Передавали координати для ударів по локаціях ЗСУ: На Дніпропетровщині затримано агентів ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО
Служба безпеки затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Тоді контррозвідники СБУ затримали 6 учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури.
Завдання затриманих агентів
Наразі встановлено місцезнаходження і затримано ще двох агентів цієї групи.
Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра.
Агенти діяли окремо один від одного, але "замикалися" на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі.
За його вказівкою фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах "Укрзалізниці", які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт.
Також зловмисники відслідковували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.
Щоб отримати розвіддані ворожі поплічники об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували "потрібні" об’єкти.
Надалі агенти готували "звіти", які відправляли ФСБ у вигляді геолокацій потенційних цілей з їхнім детальним описом.
Що загрожує зрадникам?
Контррозвідники СБУ затримали обох фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.
Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
типове радянське бидло , ну коли ж воно видохне все з України🙏🏼
фактично по їх вині ми досі топчемося на місті і не в Євросоюзі