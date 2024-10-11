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СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини, - ОВА

СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини

У п'ятницю, 11 жовтня, співробітники Управління СБУ Рівненської області за участю представників обласної військової адміністрації оголосили офіційне застереження керівникам медико-соціальної експертизи (МСЕК) Рівненщини. Це відбулося на тлі нещодавного викриття у Рівному злочинної групи осіб, які "заробляли" на ухилянтах.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівникам МСЕКів Рівненщини сьогодні оголосили офіційне застереження… Стосується воно недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій. А також наслідків і відповідальності за ці дії", - написав посадовець.

Він додав, що це стало реакцією на викриття у Рівному масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів.

Раніше ми писали, що у Рівному викрито групу осіб, які організували масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. За даними СБУ, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які також залучили до неї 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

За даними Нацполіції, було проведено 48 обшуків.

Дивіться також: СБУ викрила у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації: серед затриманих посадовці МСЕК. ФОТОрепортаж

Автор: 

Рівне (574) СБУ (12915)


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Топ коментарі
+18
Потужно, як і наш Лідер!
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11.10.2024 20:15
+16
китайське. останнє. *строго так!!
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11.10.2024 20:12
+14
Відкриваєш сторінку, головні новини - росіяни знову окупували, силовики далі крадуть.
Нікому не здається, що обидві проблеми можна частково або повністю вирішити, якщо перших познайомити з другими?
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11.10.2024 20:24
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китайське. останнє. *строго так!!
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11.10.2024 20:12 Відповісти
З прищуром, мол - ну пацани, нам ще ж стригти вас, а ви палитесь так
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11.10.2024 20:42 Відповісти
валодькіним, добрим прищуром ))
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11.10.2024 20:45 Відповісти
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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11.10.2024 20:13 Відповісти
Потужно, як і наш Лідер!
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11.10.2024 20:15 Відповісти
Нє - ну - попередження це сериозно - ім вже можна робити ноги?
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11.10.2024 20:15 Відповісти
тобто, всі зрозуміли?
наявність законів, карного кодексу, до сраки!
тільки застереження від сбу, рішає...
до речі! а до чого тут сбу? діяльність мсек підпадає під державну безпеку?
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11.10.2024 20:16 Відповісти
"...діяльність мсек підпадає під державну безпеку?"
Ні, діяльність МСЕК підпадає під державну небезпеку.
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11.10.2024 20:18 Відповісти
В нас краіна клоунів та гучних заяв
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11.10.2024 20:40 Відповісти
СБУ образились, що їм не занесли.
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11.10.2024 21:40 Відповісти
По назві, то ніби як підходить НАБУ (Національне Антикорупційне Бюро України).

Але чи по https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C підслідності НАБУ підходить, то питання.
По https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C умовам підслідності має виконатись

 "Хоча б за однієї з таких умов:
1. Злочин вчинено високопосадовцем,
2. Розмір предмета злочину або завданої ним шкоди ≥ 500 https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0 мінімальних заробітних плат "

Відповідно:

1. Чи високопосадовці фігурують в даній справі, це невідомо на даний момент.

2. мінімальна заробітна плата (з 1 квітня 2024 року = 8 000 гривень.), то 8 000 * 500 = 4 000 000, і якщо взяти до уваги наведену в новині
("У Рівному викрили масштабну схему допомоги ухилянтам через МСЕК"
9 жовтня 2024
https://zaxid.net/u_rivnomu_pravoohorontsi_vikrili_zlochinnu_grupu_yaka_dopomagala_uhilyantam_cherez_msek_n1595362 )
суму, "14 млн грн ", то ніби як підходить умова.

