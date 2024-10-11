СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини, - ОВА
У п'ятницю, 11 жовтня, співробітники Управління СБУ Рівненської області за участю представників обласної військової адміністрації оголосили офіційне застереження керівникам медико-соціальної експертизи (МСЕК) Рівненщини. Це відбулося на тлі нещодавного викриття у Рівному злочинної групи осіб, які "заробляли" на ухилянтах.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.
"Керівникам МСЕКів Рівненщини сьогодні оголосили офіційне застереження… Стосується воно недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій. А також наслідків і відповідальності за ці дії", - написав посадовець.
Він додав, що це стало реакцією на викриття у Рівному масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів.
Раніше ми писали, що у Рівному викрито групу осіб, які організували масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. За даними СБУ, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які також залучили до неї 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.
За даними Нацполіції, було проведено 48 обшуків.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
наявність законів, карного кодексу, до сраки!
тільки застереження від сбу, рішає...
до речі! а до чого тут сбу? діяльність мсек підпадає під державну безпеку?
Ні, діяльність МСЕК підпадає під державну небезпеку.
Але чи по https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C підслідності НАБУ підходить, то питання.
По https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C умовам підслідності має виконатись
"Хоча б за однієї з таких умов:
1. Злочин вчинено високопосадовцем,
2. Розмір предмета злочину або завданої ним шкоди ≥ 500 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 мінімальних заробітних плат "
Відповідно:
1. Чи високопосадовці фігурують в даній справі, це невідомо на даний момент.
2. мінімальна заробітна плата (з 1 квітня 2024 року = 8 000 гривень.), то 8 000 * 500 = 4 000 000, і якщо взяти до уваги наведену в новині
("У Рівному викрили масштабну схему допомоги ухилянтам через МСЕК"
9 жовтня 2024
https://zaxid.net/u_rivnomu_pravoohorontsi_vikrili_zlochinnu_grupu_yaka_dopomagala_uhilyantam_cherez_msek_n1595362 )
суму, "14 млн грн ", то ніби як підходить умова.
А відповідно до підслідності , саме по статтям КК (Карного Кодексу), то
"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування злочинів :
Стаття https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК
368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"
ніби як підходить.
"СБУ та Нацполіція викрили у Рівному злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах"
9 жовтня 2024
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh
А от що стосується підслідності, в зв'язку з фігуруючою сумою https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh 14 млн гривень , то напевно офіс Генерального Прокурора України більше знає, і має право приймати рішення, про передачу
(у разі відповідних умов.)
відповідному органу справи, для подальшого досудового розслідування.
І так, цікаво що ж це за застереження, що це означає, що провели всі дії, і всім просто сказали "а-я-яй", чи досудове розслідування продовжується, і всіх порушивших закон у відповідності до цієї справи, притягнуть до відповідальності, відповідно до законодавства ?
Крадуть мільйони!
Попередження!
Прийде весна будемо саджати, яка там вже по рахунку буде?
Нікому не здається, що обидві проблеми можна частково або повністю вирішити, якщо перших познайомити з другими?
В цій державі нічого не змінилось
Але народ,якби був розумний,не терпів би гнид при владі,а взявся б за зброю і зробив би переворот! А так..Ви,стадо,в соцмережах ******* собі,а ми й далі будемо робити свою справу.