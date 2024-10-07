РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9086 посетителей онлайн
Новости
14 188 72

У врача из Житомира, которая помогала уклонистам с фиктивными диагнозами, обнаружили 4,4 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители провели обыск у врача одного из диагностических центров в Житомире, которая подозревается в причастности к схеме уклонения от мобилизации военнообязанных. Во время обыска у нее нашли и изъяли 4,4 миллиона гривен.

Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, обыски правоохранители Житомирщины проводили в рамках расследования деятельности группы врачей, которые способствовали военнообязанным избежать мобилизации. Среди фигурантов схемы обнаружили врача, которая выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.

"В частности, полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие выводы. Все документы подготовила 56-летняя врач одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью" ,- сказала Силецкая.

В результате обысков изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине будут судить хирурга, который за $6500 ставил фиктивные диагнозы уклонистам, - ГБР

лікарка з Житомира допомогала ухилянам
лікарка з Житомира допомогала ухилянам
лікарка з Житомира допомогала ухилянам

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

Автор: 

взятка (6219) врачи (1526) уклонисты (1055) Житомирская область (1430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Можна тільки уявити які суми ''наколядували''лікарі у Києві та Київській області.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:50 Ответить
+16
Ну и что дальше? Украина это рай для всяких коррупционеров, аферистов и решал.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:50 Ответить
+14
ця ***** лікарка бажала 4,4 млн грн задонатити на ЗСУ - трохи не встигла...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ця ***** лікарка бажала 4,4 млн грн задонатити на ЗСУ - трохи не встигла...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:44 Ответить
Уверенна, она задонатила полиции уже. Потому и 4 ляма гривен, а не долларов.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:27 Ответить
Вы бросаете тЕнь на нашу POLICE??? Да не могут ОНИ - они с этим должны бороться!!!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:32 Ответить
Так збиралася до 5 наколядувати і все до копійки відправити на ЗСУ.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:41 Ответить
Щоб було зрозуміло -- юридичний статус цих всіх коштів -- речові докази.
Вони залишаються майном підозрюваної. Суд може присудити стягнення.
Ніхто ці міліони від неї вже не забере
показать весь комментарий
07.10.2024 15:27 Ответить
Та не займайте, вона проста лікарка, то на пенсію накопичення, останні крохи....
показать весь комментарий
07.10.2024 11:46 Ответить
простій лікарці такі ж прості люди останні пенсійні накопичення несли?
показать весь комментарий
07.10.2024 11:54 Ответить
Гмм.. оце віруючі українці: - що не злодій, то церква, - несуть... Чого ж моляться крадькома на цих божків?
показать весь комментарий
08.10.2024 12:55 Ответить
Мабуть з яслєй почала збирати.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:42 Ответить
...еще из прошлой жизни
показать весь комментарий
07.10.2024 17:55 Ответить
Можна тільки уявити які суми ''наколядували''лікарі у Києві та Київській області.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:50 Ответить
краще не уявляти навіть
показать весь комментарий
07.10.2024 12:25 Ответить
Ну и что дальше? Украина это рай для всяких коррупционеров, аферистов и решал.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:50 Ответить
В Україні збудована величезна корупційна пираміда, яка зцементована кримінальними грошовими потоками і круговою порукою до самої верхівки. І все це намертво зрослося зі всіми владними структурами.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:28 Ответить
Крапля в морі
показать весь комментарий
07.10.2024 11:52 Ответить
Нагадаємо, у Києві чоловік https://kyiv.novyny.live/u-kiievi-cholovik-vkrav-zubnu-pastu-v-aptetsi-iak-iogo-pokarav-sud-204043.html вкрав п'ять упаковок зубної пасти в аптеці "Доброго дня". Суд призначив йому покарання у вигляді чотирьох років та шести місяців позбавлення волі.
показать весь комментарий
07.10.2024 11:57 Ответить
Добре,що не довічне.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:33 Ответить
А я б ще у родичів лікарки пошукав на горищі або в погрібку - маловато щось знайшли...
показать весь комментарий
07.10.2024 11:57 Ответить
Це денна виручка.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:33 Ответить
на горищі шукати не можна --- там зять ховається
показать весь комментарий
07.10.2024 15:09 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 11:06 Ответить
Нищебродка якась !
показать весь комментарий
07.10.2024 11:59 Ответить
в суді лікарка скаже (як депутат "котлєта"), що немає за що жити - і все повернуть....
показать весь комментарий
07.10.2024 12:07 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 12:01 Ответить
Эта новость похожа на картинку из ФБ сгенерированную ИИ! Вы пробовали пройти МСЕК? Там одного заключения недостаточно! Даже в больнице, без снимков МРТ вам никто заключительный диагноз не поставит!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:02 Ответить
І ніхто ні про що даже не здогадувався.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:08 Ответить
У кого 4 или 6 млн, только в БАКСАХ ищут КОЗЛА ОТПУЩЕНИЯ!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:11 Ответить
Однако нужен зицпредседатель Фунт.
показать весь комментарий
07.10.2024 20:24 Ответить
Шо значит ніхто? Лікарка МСЕКу і поставить. Просто повинна ставити на основі МРТ, але не проблема написати от фонаря. Хоча при бажанні можна підробити і самі знімки. Тільки трохи складніша схема і потрібно ще пару людей залучати. Зато буде так що не прикопаєшся
показать весь комментарий
07.10.2024 22:52 Ответить
врачи должны хорошо зарабатывать, мы ж не рашка
показать весь комментарий
07.10.2024 12:04 Ответить
Бухгалтери возять в багажнику 4,5 мільйонів Євро;
Лікарі зберігають "під матрацом" 4,4 мільйони гривень;

