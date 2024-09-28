У реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. Поліція не реагувала на скарги, - Лубінець
В одному з навчально-реабілітаційних центрів Львівщини можливі випадки фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegtam-каналі повідомив Омбудсман України Дмитро Лубінець.
Він зазначив, що діти та інші особи зверталися із заявами до поліції, проте не отримували жодного реагування.
"Мною було отримано відомості щодо можливого здійснення фізичного, психологічного та сексуального насилля щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери - психологи з Благодійного фонду "Голоси Дітей" та "СОС Дитячі Містечка", – йдеться у повідомленні.
За словами омбудсмена, заклад розміщує найвразливіші категорії дітей: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, та дітей з особливими освітніми потребами. Зафіксовані свідчення дітей про те, що директор закладу здійснював дії сексуального характеру стосовно дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за "погану поведінку" чи порушення розпорядку дня.
Діти скаржились, що їм систематично говорили: "Ти нікому не потрібен/-а", "Твої батьки алкаші", "Ти хворий/-а", "З тебе нічого доброго не вийде". Ставлення працівників на чолі з директором до дітей як до "хворих", недієздатних — "у них діагноз, вони неадекватні", унеможливлювало їх подальший розвиток та реабілітацію.
"Що шокувало: останні пів року діти та інші особи в їх інтересах зверталися із заявами до Національної поліції, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, проте не отримали жодного реагування. Навпаки, за кожну скаргу на умови утримання чи поведінку працівників закладу отримували побиття палками та приниження", – зазначив Дмитро Лубінець.
Через це викликали представників Національної поліції України та органи прокуратури на місце та змусили почати документувати факти порушення. За наслідками реагування - відкрито кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України: "сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи".
Всі діти, які надавали свідчення, були переміщені із закладу та перебувають у безпеці.
"З понеділка я ініціюю нараду на високому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, що повинні захищати права дитини, є злочином. І негайного безумовного захисту потребує дитина, а не її кривдник.
Я буду контролювати, щоб слідство неупереджено та швидко перевірило факти, виявленні під час моніторингового візиту, та було на стороні захисту прав та найкращих інтересів дитини, і результатом буде притягнення до відповідальності кожного, хто став кривдником дітей чи не реагував, знаючи про порушення...", – підкреслив Уповноважений з прав людини.
Будь ласка, зачекайте...
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Частину поліції на фронт .
а є суспільний телефон довіри ?
ось дивилась Золкина - він зібрав родини ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ коло офісу ЧК . Так представники офісу вели с**я зверхньо і на питання не відповідали. Тобто усе відео ПРОСТО ІГНОР УКРАЇНЦІВ
Я. Б на місті влади виставила ціх потвор з країни
не треба тількі ставити постійно на пьедестал - то Савченка, то найема, то безуглу.
треба признати , що Золкин робить собі політичний капитал і буде балотуватись до ВР. Не помилюсь , якщо напишу що раша і сьогодні вкладає гроши в нарощування агентів впливу в Україні і готуючись до виборів у ВР - а там знову реванш .
Я за золкина голосувати не буду - в мене улюбленці націоналісті
Но те що він почав боротьбу з паскудами з ЧК , я вітаю
украінці їм усім кістка у горлі
А з теплиць на химіі для бідних вирощувати. Ви ж відрізняєте томати огородні і тепличні? Багаті буратинки всього світу про свое здоровʼя дбають .
ось в мене сад у Братиславі - усе літо свіжі овочі . Зараз томати відійшли . Томати з супермаркету - просто хімія . З такими продуктамиземляне виводяться до інопланетян 🤣🤣🤣
в мене мама була фармаколог , робили сиворотки для травлених хімією на заводах і полях . А трави купували у заготівельників і готували настої для прийому до еди. Ось наприклад овес непротравлений дуже хорош для печені
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П.С. №та вже майже зʼїла!!!!
Моцкалі зі сходу і півдня України їхали до Львіва теж - бо для них це була інша цікава культура. Зараз усе перемешалось - Україна стає единою культурою
В мене знайомі держали у Львові бизнес с хостелами - це був доходний бизнес . Поляки здорово і Карпати підіймали
А як би розумна влада побудували автобан Львів - Одеса напряму , то поляки би і в Одессу інвестицій навезли , бо до румунів і Італії їм їхати довше
але мудрий нарід обирає вічно бариг і піарників
іноді показують поодинокі випадки що хтось когось всиновив та і все.
до війни було 100 тисяч в дитбудинках дітей
Всиновлювати за кордон зараз не дають,бо війна…. Логіка Совка
ОХ АХ рашка дітей повивозила,віддайте нам їх назад ,ну і далі що? Як і в рашки бутуь вони сидіти в дітбудинках нікому не потрібні, щоб тільки були ,для генофонду та кількості населення.
Украіна призупинила всиновлення дітей за кордон! Ну і чим це відрізняється від рашки?
Те , що дітям потрібна родина нікого не хвилює. Головне вони «вдома» в Україні..
нещодавно хотіли евакуйований дит будинок з Італії повернути під обстріли «додому»
Сліава богу суд в Італії їм заборонив і залишив діток де їм добре
А ось із Сум які під бомбами кожного дня,тільки на третьому році війни нещодавнодіток вивезли… кудись подалі трішечки.
Які добрі посадовці. Дякують дітки вам безмежно на третьому році війни
І проблем не буде!
Воно й не дивно, бо вони в цей час допомагали відловлювати та пакувати людей.
Поки конституція на паузі, такий бардак - це норма.