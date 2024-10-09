УКР
СБУ викрила у Рівному масштабну схему ухилення від мобілізації: серед затриманих посадовці МСЕК. ФОТОрепортаж

У Рівному викрито групу осіб, які організували масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

За даними СБУ, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які також залучили до неї 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

"За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи. Вартість таких "послуг" становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта. Для реалізації "схеми" фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні.

У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність "хворих" до військової служби", - йдеться в повідомленні.

Для пошуку "клієнтів" організатори використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. "Прибуток" розподіляли між усіма учасниками.

Читайте також: У лікарки з Житомира, яка допомагала ухилянтам отримати фіктивні діагнози, виявили 4,4 млн грн, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 700 доларів США від нового ухилянта.

Під час обшуків було виявлено понад 14 млн грн та вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми.

За даними Нацполіції, було проведено 48 обшуків.

Читайте: Продавав підроблені посвідчення волонтерів та організовував виїзд ухилянтів з України: у Сумах затримано директора благодійного фонду. ФОТОрепортаж

Рівне (581) СБУ (13278) мобілізація (3204) ухилянти (1127)
+24
Абсолютно у всіх МСЕК є такі потвори! трясіть всіх!
09.10.2024 13:14 Відповісти
+15
І це міста не мільйонники рівне хмельницький а дніпро київ там пухнасті там так деруть що це квіточки
09.10.2024 13:19 Відповісти
+15
09.10.2024 13:39 Відповісти
Збагачуються під час віини а далі хоть потоп
09.10.2024 13:12 Відповісти
Глибока думка, Валентине.
09.10.2024 13:24 Відповісти
Дякую! - шо не так? - ви мені нагадуєте анекдот - маленькии хлопчик заглядає до спальні батьків у шпаринку -- потім каже --- і ці люди не дозволяють мені пальчиком в носі колупатися
09.10.2024 13:31 Відповісти
Думати, тобі лікарі не дозволяли ще з дитинства. Займися політичною аналітикою.
09.10.2024 13:34 Відповісти
Вумник! - хто ви по життю?
09.10.2024 13:39 Відповісти
Коли нехватає слів, переходять на феню. Кидай.слогани далі, патріот компартєйський.
09.10.2024 13:48 Відповісти
На форумі тут багато хто на мене наізжав - а коли з деякими пересікався на вулиці - то таку либу давили - так шо не потрібно мене діставати - третіи раз питаю - хто ви по життю
09.10.2024 13:57 Відповісти
А як правильно відповісти?
09.10.2024 14:05 Відповісти
Я думав ти ти простий рояліст слоганіст а ти ще й провокатор з підворотні.
09.10.2024 14:24 Відповісти
Не ми такі - життя таке
09.10.2024 14:26 Відповісти
Ось вся суть пересічного українця. Життя винне, що ви такі. Філософія вбивча, для України вбивча. І попав би на мсек, точно так би давав хабарі або брав, в залежності від обставин. Нецікавий. Бувай патріоте.
09.10.2024 14:43 Відповісти
Я не долар - щоб всім подобатись - баи - баи!
09.10.2024 15:34 Відповісти
ахахах, може в грабіжники податися, скільки бабла в Україні крутиться, але не там,де треба
09.10.2024 13:13 Відповісти
Абсолютно у всіх МСЕК є такі потвори! трясіть всіх!
09.10.2024 13:14 Відповісти
А всі на ТЦК *******. А ноги з таких от "лікарів" ростуть
09.10.2024 13:27 Відповісти
а ви гадаєте то не "фіфті/фіфті"?...

