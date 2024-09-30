Українські та чеські правоохоронці викрили шахраїв, які ошукали європейців на 56 мільйонів

Правоохоронці України та Чехії за підтримки Євроюсту припинили діяльність міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на шахрайському заволодінні коштами громадян ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, оборудку у 2023 році організував українець на території нашої держави. До неї він залучив жителів кількох регіонів та іноземців, які володіли чеською й іншими мовами для спілкування з потерпілими.

Представники колцентрів телефонували їм під виглядом працівників банку та повідомляли про злам банківських рахунків.

"Вони пропонували тимчасово переказати кошти на інші "безпечні рахунки" або придбати криптовалюту за вигідним курсом. Під час дзвінків використовували так звану заміну телефонного номера. У такий спосіб у потерпілих складалося враження, що їм телефонують зі служби підтримки банку", – йдеться у повідомленні.

Наразі члени спільної слідчої групи задокументували обставини шахрайського заволодіння коштами більше 100 громадян Чехії на загальну суму понад 30 млн чеських крон, що еквівалентно майже 56 млн грн.

Правоохоронці затримали трьох іноземців – членів злочинної організації, яких розшукували чеські компетентні органи через Інтерпол.

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Під час обшуків на території Кіровоградської, Дніпропетровської та Київської областей вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, банківські картки та інші речові докази, зокрема готівкові кошти у сумі понад $68 тис., а також євро і гривню, якими заволоділи учасники злочинної організації.

Наразі проводяться подальші слідчі дії для встановлення обставин вчинення злочинів. За їх результатами вирішуватиметься питання щодо повідомлення усім причетним про підозру.

Наразі трьох затриманих іноземних громадян, які вчиняли кримінальні правопорушення на території України, видано на запит компетентних органів Чехії у порядку екстрадиції.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" попередила про шахрайську схему з квитками на популярні рейси.