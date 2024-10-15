Наводил удары РФ на свое подразделение во время боев за Часов Яр: СБУ задержала военнослужащего. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ - Сороколетовым Дмитрием Павловичем.

По материалам дела, предатель "сливал" вражескому спецслужбисту локации своего подразделения БПЛА, который занимался корректировкой огня по рашистам, атаковавшим Часов Яр.

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"Российские захватчики планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, которые мешали прорыву рашистов в город. Также агент пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часова Яра", - говорится в сообщении.

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили предателя и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск.

После документирования преступных действий российский агент был задержан.

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По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Телеграм-каналах, где поддерживал войну РФ против Украины.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.





На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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