Зараз вже маючи підстави -- хрін дістанеш визнання, після цієї "тряски", хоча до неї не маючи коштів, таж хрін би дали... Коротше, зара буде по-справедливості: хрін усім
09.10.2024 14:06 Відповісти
Трусити, то добре, але набагато корисніше всіх поголовно МСЕК на фронт, там катастрофічно лікарі потрібні. ТЦК ( майже у всіх морди - хоч телят бий! ) теж туди.
09.10.2024 13:42 Відповісти
гарячковий пошук цапів-відбувайлів верхівка сидить в ОПі та рахує кеш.
09.10.2024 13:53 Відповісти
МСЕКі в тренді...
09.10.2024 13:15 Відповісти
Та й ТЦКашники не відстають. Якщо війна буде довгою, то наволоч, замість ВР буде вступати до "лав" МСКів, ТЦК, прокуратури, поліції
09.10.2024 13:35 Відповісти
Митницю б хто перевірив...
09.10.2024 13:51 Відповісти
І це міста не мільйонники рівне хмельницький а дніпро київ там пухнасті там так деруть що це квіточки
09.10.2024 13:19 Відповісти
МСЕК - золоте дно.
09.10.2024 13:21 Відповісти
Дайте мені втопитися, на пару хвилин
09.10.2024 13:27 Відповісти
МСЕК ще до війни, була найбільш корумпована структура.
А зараз ще додалися ВЛК та ТЦК, під час війни, до найбільших корупційних структур.
Корупційна система зараз така, що якщо хочеш жити то плати хабар.
А хто не має грошей відкупитися, той на фронт.
А зараз ВР , взагалі, хоче узаконити розподіл громадян на сорти.
Так зване, економічне бронювання.
Маєш офіційно багато грошей то будеш жити.
Хто має малу зарплату, той на м'ясо піде.
09.10.2024 13:21 Відповісти
Корумповане не мсек, корумпований нарід, той нарід, який білий і пухнастий з голови до кінчика ніг.
09.10.2024 13:30 Відповісти
до Волині доберуться чи ні? Чи Погуляйко вже навипередження "спрацював"?
09.10.2024 13:28 Відповісти
мабуть,не доберуться, бо це робиться картинка для доцільності введення економічного бронювання. Ніби раніше ніхто не бачив і не знав, що мсеки повністю і наскрізь корумповані, як і багато інших установ в Україні . Ще з 2014 мсеки посилено беруть хабарі.
09.10.2024 14:00 Відповісти
Це не МСЕК це ОПГ.
09.10.2024 13:29 Відповісти
всі, які або по молодості, або не втовпились в часи початкового накопичення капіталу періоду штормових 90х, не втрачають сьогодні свого шансу. але сьогодні це куди безпечніше чим в ті буремні часи, але ефективніше й швидше.
09.10.2024 13:34 Відповісти
09.10.2024 13:39 Відповісти
Нема грошей? Здоровий навіть якщо помираєш від сердецевого нападу прямо у кабінеті дохтора. Є гроші? Самий мученик з усіма відомими болячками у світі. Так і існує (життям таке пекло і назвати не можу).
09.10.2024 13:45 Відповісти
Все вражено і просякнуто корупцією як грибком, ці авдієві конюшні ніхто ніколи не чіпав.
09.10.2024 13:53 Відповісти
Ось де гроші для військових,а не тупорилі податки від агента сівковича хетьманцева!!
09.10.2024 13:58 Відповісти
та не може цього бути..., це вже навіть не цирк, це набагато гірше..., можна просто йти по всім цим мсекам й стригти бабло як з куща, це точно вийде 2-ий бюджет країни на оборону...
09.10.2024 13:58 Відповісти
Поки не будуть відкриті кордони, а тцкшники на передовій, то корупція буде непереборна
09.10.2024 14:23 Відповісти
Зеленський цю систему для того і створював, щоб витрясти все бабло з під матрасів, набрати мʼясо на штурми і бути чистеньким перед ЄС, бо рахунки не заморожують і громадян офіційно не грабують
09.10.2024 14:50 Відповісти
Показує рівень готовності більшості українців до захисту або донату на підтримку ЗСУ - незабаром буде - нуль. А паліїв авто ЗСУ все більше і більше - легкі гроші, а х...лі( так було написано на куртці лисого на стадіоні у 19 році).
09.10.2024 14:23 Відповісти
Існує пряма кореляція між діями тецекістів постановами каб.міну і зростанням кількості колаборантів - українці ненавидять диктатуру в будь-якій її формі
09.10.2024 14:53 Відповісти
Тоб то віськовослужбовці МО України - то диктатура у будь якій формі. Ахрінітєльно. А захист країни - то вже слідство діяльності військоматів МО України.
09.10.2024 15:51 Відповісти
Львів, Тернопіль, Франек напружились. По ночах відбуваються активні земляні роботи, заливка бетону,мозкові штурми, цілодобова робота з нотаріусами...
09.10.2024 14:26 Відповісти
У Рівному? Оце так! Це ж вам не Дніпро якийсь зрусячений чи Запоріжжя. Патріотичний регіон!
09.10.2024 15:01 Відповісти
були в Укрини бачили бари ресторани видкрити а там музика на цилий район танци а ми гроши збираемо
09.10.2024 15:25 Відповісти
МСЕК не самі це роблять , це робиться з лікарями , які готують виписки на МСЕК , бо МСЕК ті документи тільки підписує . Це організована корупційна схема , яка діяла ще до повномасштабної . Наприклад , у людини немає стажу , платить наприклад кардіологу 800-1000 доларів , її кладуть в відділення , пишуть історію ( передінфаркт , тиск 220 ) і готують документи на МСЕК , там діляться грошима , а людина отримує пенсію по інвалідності . Подивіться скільки водіїв фур мають інвалідності, притому такі , що не мають права керувати автівкою.
09.10.2024 15:27 Відповісти
До речі , знаю де вони беруть ЕКГ для документів . Беруть дійсно хворого ЕКГ , і роблять нарізку , потім підписують чуже ЕКГ прізвищем того, кому не законно оформлюють інвалідність. І таких сотні тисяч ..
09.10.2024 15:38 Відповісти
Кацапський фашист Путін хоче навчити 50 мерів Раші, їхніх катів і вбивць ї війни.
09.10.2024 16:01 Відповісти
Всі МСЕКи розігнати . Нову структуру з перетестуванням всіх інвалідів. Пів України інвалідів за гроші. ПФУ не накопичить ніколи відрахування.
09.10.2024 17:55 Відповісти
... це тільки в Рівному ? А у решті областях, а у інших структурах влади все ок,чисто ? ,а мільйонні статки , помешкання розкішні, а авто преміум , цього не видно неголеним рішалам ?
09.10.2024 18:58 Відповісти
Надо показательно наказывать е*ных ухилянтов. Виноват не тот кто берет взятку, а тот кто дает. У ухилянтов конфисковать имущество и отправить с одной лопатой на 0, что бы утилизировался. Тогда меньше ссыкунов будет.
11.10.2024 12:58 Відповісти
 
 