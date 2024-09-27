Прокуроры зафиксировали 316 фактов сексуального насилия, связанного с войной, 5 оккупантов уже получили приговоры, - ОГП

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские прокуроры зафиксировали 316 фактов сексуального насилия, связанного с войной. В частности, среди пострадавших - 200 женщин, 114 мужчин и 15 несовершеннолетних (14 девушек и 1 парень).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на информационный запрос издания ZMINA.

Трех оккупантов осудили за преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом (далее - СНПК) - до 12 лет, двух - до 10 лет и 11 лет соответственно, 1 приговор в отношении преступника на начало сентября 2024 года еще не вступил в законную силу. Осужденных российских военных объявили в розыск.

По состоянию на начало сентября 2024 года специализированные группы правоохранителей выявили факты сексуального насилия на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей. На основе собранных показаний, а также доказательств, 49 российским военнослужащим сообщили о подозрении.

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Сейчас прокуроры направили в суд 21 обвинительный акт в отношении 30 подозреваемых в сексуальном насилии, обусловленном войной. Судебное разбирательство во всех уголовных производствах, направленных в суд с обвинительными актами, осуществляется в отсутствие обвиняемых - заочно. Украинские суды рассматривают уголовные производства с учетом места совершения преступлений, в частности слушается 16 дел:

2 - на территории Донецкой,

2 - Запорожской,

4 - Киевской,

5 - Херсонской,

2 - Харьковской,

1 - Николаевской областей.

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Позиция прокуроров относительно заочного осуждения военнослужащих вооруженных сил РФ в национальных судах такова, что, в первую очередь, учитывается мнение пострадавших. Если выживший ориентируется на национальное правосудие, то прокурор или следователь начинает досудебное расследование. Это делают также для того, чтобы зафиксировать преступление и собрать доказательства с возможностью дальнейшего их использования в международных инстанциях. Ведь одним из приоритетов является привлечение высшего руководства России к уголовной ответственности.

"В зависимости от стадии уголовного производства, желания потерпевшего, свидетеля или его законного представителя, к пострадавшим и свидетелям применяют меры безопасности. В частности, проводят слушания в режиме закрытых судебных заседаний в течение всего производства. А потерпевшие и свидетели, являющиеся их близкими родственниками, в таком случае предоставляют суду показания под измененными анкетными данными", - говорят в Офисе генпрокурора.

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