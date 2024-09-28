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Новини
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Насильство над дітьми в реабілітаційному центрі Львівщини. Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження

Насильство над дітьми

Правоохоронці помістили дітей у безпечне місце та проводять першочергові слідчі дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора України

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України)", – йдеться у заяві.

Офіс генпрокурора зазначає, що у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялось фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Наразі дітей поміщено у безпечне місце та проводяться першочергові слідчі дії.

Нагадаємо,  28 вересня омбудсман України Дмитро Лубінець повідомив, що в одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною, 5 окупантів вже отримали вироки, - ОГП

Автор: 

діти (5095) насилля (296) Офіс Генпрокурора (3260) Львівська область (2440)


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Топ коментарі
+9
А мусорів, що ігнорували звертання дітей на насилля, теж покарають? 🤬
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28.09.2024 15:49
+9
Поки третякова звізди не отримає - все марно.

діти низької якості..курва пришелепкувата.
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28.09.2024 15:59
+5
Так там же директор пустився берега - то чого иого не помістили в надіине місце а дітеи?
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28.09.2024 15:55
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А мусорів, що ігнорували звертання дітей на насилля, теж покарають? 🤬
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28.09.2024 15:49 Відповісти
Так там же директор пустився берега - то чого иого не помістили в надіине місце а дітеи?
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28.09.2024 15:55 Відповісти
Маю думку,
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28.09.2024 16:00 Відповісти
Поки третякова звізди не отримає - все марно.

діти низької якості..курва пришелепкувата.
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28.09.2024 15:59 Відповісти
Прицерковлені віруючі, вони такі.
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28.09.2024 16:00 Відповісти
дітей не чіпати - це не гарно!
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28.09.2024 16:08 Відповісти
Це великий злочин
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28.09.2024 16:23 Відповісти
Психологическое и сексуальное насилие по словам детей. Под это можно все подвести. Мужикам в школе работать. Боже упаси.
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28.09.2024 16:33 Відповісти
Гей поліція, прийміть від мене заяву: мій мозок піддають безперервному сексуальному насильству у цьому баті!
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28.09.2024 16:51 Відповісти
Ніякий педагог на такі штуки не піде тим більше якщо він там працює . А діти можуть підставити .
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28.09.2024 17:01 Відповісти
 
 