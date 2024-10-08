Продавал поддельные удостоверения волонтеров и организовывал выезд уклонистов из Украины: в Сумах задержан директор благотворительного фонда. ФОТОрепортаж
В Сумах правоохранители задержали директора фонда и его сообщников, торговавших удостоверениями участников благотворительной организации и организовывавших выезд военнообязанных из Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской облпрокуратуры.
По данным следствия, в июле 2022 года супруги основали благотворительную организацию. Возглавил ее муж, его жена стала заместителем директора.
"С целью незаконного обогащения директор фонда организовал схему, согласно которой он совместно с женой за денежное вознаграждение не только выдавали поддельные удостоверения уклонистам, но и способствовали беспрепятственному выезду за пределы Украины", - говорится в сообщении.
Кроме жены директору фонда также помогали в преступной деятельности волонтер указанной благотворительной организации, и еще один сумчанин, которые подыскивали клиентов и выступали посредниками.
Услуги за содействие в беспрепятственном выезде за пределы Украины подозреваемые оценивали в 8000 долларов, волонтерское удостоверение стоило уклонистам 500 евро.
Супругам благотворительной организации инкриминируется получение неправомерной выгоды и создание условий для незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 4 ст. 368-3 и ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Мужчина будет отвечать еще и за внесение в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Действия волонтера квалифицированы как содействие в организации переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).
Четвертый их сообщник будет отвечать за пособничество в получении неправомерной выгоды (ч. 5 ст. 27/ч. 4 ст. 368-3 УК Украины).
