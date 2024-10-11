СБУ оголосила офіційне попередження керівникам МСЕКів Рівненщини, - ОВА

У п'ятницю, 11 жовтня, співробітники Управління СБУ Рівненської області за участю представників обласної військової адміністрації оголосили офіційне застереження керівникам медико-соціальної експертизи (МСЕК) Рівненщини. Це відбулося на тлі нещодавного викриття у Рівному злочинної групи осіб, які "заробляли" на ухилянтах.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Коваль, інформує Цензор.НЕТ.

"Керівникам МСЕКів Рівненщини сьогодні оголосили офіційне застереження… Стосується воно недопустимості вчинення протиправних дій керівниками медико-соціальних експертних комісій. А також наслідків і відповідальності за ці дії", - написав посадовець.

Він додав, що це стало реакцією на викриття у Рівному масштабної схеми ухилення від мобілізації за участю посадовців МСЕКів.

Раніше ми писали, що у Рівному викрито групу осіб, які організували масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації. За даними СБУ, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які також залучили до неї 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

За даними Нацполіції, було проведено 48 обшуків.

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