Здійснювали онлайн-коригування обстрілів Сумщини та Полтавщини: СБУ затримала двох чоловіків. ФОТОрепортаж
Затримано агентів спецслужб РФ, які коригували обстріли Полтавщини та Сумщини.
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, зловмисники встановлювали приховані відеокамери поблизу "потрібних об’єктів", що дозволяло рашистам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки "прильотів", а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.
Основними цілями окупантів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства.
"Спочатку агенти знаходили "потрібні" об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори", - йдеться в повідомленні.
Контррозвідка СБУ затримала їх "на гарячому", коли ті встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта.
Двох фігурантів було завербовано окупантами влітку цього року, коли вони шукали швидких заробітків на Telegram-каналах.
Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль