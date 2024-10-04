УКР
У керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Керівницю центру медико-соціальної експертизи та її сина – посадовця управління Пенсійного фонду на Хмельниччині викрито на незаконному збагаченні.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Так, було проведено обшуки в рамках розслідування провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації.

"У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, низку медичних документів, які можуть бути підробленими, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

чиновника пенсійного фонду обшукують у Хмельницькому

Крім того, вдома у посадовців вилучено 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. За результатами санкціонованих обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.

Чиновниця під час слідчих дій намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.

Встановлено, що родині чиновників належать чималі статки.

"Вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис м кв в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном у їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США", - зазначили в ОГП.

Все це вони не внесли до декларацій.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).

За даними ДБР, під час обшуку лише готівкою виявили 6 млн доларів США у різних валютах.

Йдеться про майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

"Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти", - зазначили у Бюро.

Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу та її сина Олександра.

У керівниці Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи під час обшуків виявили 6 млн доларів
Тетяна Крупа

Речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук заявила, що Крупі ще не оголосили підозру. Цей процес може тривати від кількох днів до кількох тижнів.

Відомо, що Тетяна Крупа є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

