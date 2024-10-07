У врача из Житомира, которая помогала уклонистам с фиктивными диагнозами, обнаружили 4,4 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
Правоохранители провели обыск у врача одного из диагностических центров в Житомире, которая подозревается в причастности к схеме уклонения от мобилизации военнообязанных. Во время обыска у нее нашли и изъяли 4,4 миллиона гривен.
Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По ее словам, обыски правоохранители Житомирщины проводили в рамках расследования деятельности группы врачей, которые способствовали военнообязанным избежать мобилизации. Среди фигурантов схемы обнаружили врача, которая выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.
"В частности, полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие выводы. Все документы подготовила 56-летняя врач одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью" ,- сказала Силецкая.
В результате обысков изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.
Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
*****лікарка бажала 4,4 млн грн задонатити на ЗСУ - трохи не встигла...
Вони залишаються майном підозрюваної. Суд може присудити стягнення.
Ніхто ці міліони від неї вже не забере
Лікарі зберігають "під матрацом" 4,4 мільйони гривень;
І тільки вчителі пашуть за мізерні 4 тисячі долЯрів
Побрили та відпустили.
А потім виявилось що вона ще й "слуга народу" і володіє неймовірною кількістю нерухомості в Україні і за кордоном.
А ви тут про якісь 4 млн. грн. паритесь
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4721103-u-dvokh-chynovnykiv-vyluchyly-6-mln-hotivky-dbr?_gl=1*11z7rt9*_ga*MTk1Nzg0MDk3NS4xNjY0Nzc2NDA1*_ga_HCSJ3J3LKX*MTcyODA1MTg4My4xNDc4LjEuMTcyODA1NDA2Ni40Mi4wLjYyMTA3MTI2Nw..
був сталий попит на економічне бронювання
а попит завжди, в будь-якій країні створить пропозицію
держава в свій час або усунулась (малоймовірно), або просто очолила ці корупційні схеми (біль ймовірно), а коли об'єми зменшились (або стало ризикованим далі продовжувати) - то тепер можна і на державні рейки офіційно переводити процес
лишилось зачистити схеми, які очолювались
для картинки
Між іншим, ти тут давно на на людей женеш хвилю, а сам то коли будеш в окопі то?
А я своє вже відвоював, поки ти тільки збираєшся, тільки неясно куди ти збираєшся... шукаєш стежку до мадярів чи ляхів, бо навіть через Тису треба яйця мати, щоб швидку її течію перемогти.
Отакі ви всі, борцуни з ухилянтами - репетуєте голосніше всіх щоб інші йшли, а як до діла, то в ліс... А інші самі йдуть, а не збираються. Я ось пішов на третій день і вже через 2,5 міс. мав поранення і контузію, хоча і вік і хвороби, та й професія дозволяла цього не робити. Однак я вважав, що маю бути на захисті свого міста, бо там моя сім'я.
Отримав дозу заліза і звуку і відвоювався, а міг також тільки збиратися, але ніколи не зібратися.
І нехай і далі працює.
ще один сказав щоб народ навів лад з цигарками бо силовики не можуть через тиск.
воювати та наводити лад в економіці просять та заставляють громадян тому.
раз вони не можуть нікуя, від слова зовсім, крім стояти на трасах або тротуарах
прошу дати мені дозвіл на перевірку та обшуки чиновників всіх рівнів для викриття корупції, казнокрадства та зловживань владою.
дякую, чекаю посвідчення.
Заказ відпрацьовує нацпол, демонструючи пАтужну боротьбу з корупцією на периферії.
Чому ж події не коментують посадовці Міноборони та МОЗ.
Це ж "схеми" у їх зонах відповідальності!
Чи в центрі "колядують" мільярдами й на дріб'язок не розмінюються?
2) народ жаліється на корупцію в країні.
А это уже получается, что воруют с казны государства.
Потужно і сверхпотужно!