024 10:36 Відповісти
Саме так. Вірно підмічено.
Серед цивільних серед них, скоріш, багато наріків, які за дозу на все готові. Шмаття.
А цей билоїд, може, нервував, боявся.
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15.10.2024 10:40 Відповісти
Кацапи на таких завжди покладались.Бо такі нікчеми що завгодно зроблять за пайку хліба
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15.10.2024 12:21 Відповісти
ПІДАР!
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15.10.2024 10:27 Відповісти
Краще без розголосу прибити.
А далі від його імені надавати координати вже розбитої техніки і нехай би кацапи витрачали ракети на розбите залізо.
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15.10.2024 10:31 Відповісти
Живим його залишили, а все решта зробили так, як ви пишете.
З кацапам погралися файно.
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15.10.2024 10:34 Відповісти
А ви думаєте ЗСУ збивають всі Орлани та Зали, Україна і половини не звезли станків з ЧПУ, ніж москалі для виробництва дронів та ракет, у зелених --- дерева, дороги, зарплати чиновникам першочергове.
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15.10.2024 19:37 Відповісти
Цього під..ра треба було залучити до радіогри, а потім ліквідувати нах
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15.10.2024 10:35 Відповісти
Невже не можна прбрати так звані анонімні телеграм канали які використовує ворог ?
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15.10.2024 10:35 Відповісти
Створити новий канал - справа півтори хвилини.
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15.10.2024 10:51 Відповісти
Є дискорд ще , вотсап, є багато способів, реально що можна зробити то забезпечити військових захищеними телефонами і заборонити на передку та в штабах особисті.

Та і взагалі навіть якщо ніхто не передає, то можна використати пеленг, взламати, той же Ізраїль поставляє в рашу скрипти для взлому смартфонів, можна включити липову соту звязку і так отримати доступ.
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15.10.2024 11:13 Відповісти
Не так страшні руцькі воші як багатомільйонні українські гниди 'какая разніца"в кожному місті епідемія,Пора об'являти страшний метод обробки,інакше безвинні міста,люди діти не здолати 300 річну епідемію вошей.
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15.10.2024 10:41 Відповісти
Питання більше не до цієї гніди, а до самого підходу із залученням контрактників/призивників. Одна така гніда може нагадити у 100 разів більше ніж та користь від тої кількості тих контрактників/призовників яких для галочки залучають до служби у ЗСУ. І саме зверху іде ця кончена ідеологія нездар, яка у свою чергу іде від недолугого блазня. Як завжди - риба гниє з голови. І поки ця "голова" блазень - "куй" буде перемога, хіба що якесь диво трапиться...
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15.10.2024 10:41 Відповісти
Чмо мерзотне
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15.10.2024 10:42 Відповісти
Таких треба тихенько прикопувати в посадці без всякого слідства. Скільки людей загинуло від його дій! Чиїсь батьки, сини...
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15.10.2024 10:47 Відповісти
Не можна тихенько. Не буде виховного ефекту. Кожен потенційний зрадник, який думає чи не почати працювати на ворога, має знати про страшне і невідворотнє покарання. Тоді може і не наважиться.
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15.10.2024 10:53 Відповісти
Всю його рідню повісить на площі
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15.10.2024 10:53 Відповісти
Читаю ..."фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну РФ проти України." Який треш!!!! Виходить, що до ЗСУ потрапляють без перевірки контррозвідки? А виявляють їх уже на етапі , коли майже або вже злив інфу???? А до ЗСУ у нього прокремлівства не проявлялось???Ще й опратор дронів, тобто мав достовірну інфу про дислокації , технології передачи інформації.....
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15.10.2024 11:01 Відповісти
На початку повномаштабці вичислили одного цивільного підорка що зливав з 100% доказухой , потім знайшли тіло в лісо смузі , куля в башці . Совість замучила ,вкоротив собі віку . Місцеві воші тоді призадумались .
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15.10.2024 11:47 Відповісти
Проблема не в самій владі ЕрЗе, а проблема в тих 73/43%зебілах (а до їх складу входять і сепари, і зрадники, і колаборанти, і просто ******* на всі мізки сволота з *********), які привели цю владу на Банкову і Печерськ. Наступного разу зроблять те ж саме; а ті, окремі, і далі будуть зраджувати Україну.
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15.10.2024 12:02 Відповісти
Схоже, це і є наслідки улюбленого обурення з будь-якого злочину: "На нуль його!"
Ну ось він на нулі. Полегшало?
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15.10.2024 13:07 Відповісти
проблема не в жорстокості покарання, а в відсутності публічної страти
розстріляти перед строєм - найефективніша агітація
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15.10.2024 13:39 Відповісти
Для таких треба вводити розстріл і повна перевірка родичів, з виселенням з України.
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15.10.2024 19:31 Відповісти
 
 