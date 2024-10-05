Руководительница МСЭК на Хмельнитчине Крупа задержана, ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Задержана и уведомлена о подозрении в незаконном обогащении руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК, у которой во время обысков изъяли почти 6 млн долларов США в разных валютах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Сколько денег обнаружили у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области?

Как отмечается, у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.





"Во время следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полумиллионом долларов США.

Указанные средства фигурантка не внесла в свои ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Сейчас изъятые во время обысков средства признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в банк.

Прокурор внес в суд ходатайство об их аресте.

Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также Офис генпрокурора отмечает, что проверяются основания приобретения родственниками подозреваемой большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом с почти 2,3 млн долларов США.

Ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.