Прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною, 5 окупантів вже отримали вироки, - ОГП

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські прокурори зафіксували 316 фактів сексуального насильства, пов’язаного з війною, зокрема серед потерпілих – 200 жінок, 114 чоловіків та 15 неповнолітніх (14 дівчат та 1 хлопець).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на інформаційний запит видання ZMINA.

Трьох окупантів засудили за злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом (далі – СНПК) – до 12 років, двох – до 10 років та 11 років відповідно, 1 вирок стосовно злочинця на початок вересня 2024 року ще не набрав законної сили. Засуджених російських військових оголосили у розшук.

Станом на початок вересня 2024 року спеціалізовані групи правоохоронців виявили факти сексуального насильства на окупованих територіях Донецької, Запорізької, Київської, Чернігівської, Херсонської, Харківської та Миколаївської областей. На основі зібраних свідчень, а також доказів, 49 російським військовослужбовцям повідомили про підозру.

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Наразі прокурори скерували до суду 21 обвинувальний акт щодо 30 підозрюваних у сексуальному насильстві, зумовленому війною. Судовий розгляд в усіх кримінальних провадженнях, скерованих до суду з обвинувальними актами, здійснюється за відсутності обвинувачених – заочно. Українські суди розглядають кримінальні провадження зважаючи на місце скоєння злочинів, зокрема слухається 16 справ:

2 на території Донецької,

2 Запорізької,

4 Київської,

5 Херсонської,

2 Харківської,

1 Миколаївської областей.

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Позиція прокурорів щодо заочного засудження військовослужбовців збройних сил РФ в національних судах така, що насамперед враховують думку постраждалих. Якщо вцілілий орієнтується на національне правосуддя, то прокурор чи слідчий розпочинає досудове розслідування. Це роблять також для того, щоб зафіксувати злочин і зібрати докази із можливістю подальшого їх використання в міжнародних інстанціях. Адже одним із пріоритетів є притягнення вищого керівництва Росії до кримінальної відповідальності.

"Залежно від стадії кримінального провадження, бажання потерпілого, свідка чи його законного представника, до постраждалих і свідків застосовують заходи безпеки. Зокрема, проводять слухання в режимі закритих судових засідань упродовж усього провадження. А потерпілі та свідки, які є їхніми близькими родичами, у такому випадку надають суду свідчення під зміненими анкетними даними", – кажуть в Офісі генпрокурора.

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