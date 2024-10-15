РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13708 посетителей онлайн
Новости Фото Война
7 939 35

Наводил удары РФ на свое подразделение во время боев за Часов Яр: СБУ задержала военнослужащего. ФОТОрепортаж

Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в Донецкой области. Им оказался 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в 2023 году контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ - Сороколетовым Дмитрием Павловичем.

По материалам дела, предатель "сливал" вражескому спецслужбисту локации своего подразделения БПЛА, который занимался корректировкой огня по рашистам, атаковавшим Часов Яр.

Смотрите также: Передавали координаты для ударов по локациям ВСУ: На Днепропетровщине задержаны агенты ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині

"Российские захватчики планировали использовать эту информацию для ударов по позициям украинских дронщиков, которые мешали прорыву рашистов в город. Также агент пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часова Яра", - говорится в сообщении.

Военные контрразведчики СБУ заблаговременно разоблачили предателя и благодаря этому предотвратили вражеские удары по локациям украинских войск.

После документирования преступных действий российский агент был задержан.

Читайте также: Наводил российские КАБы на позиции Сил обороны: СБУ задержала агента РФ в Харькове

По данным следствия, фигурант попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Телеграм-каналах, где поддерживал войну РФ против Украины.

Во время обысков у задержанного изъяты мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині
СБУ затримала агента ФСБ на Донеччині

На основании собранных материалов следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Корректировал двойной удар "Искандером" по Одессе: СБУ задержала агента ФСБ РФ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19988) Донецкая область (9929) корректировщик (64) Часов Яр (363)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+19
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
15.10.2024 10:13
+17
Краще без розголосу прибити.
А далі від його імені надавати координати вже розбитої техніки і нехай би кацапи витрачали ракети на розбите залізо.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:31
+10
Яке довічне? Поскознувся на банановій шкірці і все
показать весь комментарий
15.10.2024 10:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чергова мерзенна гнида...
показать весь комментарий
15.10.2024 10:13 Ответить
Яке довічне? Поскознувся на банановій шкірці і все
показать весь комментарий
15.10.2024 10:18 Ответить
та впав на прутня
показать весь комментарий
15.10.2024 13:20 Ответить
на гіляку запроданця !!!
показать весь комментарий
15.10.2024 10:19 Ответить
Сподіваюсь, його добре потовкли?
От скажіть, аби вам сказали бити таке шпіоонське чувирло - били б?
Я спочатку пошмагала б його різками, щоб шкіра полускалась - а потім би присипала щедро сіллю.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:23 Ответить
Ви дуже гуманна жінка
показать весь комментарий
15.10.2024 10:30 Ответить
Дуже. Тому й не пишу, як насправді могла б вчинити з такім штирлицьом.
Справа в тому, що з деякого часу я їх уже й не ненавиджу. Вони дегуманізовані.
Вони щось таке як міногі, тільки здорові.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:41 Ответить
Дійсно, схоже на кацапів. Мінога міцно присмоктується до жертви, намертво впиваючись безліччю гострих зубів. Процес перетравлювання відбувається в тілі самої жертви, в яку впорскується травний сік, перетворюючи плоть на криваву кашу. Отакий хижий паразит.

показать весь комментарий
15.10.2024 11:33 Ответить
Так. Мінога - здоровий черв"як. Водяний. куди не залізе - витравить все живе. Та ще й огидний дуже, з отим своїм ротиком.
Якось під відео про ту міногу, кацапи стали вихвалятися, яке водо смачне і як вони ********** його їсти. Всеядні як міноги.
показать весь комментарий
15.10.2024 11:44 Ответить
Таки да, а можно и шкуру с живого снять. Не торопясь.
показать весь комментарий
15.10.2024 11:09 Ответить
От же ж гнида!І що характерно,більшість підкацапників якісь недорозвинені,здохляки
показать весь комментарий
15.10.2024 10:36 Ответить
Саме так. Вірно підмічено.
Серед цивільних серед них, скоріш, багато наріків, які за дозу на все готові. Шмаття.
А цей билоїд, може, нервував, боявся.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:40 Ответить
Кацапи на таких завжди покладались.Бо такі нікчеми що завгодно зроблять за пайку хліба
показать весь комментарий
15.10.2024 12:21 Ответить
ПІДАР!
показать весь комментарий
15.10.2024 10:27 Ответить
Краще без розголосу прибити.
А далі від його імені надавати координати вже розбитої техніки і нехай би кацапи витрачали ракети на розбите залізо.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:31 Ответить
Живим його залишили, а все решта зробили так, як ви пишете.
З кацапам погралися файно.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:34 Ответить
А ви думаєте ЗСУ збивають всі Орлани та Зали, Україна і половини не звезли станків з ЧПУ, ніж москалі для виробництва дронів та ракет, у зелених --- дерева, дороги, зарплати чиновникам першочергове.
показать весь комментарий
15.10.2024 19:37 Ответить
Цього під..ра треба було залучити до радіогри, а потім ліквідувати нах
показать весь комментарий
15.10.2024 10:35 Ответить
Невже не можна прбрати так звані анонімні телеграм канали які використовує ворог ?
показать весь комментарий
15.10.2024 10:35 Ответить
Створити новий канал - справа півтори хвилини.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:51 Ответить
Є дискорд ще , вотсап, є багато способів, реально що можна зробити то забезпечити військових захищеними телефонами і заборонити на передку та в штабах особисті.

