СБУ викрила у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації: серед затриманих посадовці МСЕК. ФОТОрепортаж

У Рівному викрито групу осіб, які організували масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які також залучили до неї 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

"За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Вартість таких "послуг" становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта. Для реалізації "схеми" фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні.

У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність "хворих" до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Для пошуку "клієнтів" організатори використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. "Прибуток" розподіляли між усіма учасниками.

Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 700 доларів США від нового ухилянта.

Під час обшуків було виявлено понад 14 млн грн та вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми.

За даними Нацполіції, було проведено 48 обшуків.

