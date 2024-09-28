Насилие над детьми в реабилитационном центре Львовской области. Офис генпрокурора начал уголовное производство

Правоохранители поместили детей в безопасное место и проводят первоочередные следственные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора Украины

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 153 УК Украины)", - говорится в заявлении.

Офис генпрокурора отмечает, что в учебно-реабилитационном заведении на Львовщине над воспитанниками заведения вероятно совершалось физическое, психологическое и сексуальное насилие. Сейчас дети помещены в безопасное место и проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

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