А відповідно до підслідності , саме по статтям КК (Карного Кодексу), то
"https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування злочинів :
Стаття https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 КК
368 "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди"

ніби як підходить.
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11.10.2024 22:21 Відповісти
Про те що операція дана проводилась СБУ разом з Національною Поліцією, та процесуальним супроводом обласної Прокуратури (напевно ж Рівненської області), то зрозуміло з новини від прес-служби СБУ наприклад:

"СБУ та Нацполіція викрили у Рівному злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах"
9 жовтня 2024
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh

А от що стосується підслідності, в зв'язку з фігуруючою сумою https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-ta-natspolitsiia-vykryly-u-rivnomu-zlochynnu-hrupu-iz-29-osib-yaki-**********-na-ukhyliantakh 14 млн гривень , то напевно офіс Генерального Прокурора України більше знає, і має право приймати рішення, про передачу
(у разі відповідних умов.)
відповідному органу справи, для подальшого досудового розслідування.

І так, цікаво що ж це за застереження, що це означає, що провели всі дії, і всім просто сказали "а-я-яй", чи досудове розслідування продовжується, і всіх порушивших закон у відповідності до цієї справи, притягнуть до відповідальності, відповідно до законодавства ?
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11.10.2024 22:56 Відповісти
Оскор!
Крадуть мільйони!
Попередження!
Прийде весна будемо саджати, яка там вже по рахунку буде?
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11.10.2024 20:16 Відповісти
А куди здавати все що наколядували і до якої дати здати, сказали?
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11.10.2024 20:19 Відповісти
Відкриваєш сторінку, головні новини - росіяни знову окупували, силовики далі крадуть.
Нікому не здається, що обидві проблеми можна частково або повністю вирішити, якщо перших познайомити з другими?
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11.10.2024 20:24 Відповісти
3 спроби дадуть.....
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11.10.2024 20:28 Відповісти
Що за дебілізм? Стріляти на місці потрібно під@рів які наживаються на війні
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11.10.2024 20:28 Відповісти
А може стрідяти треба тих, хто зробив так, шоби 6 мільйонів доларів пішло корупціонерам, замість офіційно піти на дрони, реб, на забезпечення.. нє?
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11.10.2024 20:39 Відповісти
підуть у тінь або налякали їжака
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11.10.2024 20:28 Відповісти
Вони попередили що треба знати ''табличку ділення'' -тоді не буде для них проблем
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11.10.2024 20:37 Відповісти
Долю маленьку приносять... От і вся показуха...
В цій державі нічого не змінилось
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11.10.2024 20:37 Відповісти
Потужне, я би сказав . Клоуни: ніхто ж до того нічого не знав. А тепер: ховайтесь на раз-два-три, я йду шукати )))))
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11.10.2024 20:38 Відповісти
Колишній рівненський воєнком , ну той що з ТЦКшними бл@дями розважався в своєму кабінеті , тут конєшно не прічьом .
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11.10.2024 20:39 Відповісти
Це в них просто ЗАЗДРІСТЬ!
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11.10.2024 20:40 Відповісти
КРУГОМ СПЛОШНОЙ ГЕНОЦИД !!! ГЕНА ЦИТЬ !)
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11.10.2024 20:42 Відповісти
Тепер на кривих та глухих план зроблять.
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11.10.2024 21:06 Відповісти
Ніколи не було і от знову.
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11.10.2024 21:24 Відповісти
Це наша корова і ми будемо її доїть.
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11.10.2024 21:25 Відповісти
Що це за цирк? Суворо погрозили пальчиком?
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11.10.2024 22:20 Відповісти
Потрібно було дати добу на роздуми щоб прийшли з каяттям провини, і незаконно отриманими коштами, якщо ні то по всій строгості закону.
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11.10.2024 22:21 Відповісти
шо за цирк?
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11.10.2024 22:21 Відповісти
ховайте грош1, та не забувайте добро
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11.10.2024 23:27 Відповісти
Тобто сбу так і сказала прямо усім: не заносите нам добровільно, відберемо примусово.
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12.10.2024 00:24 Відповісти
Пальчиком посварили і забули!😄😄 *****,не смішіть народ!
Але народ,якби був розумний,не терпів би гнид при владі,а взявся б за зброю і зробив би переворот! А так..Ви,стадо,в соцмережах ******* собі,а ми й далі будемо робити свою справу.
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12.10.2024 06:38 Відповісти
 
 