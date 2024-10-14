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Здійснювали онлайн-коригування обстрілів Сумщини та Полтавщини: СБУ затримала двох чоловіків. ФОТОрепортаж

Затримано агентів спецслужб РФ, які коригували обстріли Полтавщини та Сумщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, зловмисники встановлювали приховані відеокамери поблизу "потрібних об’єктів", що дозволяло рашистам в онлайн-режимі відслідковувати наслідки "прильотів", а також коригувати повторні чи планувати нові атаки.

Основними цілями окупантів були військові аеродроми ЗСУ, теплові електростанції та енергогенеруючі підприємства.

"Спочатку агенти знаходили "потрібні" об’єкти, а потім встановлювали і замасковували навпроти них мобільні телефони, що здійснювали онлайн-трансляцію. Для безперебійної роботи гаджетів протягом тривалого часу до них під’єднували зовнішні акумулятори", - йдеться в повідомленні.

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Контррозвідка СБУ затримала їх "на гарячому", коли ті встановлювали шпигунський пристрій поблизу військового об’єкта.

Двох фігурантів було завербовано окупантами влітку цього року, коли вони шукали швидких заробітків на Telegram-каналах.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вони перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Чоловіки здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів: їх затримала СБУ
Чоловіки здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів: їх затримала СБУ
Чоловіки здійснювали онлайн-коригування ракетних ударів: їх затримала СБУ

Автор: 

СБУ (12921) Сумська область (3828) Полтавська область (1133)


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Зловили ''тюльок'' в той час як фсбешні ''акули'' нахабно плевають по ОПі.
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14.10.2024 10:14 Відповісти
Згідний,що цих виробників треба саджати, що вони здають країну,але не розумію чому не садять корупціонерів, злодіїв які крадуть державні кошти, крадуть допомогу, беруть взятки, то теж послаблює державу , теж помирають воєнні та звичайні люди, чому
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14.10.2024 10:34 Відповісти
А хто ж їх посадить, якщо вони самі посадили у крісло прізіндента, суддів, прокурорів, поліцмейстерів і бандюків зробили депутатами-корешами!
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14.10.2024 10:53 Відповісти
В Єрмаковщини під захистом. Тому корупції в Україні спокійно.
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14.10.2024 10:42 Відповісти
*****, розстрілюйте їх!
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14.10.2024 14:27 Відповісти
 
 