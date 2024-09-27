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Новости Война
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Прокуроры зафиксировали 316 фактов сексуального насилия, связанного с войной, 5 оккупантов уже получили приговоры, - ОГП

Російські військові гвалтували українок

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские прокуроры зафиксировали 316 фактов сексуального насилия, связанного с войной. В частности, среди пострадавших - 200 женщин, 114 мужчин и 15 несовершеннолетних (14 девушек и 1 парень).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Офис генпрокурора в ответ на информационный запрос издания ZMINA.

Трех оккупантов осудили за преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом (далее - СНПК) - до 12 лет, двух - до 10 лет и 11 лет соответственно, 1 приговор в отношении преступника на начало сентября 2024 года еще не вступил в законную силу. Осужденных российских военных объявили в розыск.

По состоянию на начало сентября 2024 года специализированные группы правоохранителей выявили факты сексуального насилия на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Харьковской и Николаевской областей. На основе собранных показаний, а также доказательств, 49 российским военнослужащим сообщили о подозрении.

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Сейчас прокуроры направили в суд 21 обвинительный акт в отношении 30 подозреваемых в сексуальном насилии, обусловленном войной. Судебное разбирательство во всех уголовных производствах, направленных в суд с обвинительными актами, осуществляется в отсутствие обвиняемых - заочно. Украинские суды рассматривают уголовные производства с учетом места совершения преступлений, в частности слушается 16 дел:

  • 2 - на территории Донецкой,
  • 2 - Запорожской,
  • 4 - Киевской,
  • 5 - Херсонской,
  • 2 - Харьковской,
  • 1 - Николаевской областей.

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Позиция прокуроров относительно заочного осуждения военнослужащих вооруженных сил РФ в национальных судах такова, что, в первую очередь, учитывается мнение пострадавших. Если выживший ориентируется на национальное правосудие, то прокурор или следователь начинает досудебное расследование. Это делают также для того, чтобы зафиксировать преступление и собрать доказательства с возможностью дальнейшего их использования в международных инстанциях. Ведь одним из приоритетов является привлечение высшего руководства России к уголовной ответственности.

"В зависимости от стадии уголовного производства, желания потерпевшего, свидетеля или его законного представителя, к пострадавшим и свидетелям применяют меры безопасности. В частности, проводят слушания в режиме закрытых судебных заседаний в течение всего производства. А потерпевшие и свидетели, являющиеся их близкими родственниками, в таком случае предоставляют суду показания под измененными анкетными данными", - говорят в Офисе генпрокурора.

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Автор: 

армия РФ (19358) изнасилование (919) военные преступления (1437) Офис Генпрокурора (2476)


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Як попередній омбудсмен піднімав таке питання то їй швидко рот закрили і прибрали. А тут виявляється що вона таки була права!
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27.09.2024 20:49 Ответить
не зовсім так - вона повелася на кацапьку ІПСО з дискредитації, публікуючи інформацію, не перевіряючи її достовірність. Кацапи по стандартній схемі підкинули їй фейкові випадки, вона їх опубліковала разом зі справжніми, кацапи викрили фейкові, дискридитувавши тим самим і спражні
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27.09.2024 22:08 Ответить
Ви ваші "заочні вироки" краще засуньте в татарівську дупу -там саме їм і місце,та не гоніть тупу хуцпу тому,що із 73% лохторату мало кого в живих залишилося ,решта "віруючих" здриснули за межі України.
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27.09.2024 20:52 Ответить
 
 