Та і взагалі навіть якщо ніхто не передає, то можна використати пеленг, взламати, той же Ізраїль поставляє в рашу скрипти для взлому смартфонів, можна включити липову соту звязку і так отримати доступ.
показать весь комментарий
15.10.2024 11:13 Ответить
Не так страшні руцькі воші як багатомільйонні українські гниди 'какая разніца"в кожному місті епідемія,Пора об'являти страшний метод обробки,інакше безвинні міста,люди діти не здолати 300 річну епідемію вошей.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:41 Ответить
Питання більше не до цієї гніди, а до самого підходу із залученням контрактників/призивників. Одна така гніда може нагадити у 100 разів більше ніж та користь від тої кількості тих контрактників/призовників яких для галочки залучають до служби у ЗСУ. І саме зверху іде ця кончена ідеологія нездар, яка у свою чергу іде від недолугого блазня. Як завжди - риба гниє з голови. І поки ця "голова" блазень - "куй" буде перемога, хіба що якесь диво трапиться...
показать весь комментарий
15.10.2024 10:41 Ответить
Чмо мерзотне
показать весь комментарий
15.10.2024 10:42 Ответить
Таких треба тихенько прикопувати в посадці без всякого слідства. Скільки людей загинуло від його дій! Чиїсь батьки, сини...
показать весь комментарий
15.10.2024 10:47 Ответить
Не можна тихенько. Не буде виховного ефекту. Кожен потенційний зрадник, який думає чи не почати працювати на ворога, має знати про страшне і невідворотнє покарання. Тоді може і не наважиться.
показать весь комментарий
15.10.2024 10:53 Ответить
Всю його рідню повісить на площі
показать весь комментарий
15.10.2024 10:53 Ответить
Читаю ..."фігурант потрапив у поле зору окупантів через свої прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де підтримував війну РФ проти України." Який треш!!!! Виходить, що до ЗСУ потрапляють без перевірки контррозвідки? А виявляють їх уже на етапі , коли майже або вже злив інфу???? А до ЗСУ у нього прокремлівства не проявлялось???Ще й опратор дронів, тобто мав достовірну інфу про дислокації , технології передачи інформації.....
показать весь комментарий
15.10.2024 11:01 Ответить
На початку повномаштабці вичислили одного цивільного підорка що зливав з 100% доказухой , потім знайшли тіло в лісо смузі , куля в башці . Совість замучила ,вкоротив собі віку . Місцеві воші тоді призадумались .
показать весь комментарий
15.10.2024 11:47 Ответить
Проблема не в самій владі ЕрЗе, а проблема в тих 73/43%зебілах (а до їх складу входять і сепари, і зрадники, і колаборанти, і просто ******* на всі мізки сволота з *********), які привели цю владу на Банкову і Печерськ. Наступного разу зроблять те ж саме; а ті, окремі, і далі будуть зраджувати Україну.
показать весь комментарий
15.10.2024 12:02 Ответить
Схоже, це і є наслідки улюбленого обурення з будь-якого злочину: "На нуль його!"
Ну ось він на нулі. Полегшало?
показать весь комментарий
15.10.2024 13:07 Ответить
проблема не в жорстокості покарання, а в відсутності публічної страти
розстріляти перед строєм - найефективніша агітація
показать весь комментарий
15.10.2024 13:39 Ответить
Для таких треба вводити розстріл і повна перевірка родичів, з виселенням з України.
показать весь комментарий
15.10.2024 19:31 Ответить
 
 