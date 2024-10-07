Передавали координаты для ударов по локациям ВСУ: На Днепропетровщине задержаны агенты ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще двух участников агентурной сети ФСБ, которую разоблачили в августе этого года на Днепропетровщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тогда контрразведчики СБУ задержали 6 участников вражеской ячейки, которые корректировали ракетно-пушечные атаки России по региону. Основными целями врага были объекты военной и критической инфраструктуры.

Задание задержанных агентов

В настоящее время установлено местонахождение и задержаны еще два агента этой группы.

Ими оказались 56-летний руководитель охраны одного из местных предприятий и 48-летняя безработная, которая проживала в пригороде Днепра.

Агенты действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общего российского куратора, координировавшего подрывную деятельность всей сети.

По его указанию фигуранты готовили координаты для воздушных ударов по локациям Сил обороны и объектам "Укрзализныци", которые задействованы в переправке боевой техники и боеприпасов на фронт.

Также злоумышленники отслеживали маршруты движения военных колонн ВСУ в направлении передовой.

Чтобы получить разведданные вражеские приспешники объезжали улицы областного центра и прилегающих территорий, где фиксировали "нужные" объекты.

В дальнейшем агенты готовили "отчеты", которые отправляли ФСБ в виде геолокаций потенциальных целей с их детальным описанием.

Что грозит предателям?

Контрразведчики СБУ задержали обоих фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

