УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11425 відвідувачів онлайн
Новини
11 241 59

У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. Поліція не реагувала на скарги, - Лубінець

Лубінець заявив про ймовірне насилля з дітей у львівському реабілітаційному центрі

В одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegtam-каналі повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що діти та інші особи зверталися із заявами до поліції, проте не отримували жодного реагування.

"Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери - психологи з Благодійного фонду "Голоси Дітей" та "СОС Дитячі Містечка", – йдеться у повідомленні.

За словами омбудсмена, заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.

Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних — "у них діагноз, вони неадекватні", унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію.

"Що шокувало: останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", – зазначив Дмитро Лубінець.

Через це викликали представників Національної поліції України та органи прокуратури на місце та змусили почати документувати факти порушення. За наслідками реагування - відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".

Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.

"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник.

Я буду контролювати, щоб слідство неупереджено та швидко перевірило факти, виявленні під час моніторингового візиту, та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення...", – підкреслив Уповноважений з прав людини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ​Україна повернула з російської окупації ще 9 дітей і 20-річного юнака. ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5095) насилля (296) Лубінець Дмитро (601) Львівська область (2440)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+24
Поліцію треба реформувати . Запросити британців , а не грузинів .
Частину поліції на фронт .
а є суспільний телефон довіри ?
показати весь коментар
28.09.2024 13:35
+12
.. а де Ви бачили , шоб перейменування гівна у лайно знищило сморід?
показати весь коментар
28.09.2024 13:52
+10
А ще він працював на Шарія, який зовсім не за Україну. В святе розкаяння і перетворення з чорта в янгола, мало віриться. Підозріла довіра влади до людини з таким бекграундом. Щось тут не чисто.
показати весь коментар
28.09.2024 15:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поліцію треба реформувати . Запросити британців , а не грузинів .
Частину поліції на фронт .
а є суспільний телефон довіри ?
показати весь коментар
28.09.2024 13:35 Відповісти
основне, що в Telegtam-аналі повідомив не обдовбаний мен з України Дмитро Лубінець...
показати весь коментар
28.09.2024 14:15 Відповісти
Да він довбо@** . При такий посаді можно весь світ раком ставити з різними пропозиціями - а в нього розуму нема.

