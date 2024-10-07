УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5817 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 577 13

Передавали координати для ударів по локаціях ЗСУ: На Дніпропетровщині затримано агентів ФСБ РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох учасників агентурної мережі ФСБ, яку викрили у серпні цього року на Дніпропетровщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Тоді контррозвідники СБУ затримали 6 учасників ворожого осередку, що коригували ракетно-дронові атаки росії по регіону. Основними цілями ворога були об’єкти військової та критичної інфраструктури.

Завдання затриманих агентів 

Наразі встановлено місцезнаходження і затримано ще двох агентів цієї групи.

Ними виявилися 56-річний керівник охорони одного з місцевих підприємств та 48-річна безробітна, яка проживала у передмісті Дніпра.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ проводить безпекові заходи в Сумах. Мешканців закликають реагувати на вимоги правоохоронців та мати із собою документи. ФОТОрепортаж 

СБУ викрила двох коригувальників ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Агенти діяли окремо один від одного, але "замикалися" на спільного російського куратора, що координував підривну діяльність усієї мережі.

За його вказівкою фігуранти готували координати для повітряних ударів по локаціях Сил оборони та об’єктах "Укрзалізниці", які задіяні у переправленні бойової техніки та боєприпасів на фронт.

Також зловмисники відслідковували маршрути руху військових колон ЗСУ у напрямку передової.

Щоб отримати розвіддані ворожі поплічники об’їжджали вулиці обласного центру та прилеглих територій, де фіксували "потрібні" об’єкти.

Читайте також: 17-річні підлітки підпалили два військові авто у Кам’янському на Дніпропетровщині, - прокуратура

Надалі агенти готували "звіти", які відправляли ФСБ у вигляді геолокацій потенційних цілей з їхнім детальним описом. 

Що загрожує зрадникам?

Контррозвідники СБУ затримали обох фігурантів за місцями проживання. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони із доказами злочинної діяльності.

СБУ викрила двох коригувальників ФСБ РФ на Дніпропетровщині

Слідчі Служби безпеки повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводив російські КАБи на позиції Сил оборони: СБУ затримала агента РФ у Харкові

Автор: 

СБУ (13266) коригування (107) Дніпропетровська область (4162)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
Треба розстрілювати - не фер їх кормити
показати весь коментар
07.10.2024 10:16 Відповісти
+6
Так багато варіантів..самоповісився у камері, перерізав вени ложкою, застрелений/самозастрелився при спробі затримання/втечі.
показати весь коментар
07.10.2024 10:26 Відповісти
+6
багато !!! https://youtu.be/-eJXXuI4ihY починати розстріли потрібно з ж ОПи "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його зе-банди у ВР, КМ і тд.тп.
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як гриби після дощу - безбашені не закінчуються!
показати весь коментар
07.10.2024 10:14 Відповісти
Треба розстрілювати - не фер їх кормити
показати весь коментар
07.10.2024 10:16 Відповісти
Толерантнии Захід не зрозуміє
показати весь коментар
07.10.2024 10:18 Відповісти
Так багато варіантів..самоповісився у камері, перерізав вени ложкою, застрелений/самозастрелився при спробі затримання/втечі.
показати весь коментар
07.10.2024 10:26 Відповісти
скільки їх ще....
показати весь коментар
07.10.2024 10:25 Відповісти
багато !!! https://youtu.be/-eJXXuI4ihY починати розстріли потрібно з ж ОПи "найвеличнішого" зе-янелоха оманського та усієї його зе-банди у ВР, КМ і тд.тп.
показати весь коментар
07.10.2024 10:38 Відповісти
"При затриманні агент скоротив собі віку, як тому вчили куратори".
показати весь коментар
07.10.2024 10:34 Відповісти
комунікували ясна справа за допомогою московського телеграма

типове радянське бидло , ну коли ж воно видохне все з України🙏🏼
фактично по їх вині ми досі топчемося на місті і не в Євросоюзі
показати весь коментар
07.10.2024 10:36 Відповісти
Ну на заміну підростає молоде покоління, яке палить автівки військовим, вбиває Ірину Фаріон...
показати весь коментар
07.10.2024 10:54 Відповісти
Знову дрібних шісток зловили в той час як великі щуряки безнаказано ''плевають'' по ОПі!
показати весь коментар
07.10.2024 10:37 Відповісти
Валерій, за допомогою дрібних шісток (яких не зловили в 2014 році) х.йлу вдалося створити "динири" + "линири", а до чого це привело ти наразі бачиш все особисто.
показати весь коментар
07.10.2024 10:52 Відповісти
Ну що з цією паскудою робити ? розстріляти і другим буде наука і ще про ці так звані охороні фірми чому їх не демобілізовують ?
показати весь коментар
07.10.2024 10:52 Відповісти
Судитимуть у балаклавах?
показати весь коментар
07.10.2024 11:37 Відповісти
 
 