​Україна повернула з російської окупації ще 9 дітей і 20-річного юнака. ФОТОрепортаж

Повернення 9 дітей та 20-річного юнака із братом відбулося в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA.

Про це у Telegram повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вік повернутих від 13 до 17 років. Деякі з них мають інвалідність та тяжкі захворювання.

Кого вдалося повернути

"Сьогодні ми вже зустріли дітей, яких із батьками чи законними опікунами розділила лінія фронту та окупанти. Повернуті українці – з Херсонської, Запорізької, Донецької, Луганської областей та Криму. Деякі з повернутих дітей на початок повномасштабного російського вторгнення в Україну перебували в Олешківському дитячому будинку-інтернаті. Згодом їх окупаційна влада вивозила до м. Скадовськ та Росії", - ідеться в повідомленні.

Лубінець зазначив, що дітей вдалося возз’єднати з родинами за посередництва Держави Катар

"Один із хлопців, який сьогодні повернувся на рідну землю, втратив тата, який захищав Україну під час російського вторгнення. Дехто з дітей – нарешті за тривалий час обійме рідних, які віддано несуть службу в різних структурах України. Дехто – повернувся до дідуся з бабусею, адже саме вони можуть подарувати щасливе дитинство на рідній землі", - уточнив омбудсман.











Заради допомоги у возз'єднанні, до нашого Офісу зверталися не лише дорослі, а й самі діти, які мріяли виїхати до своїх мам і тат на рідну землю. Тож ласкаво просимо додому!

Також Лубінець подякував дотичним державним органам за чудову співпрацю, яка принесла гарний результат. А фонду BGV за надання необхідної допомоги.

"Вкотре підкреслюю, що Україна готова до повернення кожного і надаватиме базову гуманітарну, медичну, психологічну та соціальну допомогу. А правоохоронці зафіксують всі злочини росіян, свідками чи жертвами яких стали наші діти", - додав омбудсман.





Що робити, якщо дитина зникла на окупованій території

‼️Якщо ваша дитина зникла, і ви як законний її представник не знаєте її місця перебування – обов’язково повідомте про цей факт Національну поліцію України за номером 102. Якщо ж Ви переконані, що дитину депортували на РФ, чи вона перебуває на ТОТ, то окрім поліції варто повідомити й нас – Офіс Омбудсмана.