ось дивилась Золкина - він зібрав родини ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ коло офісу ЧК . Так представники офісу вели с**я зверхньо і на питання не відповідали. Тобто усе відео ПРОСТО ІГНОР УКРАЇНЦІВ
Я. Б на місті влади виставила ціх потвор з країни
показати весь коментар
28.09.2024 14:50 Відповісти
Золкін це той, що по п'яні убив курсанта і відсидів небагато, по закону Савченко.
показати весь коментар
28.09.2024 14:55 Відповісти
Так. Але працює зараз на Україну активно. Ви пропонуєте його вбити ?
показати весь коментар
28.09.2024 15:01 Відповісти
А ще він працював на Шарія, який зовсім не за Україну. В святе розкаяння і перетворення з чорта в янгола, мало віриться. Підозріла довіра влади до людини з таким бекграундом. Щось тут не чисто.
показати весь коментар
28.09.2024 15:12 Відповісти
Я важаю ,якщо людина робить щось корисне для України - це добре .
не треба тількі ставити постійно на пьедестал - то Савченка, то найема, то безуглу.
треба признати , що Золкин робить собі політичний капитал і буде балотуватись до ВР. Не помилюсь , якщо напишу що раша і сьогодні вкладає гроши в нарощування агентів впливу в Україні і готуючись до виборів у ВР - а там знову реванш .
Я за золкина голосувати не буду - в мене улюбленці націоналісті
Но те що він почав боротьбу з паскудами з ЧК , я вітаю
показати весь коментар
28.09.2024 15:34 Відповісти
смішна ти...чула дзвін але не знаєш де він...
показати весь коментар
28.09.2024 18:32 Відповісти
ці потвори, усіх нас виставляють та зачищують.
показати весь коментар
28.09.2024 14:59 Відповісти
Рокфеллери і ротшильди і орки борються за наш чернозём.
украінці їм усім кістка у горлі
показати весь коментар
28.09.2024 15:03 Відповісти
не знав, що дЄрьмаки із Зебіленськими бородатими бабцями, вже зрівнялись у статках та впливі із перерахованими... А майбутнє сільського господарства не в чорноземі, а в можливості збирати врожай більше одного разу в рік.
показати весь коментар
28.09.2024 15:09 Відповісти
На черноземі можно збирати БІО продукти , які дуже дороги.
А з теплиць на химіі для бідних вирощувати. Ви ж відрізняєте томати огородні і тепличні? Багаті буратинки всього світу про свое здоровʼя дбають .
ось в мене сад у Братиславі - усе літо свіжі овочі . Зараз томати відійшли . Томати з супермаркету - просто хімія . З такими продуктамиземляне виводяться до інопланетян 🤣🤣🤣
показати весь коментар
28.09.2024 15:17 Відповісти
Це тому , що Ви баловані та знаєте смакову різницю... Корови теж ******* травичку, а дають сіно, то й жруть сіно.
показати весь коментар
28.09.2024 15:24 Відповісти
Сіно не хімія . Я зрозуміла що в далекі від сільських проблем
показати весь коментар
28.09.2024 15:27 Відповісти
усе відносно, але чомусь вважаю, що і Ви до цих проблем геть не близькі та ніколи не цікавились вмістом вирощеного у пестицидах, гербіцидах та іншого.
показати весь коментар
28.09.2024 15:33 Відповісти
от і кажу, що по собі судите... Куди не глянь, скрізь хімія, включно із свинями чи зеленню, котра для продажу, а не для себе любимих.
показати весь коментар
28.09.2024 15:43 Відповісти
Просто усі навкруги неосвічені
в мене мама була фармаколог , робили сиворотки для травлених хімією на заводах і полях . А трави купували у заготівельників і готували настої для прийому до еди. Ось наприклад овес непротравлений дуже хорош для печені
в
показати весь коментар
28.09.2024 18:18 Відповісти
Британців не треба - треба поставити гільотину і дати тим дітям доступ до важеля! І там повинна бути черга на гільотину - директор, поліціянт та інспектор по справах неповнолітніх! І тільки так! Інакше ця "гангрена" зʼїсть всю Україну.
П.С. №та вже майже зʼїла!!!!
показати весь коментар
28.09.2024 19:16 Відповісти
А де в совку так до дітей не говорять?
показати весь коментар
28.09.2024 13:36 Відповісти
А це тут до чого?
показати весь коментар
28.09.2024 13:41 Відповісти
та скоріш якихось переміщених зі сходу понабирали на роботу - от і є. А були б бандерівці...
показати весь коментар
28.09.2024 13:53 Відповісти
Повірте ...ше до 14 року у Львові , русні з українськими паспортами кішило...бл...ціх ублюдків , треба четвертувати ...а потім суд ...бо суди в Україні зелені !!! Прокляті !!!
показати весь коментар
28.09.2024 13:40 Відповісти
14??? ві колісь щось слілі за те що велічезна кількість москалів, мешкаючі в русні нащадкі кгб спокійно сдають нерухомість в аренду во Львові ,Франківскі та іншіх містах Украіни.Люді якіе арендують навідь не подозріют кто е власніком...
показати весь коментар
28.09.2024 13:55 Відповісти
сліхалі
показати весь коментар
28.09.2024 13:56 Відповісти
пиши ще космонавте, відчуття того, що тебе навчав сам Азіров-Пахло, піднімає гумор.
показати весь коментар
28.09.2024 14:03 Відповісти
ну то файно ,якщо тобі подобается
показати весь коментар
28.09.2024 14:14 Відповісти
тільки нє патрібно скігліті, де там лопаті, а де там піднімає гумор- це нє табі подобаЕтись...
показати весь коментар
28.09.2024 14:18 Відповісти
Давний поезд 19/20, Харьков - Москва ежедневный прекратил свое существование в начале 2017 г. Поезд Львов - Москва был ещё в феврале 22 г.
показати весь коментар
28.09.2024 15:25 Відповісти
До 14 року Львів був популярним місцем відпочинку. Кожні вихідні туди приізжали поляки смачно і дешево поїсти
Моцкалі зі сходу і півдня України їхали до Львіва теж - бо для них це була інша цікава культура. Зараз усе перемешалось - Україна стає единою культурою
В мене знайомі держали у Львові бизнес с хостелами - це був доходний бизнес . Поляки здорово і Карпати підіймали
А як би розумна влада побудували автобан Львів - Одеса напряму , то поляки би і в Одессу інвестицій навезли , бо до румунів і Італії їм їхати довше
але мудрий нарід обирає вічно бариг і піарників
показати весь коментар
28.09.2024 15:26 Відповісти
Шо ж це в нас за поліція така -- іі ж успішно переіменували
показати весь коментар
28.09.2024 13:41 Відповісти
.. а де Ви бачили , шоб перейменування гівна у лайно знищило сморід?
показати весь коментар
28.09.2024 13:52 Відповісти
Так - але ж яка еифорія була і грузини засвітились
показати весь коментар
28.09.2024 13:55 Відповісти
... а у нас початок добрих намірів завжди закінчується сморідом! І в цьому винні не тільки ті...хто ці дії започаткував, а й ті..кого набрали !! Памятаєте слова Армія..зріз суспільства.. Так це стосується і міліції-поліції. Тільки сьоголні армія це зріз якісної частини суспільства... в поліція ..це зріз лайна...якого достатньо багато у всіх країнах світу... Дуже багато. Десь це лайно на свому місці... на дні.. а десь..як у нас.. на вершині... І як не банально звучить... **який народ..така і поліція..**
показати весь коментар
28.09.2024 14:26 Відповісти
усі претензії до Рукзакяна, добре, що хоча б зебіленського від рук Луцького терориста врятував.
показати весь коментар
28.09.2024 14:05 Відповісти
.. і Вам повторю... ** який народ...така і поліція..**
показати весь коментар
28.09.2024 14:07 Відповісти
ціню ваші думки, особливо в авіаційній тематиці, але за 30-ть років державою не стають, а наріт, що завезли на заміну титульної нації по голодоморах та винищенню- нарітом і залишається.
показати весь коментар
28.09.2024 14:11 Відповісти
.. ніяких заперечень! Тільки це не тільки у нас... Весь світ такий. Колись Шарль Де Голль казав...що всі прогресивні зміни у державах робить розумна МЕНШІСТЬ!!! І це банальна правда...бо де б не було... 70-75 відсоткам населення глибоко по барабану... яка влада..який прапор... яка мова... Ці відсотки живуть принципом трьох Р..поспати.. пожрати..посрати..!!! Їх використовують... ім десь багато дають..і вони стають розвиненими і вже зменшують цей відсоток..але небагато, А десь мало дають... то їм все однаково. А десь зовсім не дають... А вони всеодно вибирають... А то..що у нас історично українців розбавили кацапською мразотою... тут вже нічого не зробиш.
показати весь коментар
28.09.2024 14:24 Відповісти
Кому ті діти в Україні потрібні,нікому.
іноді показують поодинокі випадки що хтось когось всиновив та і все.
до війни було 100 тисяч в дитбудинках дітей
Всиновлювати за кордон зараз не дають,бо війна…. Логіка Совка
ОХ АХ рашка дітей повивозила,віддайте нам їх назад ,ну і далі що? Як і в рашки бутуь вони сидіти в дітбудинках нікому не потрібні, щоб тільки були ,для генофонду та кількості населення.
Украіна призупинила всиновлення дітей за кордон! Ну і чим це відрізняється від рашки?
Те , що дітям потрібна родина нікого не хвилює. Головне вони «вдома» в Україні..
нещодавно хотіли евакуйований дит будинок з Італії повернути під обстріли «додому»
Сліава богу суд в Італії їм заборонив і залишив діток де їм добре
А ось із Сум які під бомбами кожного дня,тільки на третьому році війни нещодавнодіток вивезли… кудись подалі трішечки.
Які добрі посадовці. Дякують дітки вам безмежно на третьому році війни
показати весь коментар
28.09.2024 14:06 Відповісти
Які 100 тис по дитбудинках? Більшість дитбудинків сімейного типу.
показати весь коментар
28.09.2024 15:05 Відповісти
Цеж Львівщчина, культурна простата України, такого там взагалі бути неможливо! Там якщо б'ють дитину, то роблять це патріотично, якщо сексуальна наруга, то на користь країни, лента за лентою набої подавай.....!
показати весь коментар
28.09.2024 14:23 Відповісти
ще одного гуцули на піхті розпинали, але воно вижило.
показати весь коментар
28.09.2024 14:56 Відповісти
Погано що ти не здохло !
показати весь коментар
28.09.2024 17:25 Відповісти
тішся йолопе, що з повздовжного шпагату вже не встанеш та до усрачки хвойних дерев боїшся.
показати весь коментар
28.09.2024 17:48 Відповісти
З кацапів ********* ! В нас таке неможливо!
показати весь коментар
28.09.2024 14:24 Відповісти
А!!! Так треба політкорректно казати!! Як третякова - "діти низької якості"!!

