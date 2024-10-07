РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10012 посетителей онлайн
Новости Фото
3 578 13

Передавали координаты для ударов по локациям ВСУ: На Днепропетровщине задержаны агенты ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще двух участников агентурной сети ФСБ, которую разоблачили в августе этого года на Днепропетровщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тогда контрразведчики СБУ задержали 6 участников вражеской ячейки, которые корректировали ракетно-пушечные атаки России по региону. Основными целями врага были объекты военной и критической инфраструктуры.

Задание задержанных агентов

В настоящее время установлено местонахождение и задержаны еще два агента этой группы.

Ими оказались 56-летний руководитель охраны одного из местных предприятий и 48-летняя безработная, которая проживала в пригороде Днепра.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит мероприятия по безопасности в Сумах. Жителей призывают реагировать на требования правоохранителей и иметь с собой документы. ФОТОрепортаж

СБУ викрила двох коригувальників ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Агенты действовали отдельно друг от друга, но "замыкались" на общего российского куратора, координировавшего подрывную деятельность всей сети.

По его указанию фигуранты готовили координаты для воздушных ударов по локациям Сил обороны и объектам "Укрзализныци", которые задействованы в переправке боевой техники и боеприпасов на фронт.

Также злоумышленники отслеживали маршруты движения военных колонн ВСУ в направлении передовой.

Чтобы получить разведданные вражеские приспешники объезжали улицы областного центра и прилегающих территорий, где фиксировали "нужные" объекты.

Читайте также: 17-летние подростки подожгли два военных авто в Каменском на Днепропетровщине, - прокуратура

В дальнейшем агенты готовили "отчеты", которые отправляли ФСБ в виде геолокаций потенциальных целей с их детальным описанием.

Что грозит предателям?

Контрразведчики СБУ задержали обоих фигурантов по месту жительства. Во время обыска у них изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

СБУ викрила двох коригувальників ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Следователи Службы безопасности сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводил российские КАБы на позиции Сил обороны: СБУ задержала агента РФ в Харькове

Автор: 

СБУ (20338) корректировщик (105) Днепропетровская область (4382)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Треба розстрілювати - не фер їх кормити
показать весь комментарий
07.10.2024 10:16 Ответить
+6
Так багато варіантів..самоповісився у камері, перерізав вени ложкою, застрелений/самозастрелився при спробі затримання/втечі.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:26 Ответить
+6
багато !!! https://youtu.be/-eJXXuI4ihY починати розстріли потрібно з ж ОПи "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його зе-банди у ВР, КМ і тд.тп.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:38 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як гриби після дощу - безбашені не закінчуються!
показать весь комментарий
07.10.2024 10:14 Ответить
Треба розстрілювати - не фер їх кормити
показать весь комментарий
07.10.2024 10:16 Ответить
Толерантнии Захід не зрозуміє
показать весь комментарий
07.10.2024 10:18 Ответить
Так багато варіантів..самоповісився у камері, перерізав вени ложкою, застрелений/самозастрелився при спробі затримання/втечі.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:26 Ответить
скільки їх ще....
показать весь комментарий
07.10.2024 10:25 Ответить
багато !!! https://youtu.be/-eJXXuI4ihY починати розстріли потрібно з ж ОПи "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його зе-банди у ВР, КМ і тд.тп.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:38 Ответить
"При затриманні агент скоротив собі віку, як тому вчили куратори".
показать весь комментарий
07.10.2024 10:34 Ответить
комунікували ясна справа за допомогою московського телеграма

типове радянське бидло , ну коли ж воно видохне все з України🙏🏼
фактично по їх вині ми досі топчемося на місті і не в Євросоюзі
показать весь комментарий
07.10.2024 10:36 Ответить
Ну на заміну підростає молоде покоління, яке палить автівки військовим, вбиває Ірину Фаріон...
показать весь комментарий
07.10.2024 10:54 Ответить
Знову дрібних шісток зловили в той час як великі щуряки безнаказано ''плевають'' по ОПі!
показать весь комментарий
07.10.2024 10:37 Ответить
Валерій, за допомогою дрібних шісток (яких не зловили в 2014 році) х.йлу вдалося створити "динири" + "линири", а до чого це привело ти наразі бачиш все особисто.
показать весь комментарий
07.10.2024 10:52 Ответить
Ну що з цією паскудою робити ? розстріляти і другим буде наука і ще про ці так звані охороні фірми чому їх не демобілізовують ?
показать весь комментарий
07.10.2024 10:52 Ответить
Судитимуть у балаклавах?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:37 Ответить
 
 