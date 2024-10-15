Наводил удары РФ на свое подразделение во время боев за Часов Яр: СБУ задержала военнослужащего. ФОТОрепортаж
Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ - Сороколетовым Дмитрием Павловичем.
По материалам дела, предатель "сливал" вражескому спецслужбисту локации своего подразделения БПЛА, который занимался корректировкой огня по рашистам, атаковавшим Часов Яр.
"Российские захватчики планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, которые мешали прорыву рашистов в город. Также агент пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часова Яра", - говорится в сообщении.
Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили предателя и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск.
После документирования преступных действий российский агент был задержан.
По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Телеграм-каналах, где поддерживал войну РФ против Украины.
Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.
На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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От скажіть, аби вам сказали бити таке шпіоонське чувирло - били б?
Я спочатку пошмагала б його різками, щоб шкіра полускалась - а потім би присипала щедро сіллю.
Справа в тому, що з деякого часу я їх уже й не ненавиджу. Вони дегуманізовані.
Вони щось таке як міногі, тільки здорові.
Якось під відео про ту міногу, кацапи стали вихвалятися, яке водо смачне і як вони ********** його їсти. Всеядні як міноги.
Серед цивільних серед них, скоріш, багато наріків, які за дозу на все готові. Шмаття.
А цей билоїд, може, нервував, боявся.
А далі від його імені надавати координати вже розбитої техніки і нехай би кацапи витрачали ракети на розбите залізо.
З кацапам погралися файно.
Та і взагалі навіть якщо ніхто не передає, то можна використати пеленг, взламати, той же Ізраїль поставляє в рашу скрипти для взлому смартфонів, можна включити липову соту звязку і так отримати доступ.
Ну ось він на нулі. Полегшало?
розстріляти перед строєм - найефективніша агітація