І тільки вчителі пашуть за мізерні 4 тисячі долЯрів
показать весь комментарий
07.10.2024 12:06 Ответить
вчителям більше 4 000 долЯрів ніхто і не обіцяв... От і мають!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:17 Ответить
Життя не справедливе!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:18 Ответить
А військові за 29грн за годину. Тепер живіть з цим
показать весь комментарий
07.10.2024 22:54 Ответить
Чому приховано прізвище?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:06 Ответить
Щоб в лохів потім не виникало питання, чого вона й далі працює на тій самій посаді.
Побрили та відпустили.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:13 Ответить
тайна следствия
показать весь комментарий
07.10.2024 20:19 Ответить
розмах не той...
показать весь комментарий
07.10.2024 12:07 Ответить
показать весь комментарий
07.10.2024 12:18 Ответить
Та то дрібниці, он в Хмельницькому в якоїсь начальниці фірми,яка видає довідки про інвалідність виявили купи доларів в дивані, в тумбочках, в шафах, слідчі навіть порахувати не змогли. Викликали спеціалістів.
А потім виявилось що вона ще й "слуга народу" і володіє неймовірною кількістю нерухомості в Україні і за кордоном.

А ви тут про якісь 4 млн. грн. паритесь

https://ua.korrespondent.net/ukraine/4721103-u-dvokh-chynovnykiv-vyluchyly-6-mln-hotivky-dbr?_gl=1*11z7rt9*_ga*MTk1Nzg0MDk3NS4xNjY0Nzc2NDA1*_ga_HCSJ3J3LKX*MTcyODA1MTg4My4xNDc4LjEuMTcyODA1NDA2Ni40Mi4wLjYyMTA3MTI2Nw..
показать весь комментарий
07.10.2024 12:18 Ответить
Як же живуть хозяї таких слуг?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:36 Ответить
це було очікувано

був сталий попит на економічне бронювання

а попит завжди, в будь-якій країні створить пропозицію

держава в свій час або усунулась (малоймовірно), або просто очолила ці корупційні схеми (біль ймовірно), а коли об'єми зменшились (або стало ризикованим далі продовжувати) - то тепер можна і на державні рейки офіційно переводити процес

лишилось зачистити схеми, які очолювались

для картинки
показать весь комментарий
07.10.2024 12:22 Ответить
Наколядувала...злі ви...хмельниччина, житомирщина рулять!
показать весь комментарий
07.10.2024 12:29 Ответить
О.Бендер: я віжу, что дєньгі (камні) подобрани со вкусом
показать весь комментарий
07.10.2024 12:32 Ответить
Чому ці гроші зразу Стерненку не віддати на дрони!?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:44 Ответить
Ничего против врача не имею. Когда уже растреливать курв и тварей будут что ДАЮТ взятки, а не напрягать тех кто БЕРЕТ взятки. Сраные ухилянты должны или гнить в окопе или в тюряге, если лаве на взятку есть, так конфискуйте все имущество за дачу взятки.
показать весь комментарий
07.10.2024 12:47 Ответить
ох, як хом'ячок брови насупив . Ти чого сам хабарі то давав? чи то "другоє"?

Між іншим, ти тут давно на на людей женеш хвилю, а сам то коли будеш в окопі то?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:55 Ответить
Я нифига не давал, а пока в процессе, может буду служить уже через пару месяцев... А ты что?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:09 Ответить
В Бундесвере?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:14 Ответить
ага. може будеш, а може і ні. з тобою, борцем-неухилянтом все ясно. а що, добровольцем піти яйця дрібні? виявляється, ти "тріпло вульгаріс", тобто звичайне тролошко. А розвів тут кіпіш в різних темах: ухилянти, мудаки, сцикуни... а виявляється, що сам то "збираєшся". ну-ну.

