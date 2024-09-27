Украина вернула из российской оккупации еще 9 детей и 20-летнего юношу. ФОТОрепортаж

Возвращение 9 детей и 20-летнего юноши с братом произошло в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом в Telegram сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что возраст вернувшихся - от 13 до 17 лет. Некоторые из них имеют инвалидность и тяжелые заболевания.

Кого удалось вернуть

"Сегодня мы уже встретили детей, которых с родителями или законными опекунами разделила линия фронта и оккупанты. Возвращенные украинцы - из Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областей и Крыма. Некоторые из возвращенных детей на начало полномасштабного российского вторжения в Украину находились в Олешковском детском доме-интернате. Впоследствии их оккупационная власть вывозила в г. Скадовск и Россию", - говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что детей удалось воссоединить с семьями при посредничестве Государства Катар.

"Один из ребят, который сегодня вернулся на родную землю, потерял папу, который защищал Украину во время российского вторжения. Некоторые из детей - наконец за долгое время обнимут родных, которые преданно несут службу в различных структурах Украины. Некоторые - вернулись к дедушке с бабушкой, потому что именно они могут подарить счастливое детство на родной земле", - сказал омбудсмен.











"Ради помощи в воссоединении, в наш Офис обращались не только взрослые, но и сами дети, которые мечтали выехать к своим мамам и папам на родную землю. Поэтому добро пожаловать домой!" - подчеркнул он.

Также Лубинец поблагодарил причастные государственные органы за прекрасное сотрудничество, которое принесло хороший результат. А фонд BGV - за предоставление необходимой помощи.

"Еще раз подчеркиваю, что Украина готова к возвращению каждого и будет предоставлять базовую гуманитарную, медицинскую, психологическую и социальную помощь. А правоохранители зафиксируют все преступления россиян, свидетелями или жертвами которых стали наши дети", - добавил омбудсмен.





Что делать, если ребенок пропал на оккупированной территории

Если ваш ребенок пропал, и вы, как законный его представитель, не знаете его местонахождения - обязательно сообщите об этом факте в Национальную полицию Украины по номеру 102. Если же Вы убеждены, что ребенка депортировали на РФ, или он находится на ВОТ, то кроме полиции необходимо сообщить и нам, в Офис Омбудсмена.

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