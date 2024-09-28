У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. Поліція не реагувала на скарги, - Лубінець

В одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegtam-каналі повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що діти та інші особи зверталися із заявами до поліції, проте не отримували жодного реагування.

"Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери - психологи з Благодійного фонду "Голоси Дітей" та "СОС Дитячі Містечка", – йдеться у повідомленні.

За словами омбудсмена, заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних — "у них діагноз, вони неадекватні", унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію.

"Що шокувало: останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", – зазначив Дмитро Лубінець.

Через це викликали представників Національної поліції України та органи прокуратури на місце та змусили почати документувати факти порушення. За наслідками реагування - відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник.

Я буду контролювати, щоб слідство неупереджено та швидко перевірило факти, виявленні під час моніторингового візиту, та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення...", – підкреслив Уповноважений з прав людини.

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