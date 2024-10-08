Продавав підроблені посвідчення волонтерів та організовував виїзд ухилянтів з України: у Сумах затримано директора благодійного фонду. ФОТОрепортаж

У Сумах правоохоронці затримали директора фонду та його спільників, які торгували посвідченнями учасників благодійної організації та організовували виїзд військовозобов’язаних з України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської облпрокуратури.

За даними слідства, у липні 2022 року подружжя заснувало благодійну організацію. Очолив її чоловік, його дружина стала заступницею директора.

"З метою незаконного збагачення директор фонду організував схему, відповідно до якої він спільно з дружиною за грошову винагороду не лише видавали підроблені посвідчення ухилянтам, а й сприяли безперешкодному виїзду за межі України", - йдеться у повідомленні.

Окрім дружини директорові фонду також допомагали в злочинній діяльності волонтер вказаної благодійної організації, та іще один сумчанин, які підшукували клієнтів та виступали посередниками.

Послуги за сприяння в безперешкодному виїзді за межі України підозрювані оцінювали в 8000 доларів, волонтерське посвідчення коштувало ухилянтам 500 євро.





Подружжю благодійної організації інкриміновано одержання неправомірної вигоди та створення умов для незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 4 ст. 368-3 та ч. 3 ст. 332 КК України).

Чоловік відповідатиме ще й за внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей (ч. 1 ст. 366 КК України). Дії волонтера кваліфіковано як сприяння в організації переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Четвертий їхній спільник відповідатиме за пособництво в одержанні неправомірної вигоди (ч. 5 ст. 27/ч. 4 ст. 368-3 КК України).