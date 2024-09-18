"Укрзалізниця" попередила про шахрайську схему з квитками на популярні рейси. ФОТО

"Укрзалізниця" розкрила нову шахрайську схему з квитками на популярні рейси.

Про це розповів керівник пасажирського напряму "Укрзалізниці" Олександр Перцовський.

"Фіксуємо, що квиткові спекулянти пробують обійти ідентифікацію через "Дію" при купівлі квитків на популярні напрямки", – попередив Перцовський.

Він додав, що цими тижнями було зафіксовано кілька таких випадків при "контрольних закупках".

"Ті, хто віддають інформацію зі своєї "Дії" в обмін на обіцянки квитка чи грошову винагороду – як мінімум знайте, що ваш власний обліковий запис буде заблоковано і ви вже чесно квиток не зможете купувати. Ніколи. Маємо кілька звернень із "крокодилячими сльозами" з цього приводу, але це не допоможе", – застеріг Перцовський.

Він додав, що на таких учасників схеми чекає зустріч із правоохоронцями, оскільки за ініціативою "Укрзалізниці" ведуться кримінальні провадження щодо ознак кібершахрайств із квитками.

Перцовський додав, що декілька технічних допрацювань наближчим часом унеможливлять основні вразливості при ідентифікації.

"Вибирають квитки спекулянти з того ж пулу, що доступний і всім вам: продаж заздалегідь, повернення квитків перед поїздкою. Ви їх можете купити заздалегідь за 20 днів чи "зловити" так само, не переплачуючи і не підігруючи зловмисникам. Маєте ще сигнали, пропозиції, коментарі – дуже вітаються! Це для нас не питання грошей (їх в будь-якому випадку компанія отримує за квитки), а питання репутації і в ньому компромісів не буде!" – написав Перцовський.

Раніше повідомлялося, що за вісім місяців 2024 року за звинуваченнями у шахрайстві було відкрито 51 992 кримінальні провадження. Це на 13% менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли було відкрито рекордну кількість справ за цією статтею.

До того стало відомо, що Україна стане першим учасником програми ЄС по боротьбі з шахрайством з-поза меж Євросоюзу.