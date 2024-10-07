У врача из Житомира, которая помогала уклонистам с фиктивными диагнозами, обнаружили 4,4 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Правоохранители провели обыск у врача одного из диагностических центров в Житомире, которая подозревается в причастности к схеме уклонения от мобилизации военнообязанных. Во время обыска у нее нашли и изъяли 4,4 миллиона гривен.

Об этом рассказала пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Житомирской области Иванна Силецкая, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, обыски правоохранители Житомирщины проводили в рамках расследования деятельности группы врачей, которые способствовали военнообязанным избежать мобилизации. Среди фигурантов схемы обнаружили врача, которая выдавала поддельные выводы магнитно-резонансной томографии.

"В частности, полицейские выяснили, что ряд мужчин призывного возраста на протяжении нескольких последних лет не проходили обследований МРТ, однако в их медицинской документации имеются такие выводы. Все документы подготовила 56-летняя врач одного из диагностических центров. Они стали одним из оснований определения у них заболевания, связанного с инвалидностью" ,- сказала Силецкая.

В результате обысков изъяли 80 тысяч долларов, более 23 тысяч евро, а также несколько жестких дисков, оптические носители информации, ноутбук, мобильный телефон и другие вероятные доказательства противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация - ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и ей сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Кроме того, Цензор.НЕТ информировал, что ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.