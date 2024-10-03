Начальник ТСЦ на Вінниччині за 12 тис. євро переправляв військовозобов’язаних до Молдови, - Нацполіція. ФОТО

Начальник одного із територіальних сервісних центрів у Вінницькій області налагодив схему переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон поза межами офіційного пункту пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Чиновник безпосередньо домовлявся з бажаючими виїхати з країни, визначав місце і час збору групи, та відвозив їх до прикордонної зони Могилів-Подільська. Звідти "клієнти" мали дістатися Республіки Молдова. Вартість послуги складала 12 000 євро.

Посадовця затримали під час отримання від "клієнта" грошей. У фігуранта провели обшуки, в ході якого виявили і вилучили гроші у різній валюті, ноутбук, мобільні телефони.

Чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

