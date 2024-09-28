Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження

Правоохоронці помістили дітей у безпечне місце та проводять першочергові слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора України

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України)", – йдеться у заяві.

Офіс генпрокурора зазначає, що у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Наразі дітей поміщено у безпечне місце та проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

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