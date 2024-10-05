УКР
Керівницю МСЕК на Хмельниччині Крупу затримано, їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК, у якої під час обшуків вилучили майже 6 млн доларів США у різних валютах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Скільки грошей виявили у керівниці МСЕК на Хмельниччині?

Як зазначається, у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

Вдома у посадовиці вилучили 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси, а також документи, які можуть вказувати на відмивання грошей через різні бізнес-проєкти.

керівниця МСЕК з Хмельниччини
керівниця МСЕК з Хмельниччини

"Під час слідчих дій керівниця МСЕК намагалася позбутися частини грошей, викинувши в вікно дві сумки з пів мільйоном доларів США.

Вказані кошти фігурантка не внесла до своїх щорічних декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування", - йдеться у повідомленні.

Наразі вилучені під час обшуків кошти визнано речовими доказами та передано на відповідальне зберігання до банку.

Прокурор вніс до суду клопотання про їх арешт.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також Офіс генпрокурора наголошує, що перевіряються підстави набуття родичами підозрюваної великої кількості об’єктів нерухомості за кордоном та в Україні, елітного автопарку, корпоративних прав та рахунків за кордоном з майже 2,3 млн доларів США.

Раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

незаконне збагачення (207) Офіс Генпрокурора (3399) Крупа Тетяна (43) Хмельницька область (1009)
Топ коментарі
+44

05.10.2024 14:45 Відповісти
+40
Потомствена корупціонерка.
Ії свекор, полковник міліції Крупа, на посаді начальника ОБХСС УВД Хмельницької області ще в часи андропова був прийнятий кагебістами разом з заступником Белініним на хабарі, з яким не поділився з кришею в ЦК КПУ (а там служив його батько, по слухам). Щоправда, справи до суду не довели, навіть до СІЗО не запроторили, але з посади зняли обох.
Її чоловік вже раз попадався на корупції, але все-одно гімно не втонуло, нині на посаді засткпника голови РДА Хмельницького району.
Ну, а її син попався вперше.

05.10.2024 14:47 Відповісти
+36

05.10.2024 15:15 Відповісти
"Мы без конца проклинаем товарища Сталина начальницю МСЕК Крупу, и, разумеется, за дело. И всё же я хочу спросить - кто же написал 4 миллиона доносов заніс п'ять мільйонів доларів?"
-- майже Довлатов

05.10.2024 16:11 Відповісти

05.10.2024 16:22 Відповісти
Потрясно! А синок святий апостол?
Капець яка ганьба, рвотний смайлик

05.10.2024 16:57 Відповісти
Україна - для людей. Список людей додається на аркуші А4.

05.10.2024 17:02 Відповісти
Просто Зе-команда вирішила, що не зовсім правильну табличку ділення застосовувала ця Крупа у співпраці з офісом президента.

05.10.2024 17:03 Відповісти
Це ви побачили 0.1% із всього трешу по "Великому Жлобству".
Так звана "еліта" живе в іншій реальності. Їх кровні рідні не воюють, а тим паче не знають горя від втрат близької людини.

05.10.2024 17:03 Відповісти
Усі чоловіки в родині Крупи мають інвалідність

05.10.2024 17:09 Відповісти
Ось саме тому Україні західні друзі дають так мало зброї та ***********.
Нашій майже суцільно корумпованій державі у західних платників податків не має бажання віддавати свої кошти - тому і цідять по трішки.
А наших корумпованих можновладців постійно приводить до влади на усіх виборах, починаючи з 1990 року, Наймудріший у світі Український Народ.
Сумно...

05.10.2024 17:27 Відповісти
Приводять до влади, бо чесні люди не зможуть балотуватися в президенти.
Або їм треба пограбувати банк і встигнути добігти до рахункової палати і встигнути занести їм гроші, доки не заарештували.

05.10.2024 23:05 Відповісти
А що саме головне це зовсім не новина, цій новині мінумум півроку. Чому саме зараз невідомо

05.10.2024 17:33 Відповісти
Провал на фронте - отвлечем внимание быдла. Все не просто, а очень просто.

06.10.2024 11:07 Відповісти
"яка є депутаткою "Слуги народу"
І чому я не здивований?

05.10.2024 17:48 Відповісти
От новий нардеп народився

05.10.2024 18:01 Відповісти

05.10.2024 18:14 Відповісти
Потвора зелена...і не вдавалася!!!

05.10.2024 19:04 Відповісти
На посаді з 2008го.
Чи ви гадаєте красти вона почала тільки при Зелених?

06.10.2024 08:35 Відповісти
Вже є подібні справи. З нашої області лісник пішов на угоду зі слідством. В залишку задонатив на ЗСУ десь 100 млн. Потім десь 100 млн тіпа пішло в казну. Щось там ще якісь штрафи і на тому все. Пілорами, будівельні фірми і майданчики залишилися у його власності. Також нерухоме і рухоме майно. Рахунки і таке інше. Навіть незаконне зберігання зброї напевно виявилося законним. Тобто грошові потоки залишилися. Він за рік вкраде по липовим паперам лісу на ті самі мільярди що були. От тільки для чого збільшувати податки для всіх інших громадян? Наповнити бюджет не те що легко, а суперлегко. Але ж хіба є бажання? Ха ха ха.

05.10.2024 19:25 Відповісти
лісник, чи керівник лісгоспу ??

05.10.2024 19:43 Відповісти
Замголови обласного офісу ДП ліси України по сумісництву депутат облради. Просто всі регалії відкинули. А все що дійсно має вагу залишили. Ха ха ха.

05.10.2024 19:54 Відповісти
дурня у самий дрібний чиновник районного рівня має нерухомість гроші .зараз пішла фішка скуповувати паї і оформляти на родичів

05.10.2024 21:09 Відповісти
Крупа відкупиться і ще очолить Міністерство охорони здоров'я, а її син-ПФУ!

05.10.2024 22:01 Відповісти
це мафія, таких по Україні багато. Судді, адвокати, прокурори замнуть. Напишете, скільки мільйонів конфіскують в бюджет - це реально цікаво

05.10.2024 22:32 Відповісти
Как это ничего не будет? Не клевещите на самую честную власть за всю историю Украины, УССР, и всю предыдущую историю! Вот увидите, влупят этой бедной женщине неподъемный залог в полтора миллиона гривен, через месяц напишут, что она объявлена в розыск (напишут, а объявят или нет - кто его знает), через полтора месяца вкинут в информационное поле новый зашквар, и на том все закончится (не совсем закончится, а именно этот эпизод в долгоиграющем шоу "95 кагал дорвался до власти").

06.10.2024 07:20 Відповісти
Бо терпіли!
Усі бачать, усі знають.
Зброя в людей є.
Гранату в подвір'я, пляшку з паливною сумішшю в автівку?
Та як би так по всій країні?
Може щоб й помінялося.
Але усі мовчать або заздрять.

06.10.2024 08:42 Відповісти
Проведіть обшуки у всіх керівників МСЕК по країні, не тільки податки повишати не тре буде, ще й зовнішній борг погасимо.

06.10.2024 08:58 Відповісти
О зараз хто зарішав групу по третьому чи якому вже колу подоять 💪

06.10.2024 10:29 Відповісти
ОПГ их всех уже проверили, ничего нет, все спрятали.

06.10.2024 21:10 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 