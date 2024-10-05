Керівницю МСЕК на Хмельниччині Крупу затримано, їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК, у якої під час обшуків вилучили майже 6 млн доларів США у різних валютах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Скільки грошей виявили у керівниці МСЕК на Хмельниччині?

Як зазначається, у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.





"Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей, викинувши в вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.

Вказані кошти фігурантка не внесла до своїх щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Наразі вилучені під час обшуків кошти визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до банку.

Прокурор вніс до суду клопотання про їх арешт.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також Офіс генпрокурора наголошує, що перевіряються підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже 2,3 млн доларів США.

Раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.