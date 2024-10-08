РУС
Продавал поддельные удостоверения волонтеров и организовывал выезд уклонистов из Украины: в Сумах задержан директор благотворительного фонда. ФОТОрепортаж

В Сумах правоохранители задержали директора фонда и его сообщников, торговавших удостоверениями участников благотворительной организации и организовывавших выезд военнообязанных из Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской облпрокуратуры.

По данным следствия, в июле 2022 года супруги основали благотворительную организацию. Возглавил ее муж, его жена стала заместителем директора.

У Сумах викрили організаторів, які продавали підроблені посвідчення волонтерів

"С целью незаконного обогащения директор фонда организовал схему, согласно которой он совместно с женой за денежное вознаграждение не только выдавали поддельные удостоверения уклонистам, но и способствовали беспрепятственному выезду за пределы Украины", - говорится в сообщении.

Кроме жены директору фонда также помогали в преступной деятельности волонтер указанной благотворительной организации, и еще один сумчанин, которые подыскивали клиентов и выступали посредниками.

Услуги за содействие в беспрепятственном выезде за пределы Украины подозреваемые оценивали в 8000 долларов, волонтерское удостоверение стоило уклонистам 500 евро.

У Сумах викрили організаторів, які продавали підроблені посвідчення волонтерів
У Сумах викрили організаторів, які продавали підроблені посвідчення волонтерів

Супругам благотворительной организации инкриминируется получение неправомерной выгоды и создание условий для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 4 ст. 368-3 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Мужчина будет отвечать еще и за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Действия волонтера квалифицированы как содействие в организации переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Четвертый их сообщник будет отвечать за пособничество в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27/ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).

У Сумах викрили організаторів, які продавали підроблені посвідчення волонтерів

прокуратура (5060) Сумы (1235) уклонисты (1055)
Не поділився з зерьмачком? Аяй яй . Ти ба , який на чужий хліб зазіхнув !!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:44 Ответить
І у нашій області таких затримували, вже рік пройшов, гуляють далі, бабло проплатили суддям-прокурорам і далі "заробляють".
показать весь комментарий
08.10.2024 11:46 Ответить
Конкурент официальных органов власти...
показать весь комментарий
08.10.2024 11:48 Ответить
Куда они все бегут? Если есть бабло, то сиди на попе ровно и не кипишуй, устройся на дешманскую работу где дают бронь, хотя бы тем же учителем в школу, тем более у учителей зарплата 4000 долларов
показать весь комментарий
08.10.2024 11:53 Ответить
а нікого не дивує що його "арештовують" такі браві підкачані чувачькі в однострої? його шо - полюція не може заарештувати?
цих накачаних супергероїв шо не чекають на ЛБЗ?
показать весь комментарий
08.10.2024 11:53 Ответить
Мають з кого приклади брати
показать весь комментарий
08.10.2024 12:24 Ответить
але найвеличніший з ОПою не зробив корупцію та підрив обороноздатності держзрадою з усіма наслідками...
а чому????
бо він найкращий президент в світі,
бонелох, боневтік!!!
бо його дуже любить нірід!!!
і тому щей *******.....
показать весь комментарий
08.10.2024 12:30 Ответить
що це за м'яті двадцятки? скільки вдома готівкою взяли?
показать весь комментарий
08.10.2024 12:34 Ответить
 
 