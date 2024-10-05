РУС
Руководительница МСЭК на Хмельнитчине Крупа задержана, ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Задержана и уведомлена о подозрении в незаконном обогащении руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК, у которой во время обысков изъяли почти 6 млн долларов США в разных валютах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Сколько денег обнаружили у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области?

Как отмечается, у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.

керівниця МСЕК з Хмельниччини
керівниця МСЕК з Хмельниччини

"Во время следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полумиллионом долларов США.

Указанные средства фигурантка не внесла в свои ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Сейчас изъятые во время обысков средства признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в банк.

Прокурор внес в суд ходатайство об их аресте.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также Офис генпрокурора отмечает, что проверяются основания приобретения родственниками подозреваемой большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом с почти 2,3 млн долларов США.

Ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

+44
05.10.2024 14:45 Ответить
+40
Потомствена корупціонерка.
Ії свекор, полковник міліції Крупа, на посаді начальника ОБХСС УВД Хмельницької області ще в часи андропова був прийнятий кагебістами разом з заступником Белініним на хабарі, з яким не поділився з кришею в ЦК КПУ (а там служив його батько, по слухам). Щоправда, справи до суду не довели, навіть до СІЗО не запроторили, але з посади зняли обох.
Її чоловік вже раз попадався на корупції, але все-одно гімно не втонуло, нині на посаді засткпника голови РДА Хмельницького району.
Ну, а її син попався вперше.
05.10.2024 14:47 Ответить
+36
05.10.2024 15:15 Ответить
"Мы без конца проклинаем товарища Сталина начальницю МСЕК Крупу, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить - кто же написал 4 миллиона доносов заніс п'ять мільйонів доларів?"
-- майже Довлатов
05.10.2024 16:11 Ответить
05.10.2024 16:22 Ответить
Потрясно! А синок святий апостол?
Капець яка ганьба, рвотний смайлик
05.10.2024 16:57 Ответить
Україна - для людей. Список людей додається на аркуші А4.
05.10.2024 17:02 Ответить
Просто Зе-команда вирішила, що не зовсім правильну табличку ділення застосовувала ця Крупа у співпраці з офісом президента.
05.10.2024 17:03 Ответить
Це ви побачили 0.1% із всього трешу по "Великому Жлобству".
Так звана "еліта" живе в іншій реальності. Їх кровні рідні не воюють, а тим паче не знають горя від втрат близької людини.
05.10.2024 17:03 Ответить
Усі чоловіки в родині Крупи мають інвалідність
05.10.2024 17:09 Ответить
Ось саме тому Україні західні друзі дають так мало зброї та ***********.
Нашій майже суцільно корумпованій державі у західних платників податків не має бажання віддавати свої кошти - тому і цідять по трішки.
А наших корумпованих можновладців постійно приводить до влади на усіх виборах, починаючи з 1990 року, Наймудріший у світі Український Народ.
Сумно...
05.10.2024 17:27 Ответить
Приводять до влади, бо чесні люди не зможуть балотуватися в президенти.
Або їм треба пограбувати банк і встигнути добігти до рахункової палати і встигнути занести їм гроші, доки не заарештували.
05.10.2024 23:05 Ответить
А що саме головне це зовсім не новина, цій новині мінумум півроку. Чому саме зараз невідомо
05.10.2024 17:33 Ответить
Провал на фронте - отвлечем внимание быдла. Все не просто, а очень просто.
06.10.2024 11:07 Ответить
"яка є депутаткою "Слуги народу"
І чому я не здивований?
05.10.2024 17:48 Ответить
От новий нардеп народився
05.10.2024 18:01 Ответить
05.10.2024 18:14 Ответить
Потвора зелена...і не вдавалася!!!
05.10.2024 19:04 Ответить
На посаді з 2008го.
Чи ви гадаєте красти вона почала тільки при Зелених?
06.10.2024 08:35 Ответить
Вже є подібні справи. З нашої області лісник пішов на угоду зі слідством. В залишку задонатив на ЗСУ десь 100 млн. Потім десь 100 млн тіпа пішло в казну. Щось там ще якісь штрафи і на тому все. Пілорами, будівельні фірми і майданчики залишилися у його власності. Також нерухоме і рухоме майно. Рахунки і таке інше. Навіть незаконне зберігання зброї напевно виявилося законним. Тобто грошові потоки залишилися. Він за рік вкраде по липовим паперам лісу на ті самі мільярди що були. От тільки для чого збільшувати податки для всіх інших громадян? Наповнити бюджет не те що легко, а суперлегко. Але ж хіба є бажання? Ха ха ха.
05.10.2024 19:25 Ответить
лісник, чи керівник лісгоспу ??
05.10.2024 19:43 Ответить
Замголови обласного офісу ДП ліси України по сумісництву депутат облради. Просто всі регалії відкинули. А все що дійсно має вагу залишили. Ха ха ха.
05.10.2024 19:54 Ответить
дурня у самий дрібний чиновник районного рівня має нерухомість гроші .зараз пішла фішка скуповувати паї і оформляти на родичів
05.10.2024 21:09 Ответить
Крупа відкупиться і ще очолить Міністерство охорони здоров'я, а її син-ПФУ!
05.10.2024 22:01 Ответить
це мафія, таких по Україні багато. Судді, адвокати, прокурори замнуть. Напишете, скільки мільйонів конфіскують в бюджет - це реально цікаво
05.10.2024 22:32 Ответить
Как это ничего не будет? Не клевещите на самую честную власть за всю историю Украины, УССР, и всю предыдущую историю! Вот увидите, влупят этой бедной женщине неподъемный залог в полтора миллиона гривен, через месяц напишут, что она объявлена в розыск (напишут, а объявят или нет - кто его знает), через полтора месяца вкинут в информационное поле новый зашквар, и на том все закончится (не совсем закончится, а именно этот эпизод в долгоиграющем шоу "95 кагал дорвался до власти").
06.10.2024 07:20 Ответить
Бо терпіли!
Усі бачать, усі знають.
Зброя в людей є.
Гранату в подвір'я, пляшку з паливною сумішшю в автівку?
Та як би так по всій країні?
Може щоб й помінялося.
Але усі мовчать або заздрять.
06.10.2024 08:42 Ответить
Проведіть обшуки у всіх керівників МСЕК по країні, не тільки податки повишати не тре буде, ще й зовнішній борг погасимо.
06.10.2024 08:58 Ответить
О зараз хто зарішав групу по третьому чи якому вже колу подоять 💪
06.10.2024 10:29 Ответить
ОПГ их всех уже проверили, ничего нет, все спрятали.
06.10.2024 21:10 Ответить
