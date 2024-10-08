УКР
Продавав підроблені посвідчення волонтерів та організовував виїзд ухилянтів з України: у Сумах затримано директора благодійного фонду. ФОТОрепортаж

У Сумах правоохоронці затримали директора фонду та його спільників, які торгували посвідченнями учасників благодійної організації та організовували виїзд військовозобов’язаних з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської облпрокуратури.

За даними слідства, у липні 2022 року подружжя заснувало благодійну організацію. Очолив її чоловік, його дружина стала заступницею директора.

У Сумах викрили організаторів, які продавали підроблені посвідчення волонтерів

"З метою незаконного збагачення директор фонду організував схему, відповідно до якої він спільно з дружиною за грошову винагороду не лише видавали підроблені посвідчення ухилянтам, а й сприяли безперешкодному виїзду за межі України", - йдеться у повідомленні.

Окрім дружини директорові фонду також допомагали в злочинній діяльності волонтер вказаної благодійної організації, та іще один сумчанин, які підшукували клієнтів та виступали посередниками.

Послуги за сприяння в безперешкодному виїзді за межі України підозрювані оцінювали в 8000 доларів, волонтерське посвідчення коштувало ухилянтам 500 євро.

Подружжю благодійної організації інкриміновано одержання неправомірної вигоди та створення умов для незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 КК України).

Чоловік відповідатиме ще й за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України). Дії волонтера кваліфіковано як сприяння в організації переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Четвертий їхній спільник відповідатиме за пособництво в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27/ч. 4 ст. 368-3 КК України).

Не поділився з зерьмачком? Аяй яй . Ти ба , який на чужий хліб зазіхнув !!
показати весь коментар
08.10.2024 11:44 Відповісти
І у нашій області таких затримували, вже рік пройшов, гуляють далі, бабло проплатили суддям-прокурорам і далі "заробляють".
показати весь коментар
08.10.2024 11:46 Відповісти
Конкурент официальных органов власти...
показати весь коментар
08.10.2024 11:48 Відповісти
Куда они все бегут? Если есть бабло, то сиди на попе ровно и не кипишуй, устройся на дешманскую работу где дают бронь, хотя бы тем же учителем в школу, тем более у учителей зарплата 4000 долларов
показати весь коментар
08.10.2024 11:53 Відповісти
а нікого не дивує що його "арештовують" такі браві підкачані чувачькі в однострої? його шо - полюція не може заарештувати?
цих накачаних супергероїв шо не чекають на ЛБЗ?
показати весь коментар
08.10.2024 11:53 Відповісти
Мають з кого приклади брати
показати весь коментар
08.10.2024 12:24 Відповісти
але найвеличніший з ОПою не зробив корупцію та підрив обороноздатності держзрадою з усіма наслідками...
а чому????
бо він найкращий президент в світі,
бонелох, боневтік!!!
бо його дуже любить нірід!!!
і тому щей *******.....
показати весь коментар
08.10.2024 12:30 Відповісти
що це за м'яті двадцятки? скільки вдома готівкою взяли?
показати весь коментар
08.10.2024 12:34 Відповісти
 
 