А я своє вже відвоював, поки ти тільки збираєшся, тільки неясно куди ти збираєшся... шукаєш стежку до мадярів чи ляхів, бо навіть через Тису треба яйця мати, щоб швидку її течію перемогти.

Отакі ви всі, борцуни з ухилянтами - репетуєте голосніше всіх щоб інші йшли, а як до діла, то в ліс... А інші самі йдуть, а не збираються. Я ось пішов на третій день і вже через 2,5 міс. мав поранення і контузію, хоча і вік і хвороби, та й професія дозволяла цього не робити. Однак я вважав, що маю бути на захисті свого міста, бо там моя сім'я.
Отримав дозу заліза і звуку і відвоювався, а міг також тільки збиратися, але ніколи не зібратися.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:17 Ответить
А кловун чотирiжди уклонiст теж рахуеться уклонiстом, чи нi?
показать весь комментарий
07.10.2024 12:49 Ответить
На фото денег немного больше, чем 4.4 млн. грн. Остальное "на ум пошло"?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:04 Ответить
Ну та що, це якась дрібничка. Штраф 10 неоподаткованих мінімумів.
І нехай і далі працює.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:07 Ответить
мвс сказав що мусара не можуть воювати
ще один сказав щоб народ навів лад з цигарками бо силовики не можуть через тиск.
воювати та наводити лад в економіці просять та заставляють громадян тому.
раз вони не можуть нікуя, від слова зовсім, крім стояти на трасах або тротуарах
прошу дати мені дозвіл на перевірку та обшуки чиновників всіх рівнів для викриття корупції, казнокрадства та зловживань владою.
дякую, чекаю посвідчення.
показать весь комментарий
07.10.2024 13:12 Ответить
лікарі зараз найбагатші, так виходить? от у кого злодії і грабіжники можуть непогано підживитися, бо держава дуже повільно це робить
показать весь комментарий
07.10.2024 13:39 Ответить
грабіжники успішно "бусифіковані".. і їм зараз не до того
показать весь комментарий
07.10.2024 15:15 Ответить
За тиждень це друга "колядниця"-мільйонерка.
Заказ відпрацьовує нацпол, демонструючи пАтужну боротьбу з корупцією на периферії.
Чому ж події не коментують посадовці Міноборони та МОЗ.
Це ж "схеми" у їх зонах відповідальності!
Чи в центрі "колядують" мільярдами й на дріб'язок не розмінюються?
показать весь комментарий
07.10.2024 13:46 Ответить
АЙ БОЛIТИ ХРЕНОВI
показать весь комментарий
07.10.2024 13:50 Ответить
колляд коляд колядниця добра з маком паланиця а моя не така дайте дядьку пятака, у них всіх щось в районі 5 лямів точно на колядували
показать весь комментарий
07.10.2024 13:56 Ответить
зливають дрібну рибку
показать весь комментарий
07.10.2024 14:34 Ответить
1) народ сам несе корупціонеру
2) народ жаліється на корупцію в країні.
показать весь комментарий
07.10.2024 14:51 Ответить
К стати если дают инвалидность, то и назначают пенсию.
А это уже получается, что воруют с казны государства.
показать весь комментарий
07.10.2024 15:04 Ответить
"ІСПО" та "брехня", жодної гривні в неї не виявлено
показать весь комментарий
07.10.2024 15:13 Ответить
Відібрати диплом та позбавити ліцензії (ПОЖИТТЄВО !).
показать весь комментарий
07.10.2024 17:39 Ответить
Шоооо...Опять....
показать весь комментарий
07.10.2024 18:28 Ответить
Слабо! До Крупи ще далеко, ще треба ухилятись і ухилятись...
показать весь комментарий
07.10.2024 18:32 Ответить
Ці гроші,гроші Крупи та інших потрібно відразу відправлять до бойових підрозділів а не тримати як речовий доказ!Чи створити фонд конфіскату та озброїти одну з нових бригад!Чи не одну....
показать весь комментарий
07.10.2024 19:22 Ответить
Шо ви доколупались, то люди просто займаються економічним бронюванням. А ви сразу втюрму.
показать весь комментарий
07.10.2024 22:59 Ответить
Відкупляться і повернуться на займані посади відбивати втрати.
Потужно і сверхпотужно!
показать весь комментарий
08.10.2024 11:10 Ответить
Я не даю хабарів. Що зі мною не так?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:07 Ответить
 
 