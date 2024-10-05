Руководительница МСЭК на Хмельнитчине Крупа задержана, ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО
Задержана и уведомлена о подозрении в незаконном обогащении руководительница Хмельницкого областного центра МСЭК, у которой во время обысков изъяли почти 6 млн долларов США в разных валютах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Сколько денег обнаружили у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области?
Как отмечается, у руководительницы МСЭК в рабочем кабинете было обнаружено 100 тыс долларов США, медицинские документы с признаками подделки, а также списки "уклонистов" с фамилиями и фиктивными диагнозами.
Дома у чиновницы изъяли 5 млн 244 тыс долларов США, 300 тыс евро, более 5 млн грн, брендовые украшения, а также документы, которые могут указывать на отмывание денег через различные бизнес-проекты.
"Во время следственных действий руководитель МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полумиллионом долларов США.
Указанные средства фигурантка не внесла в свои ежегодные декларации лица, уполномоченного на выполнение функций местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Сейчас изъятые во время обысков средства признаны вещественными доказательствами и переданы на ответственное хранение в банк.
Прокурор внес в суд ходатайство об их аресте.
Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения в виде содержания под стражей.
Также Офис генпрокурора отмечает, что проверяются основания приобретения родственниками подозреваемой большого количества объектов недвижимости за рубежом и в Украине, элитного автопарка, корпоративных прав и счетов за рубежом с почти 2,3 млн долларов США.
Ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
товарища Сталинаначальницю МСЕК Крупу, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить - кто же написал 4 миллиона доносовзаніс п'ять мільйонів доларів?"
-- майже Довлатов
Капець яка ганьба, рвотний смайлик
Так звана "еліта" живе в іншій реальності. Їх кровні рідні не воюють, а тим паче не знають горя від втрат близької людини.
Нашій майже суцільно корумпованій державі у західних платників податків не має бажання віддавати свої кошти - тому і цідять по трішки.
А наших корумпованих можновладців постійно приводить до влади на усіх виборах, починаючи з 1990 року, Наймудріший у світі Український Народ.
Сумно...
Або їм треба пограбувати банк і встигнути добігти до рахункової палати і встигнути занести їм гроші, доки не заарештували.
І чому я не здивований?
Чи ви гадаєте красти вона почала тільки при Зелених?
Усі бачать, усі знають.
Зброя в людей є.
Гранату в подвір'я, пляшку з паливною сумішшю в автівку?
Та як би так по всій країні?
Може щоб й помінялося.
Але усі мовчать або заздрять.