У керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Керівницю центру медико-соціальної експертизи та її сина – посадовця управління Пенсійного фонду на Хмельниччині викрито на незаконному збагаченні.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Так, було проведено обшуки в рамках розслідування провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути мобілізації.
"У керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тис доларів США, низку медичних документів, які можуть бути підробленими, списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.
Читайте також: Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження
Крім того, вдома у посадовців вилучено 5 млн 244 тис доларів США, 300 тис євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності. Також вилучено документи, які вказують на незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти. За результатами санкціонованих обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 мільйонів доларів США", - йдеться в повідомленні.
Чиновниця під час слідчих дій намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з пів мільйона доларів США через вікно.
Встановлено, що родині чиновників належать чималі статки.
"Вони володіють 30 об’єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, 9 елітними автівками, корпоративними правами на 48 млн грн, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тис м кв в одному із парків міста Хмельницького. За кордоном у їх власності є нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також "накопичила" майже 2,3 млн доларів США", - зазначили в ОГП.
Все це вони не внесли до декларацій.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, декларуванні недостовірної інформації та незаконному збагаченні (ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2, ст. 368-5 КК України).
За даними ДБР, під час обшуку лише готівкою виявили 6 млн доларів США у різних валютах.
Йдеться про майже 5 млн 244 тис. доларів США, 300 тис. євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.
"Правоохоронці знаходили гроші в квартирі практично в кожному куточку – у шафах, шухлядах, нішах. Також вилучено документи, які підтверджують незаконну діяльність посадовців та відмивання ними грошей через різні бізнес-проєкти", - зазначили у Бюро.
Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу та її сина Олександра.
Речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук заявила, що Крупі ще не оголосили підозру. Цей процес може тривати від кількох днів до кількох тижнів.
Відомо, що Тетяна Крупа є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
е заслуговують на паспорт.
а морда фігуранткині - це ж тупо совок навіть по вигляду.
Тобто їх не можуть мобілізувати і вони мають право виїжджати за кордон 🤷♂️
Посмотрите на домики таможенников и их родичей вокруг пограничных КПП - в них этажей больше, чем тысяч в их зарплатах!
пройекти це "святе".
А тепер, попрошу, уявіть як би це сприйняли ті, хто напр. в Парижі виходить на акції на підтримку України? ну бо це реально лютєйший треш. В Сомалі якраз варто починати лякати дітей корупцією показуючи цих "людей". ну реально цинізм просто недосяжного рівня, це 100% шо ці пройектарі, дякують Яхве(чи хтось сумнівається шо вони "християни"?) і путіну за війну і весело чмоляться шоб побільше заробити, тобто - падольше пусть там лохі ваюют протів братьєв, ой, то єсть протів оркав(Хмель це ж вроді патріотична область? тому не "братьєв")
Є брати по розуму.
Українска влада - це брати російської по крадівництву.
Так було і так буде.
Тому їм вигідно, щоб війна якомога довше була, тому що завдяки цьому вони збагачуються.
Тому ніколи Україна не буде в Європі - владі це не вигідно.
Негайно всіх на допити!
Негайно всіх на допити!