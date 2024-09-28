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Насилие над детьми в реабилитационном центре Львовской области. Офис генпрокурора начал уголовное производство

Насильство над дітьми

Правоохранители поместили детей в безопасное место и проводят первоочередные следственные действия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Офиса Генпрокурора Украины

"Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Пустомытовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица (ч. 3 ст. 153 УК Украины)", - говорится в заявлении.

Офис генпрокурора отмечает, что в учебно-реабилитационном заведении на Львовщине над воспитанниками заведения вероятно совершалось физическое, психологическое и сексуальное насилие. Сейчас дети помещены в безопасное место и проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, 28 сентября омбудсман Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что в одном из учебно-реабилитационных центров Львовщины возможны случаи физического, психологического и сексуального насилия над детьми.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуроры зафиксировали 316 фактов сексуального насилия, связанного с войной, 5 оккупантов уже получили приговоры, - ОГП

Автор: 

дети (6522) насилие (395) Офис Генпрокурора (2478) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+9
А мусорів, що ігнорували звертання дітей на насилля, теж покарають? 🤬
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28.09.2024 15:49
+9
Поки третякова звізди не отримає - все марно.

діти низької якості..курва пришелепкувата.
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28.09.2024 15:59
+5
Так там же директор пустився берега - то чого иого не помістили в надіине місце а дітеи?
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28.09.2024 15:55
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А мусорів, що ігнорували звертання дітей на насилля, теж покарають? 🤬
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28.09.2024 15:49 Ответить
Так там же директор пустився берега - то чого иого не помістили в надіине місце а дітеи?
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28.09.2024 15:55 Ответить
Маю думку,
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28.09.2024 16:00 Ответить
Поки третякова звізди не отримає - все марно.

діти низької якості..курва пришелепкувата.
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28.09.2024 15:59 Ответить
Прицерковлені віруючі, вони такі.
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28.09.2024 16:00 Ответить
дітей не чіпати - це не гарно!
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28.09.2024 16:08 Ответить
Це великий злочин
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28.09.2024 16:23 Ответить
Психологическое и сексуальное насилие по словам детей. Под это можно все подвести. Мужикам в школе работать. Боже упаси.
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28.09.2024 16:33 Ответить
Гей поліція, прийміть від мене заяву: мій мозок піддають безперервному сексуальному насильству у цьому баті!
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28.09.2024 16:51 Ответить
Ніякий педагог на такі штуки не піде тим більше якщо він там працює . А діти можуть підставити .
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28.09.2024 17:01 Ответить
 
 