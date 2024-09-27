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Новини Війна
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Прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною, 5 окупантів вже отримали вироки, - ОГП

Російські військові гвалтували українок

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною, зокрема серед потерпілих – 200 жінок, 114 чоловіків та 15 неповнолітніх (14 дівчат та 1 хлопець). 

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на інформаційний запит видання ZMINA.

Трьох окупантів засудили за злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (далі – СНПК) – до 12 років, двох – до 10 років та 11 років відповідно, 1 вирок стосовно злочинця на початок вересня 2024 року ще не набрав законної сили. Засуджених російських військових оголосили у розшук.

Станом на початок вересня 2024 року спеціалізовані групи правоохоронців виявили факти сексуального насильства на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Київської, Чернігівської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. На основі зібраних свідчень, а також доказів, 49 російським військовослужбовцям повідомили про підозру.

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Наразі прокурори скерували до суду 21 обвинувальний акт щодо 30 підозрюваних у сексуальному насильстві, зумовленому війною. Судовий розгляд в усіх кримінальних провадженнях, скерованих до суду з обвинувальними актами, здійснюється за відсутності обвинувачених – заочно. Українські суди розглядають кримінальні провадження зважаючи на місце скоєння злочинів, зокрема слухається 16 справ:

  • 2 на території Донецької,
  • 2 Запорізької,
  • 4 Київської,
  • 5 Херсонської,
  • 2 Харківської,
  • 1 Миколаївської областей.

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Позиція прокурорів щодо заочного засудження військовослужбовців збройних сил РФ в національних судах така, що насамперед враховують думку постраждалих. Якщо вцілілий орієнтується на національне правосуддя, то прокурор чи слідчий розпочинає досудове розслідування. Це роблять також для того, щоб зафіксувати злочин і зібрати докази із можливістю подальшого їх використання в міжнародних інстанціях. Адже одним із пріоритетів є притягнення вищого керівництва Росії до кримінальної відповідальності.

"Залежно від стадії кримінального провадження, бажання потерпілого, свідка чи його законного представника, до постраждалих і свідків застосовують заходи безпеки. Зокрема, проводять слухання в режимі закритих судових засідань упродовж усього провадження. А потерпілі та свідки, які є їхніми близькими родичами, у такому випадку надають суду свідчення під зміненими анкетними даними", – кажуть в Офісі генпрокурора.

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Автор: 

армія рф (17526) зґвалтування (387) воєнні злочини (1864) Офіс Генпрокурора (3260)


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Як попередній омбудсмен піднімав таке питання то їй швидко рот закрили і прибрали. А тут виявляється що вона таки була права!
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27.09.2024 20:49 Відповісти
не зовсім так - вона повелася на кацапьку ІПСО з дискредитації, публікуючи інформацію, не перевіряючи її достовірність. Кацапи по стандартній схемі підкинули їй фейкові випадки, вона їх опубліковала разом зі справжніми, кацапи викрили фейкові, дискридитувавши тим самим і спражні
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27.09.2024 22:08 Відповісти
Ви ваші "заочні вироки" краще засуньте в татарівську дупу -там саме їм і місце,та не гоніть тупу хуцпу тому,що із 73% лохторату мало кого в живих залишилося ,решта "віруючих" здриснули за межі України.
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27.09.2024 20:52 Відповісти
 
 