І проблем не буде!
показати весь коментар
28.09.2024 14:32 Відповісти
Так зелений притрусок, якого було призначено замість Денисової через надуманий привід, щоб мати кишенькового чинушу - зараз сидить в кріслі омбуцмена. Тому й на чиїсь права державі начхати.
показати весь коментар
28.09.2024 14:39 Відповісти
Влада низької якості. Прострочена і зіпсута.
показати весь коментар
28.09.2024 14:40 Відповісти
Поліцаї не реагували? Яка несподіванка.
Воно й не дивно, бо вони в цей час допомагали відловлювати та пакувати людей.
Поки конституція на паузі, такий бардак - це норма.
показати весь коментар
28.09.2024 14:44 Відповісти
Обудсмену респект
показати весь коментар
28.09.2024 15:48 Відповісти
Через це викликали представників Національної поліції України та органи прокуратури на місце та змусили почати документувати факти порушення, навіщо змушувати віддати всю їхню зарплатню на ЗСУ отриману з дати 1 зверненя про насильство і порушити кримінальні справи відносн тіх хто проявив бездіяльність.
показати весь коментар
28.09.2024 21:21 Відповісти
Бездіяльність влади і поліції - того що вони саме кришували злочини гвалтівників. В Урср #2 мусори завжди тільки охороняли владну мафію, і кришували проституцію, наркотрафік, бізнесменів, ігровий бізнес...
показати весь коментар
29.09.2024 17:17 Відповісти
Всю жизнь сколько себя помню, с этих детдомов и центров реабилитации тягали 11-14 летних девочек всяким начальникам райотделов и прокуроров. Смотрю с того времени ничего не поменялось.
показати весь коментар
29.09.2024 19:23 Відповісти
 
 