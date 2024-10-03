УКР
Начальник ТСЦ на Вінниччині за 12 тис. євро переправляв військовозобов’язаних до Молдови, - Нацполіція. ФОТО

Начальник одного із територіальних сервісних центрів у Вінницькій області налагодив схему переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон поза межами офіційного пункту пропуску.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

затримання керівника ТСЦ на Вінничині

Чиновник безпосередньо домовлявся з бажаючими виїхати з країни, визначав місце і час збору групи, та відвозив їх до прикордонної зони Могилів-Подільська. Звідти "клієнти" мали дістатися Республіки Молдова. Вартість послуги складала 12 000 євро.

Посадовця затримали під час отримання від "клієнта" грошей. У фігуранта провели обшуки, в ході якого виявили і вилучили гроші у різній валюті, ноутбук, мобільні телефони.

гроші зі переправлення ухилянта за кордон

Чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Читайте також: На Прикарпатті затримали прикордонника, який за 4 тис. дол. допоміг ухилянту виїхати за кордон

хабар (4773) Вінницька область (1063) Нацполіція (15426) ухилянти (1113)
Топ коментарі
+14
А погранцы типа не в деле?
03.10.2024 17:39 Відповісти
+10
А чиїми послугами користувалися для виїзду наші пани та їхні ближники?
03.10.2024 17:34 Відповісти
+8
Начальник одного із територіальних сервісних центрів
От він і надавав сервіс.Ну брав невеличку плату,але ж його час чогось таки коштує.
При Зелупі крадуть і беруть хабарі усі.Хуженєбудєт.
03.10.2024 17:56 Відповісти
А чиїми послугами користувалися для виїзду наші пани та їхні ближники?
03.10.2024 17:34 Відповісти
А в них свої прикордонники з митниками і цінником пропорційно від крутизни морди. "Слугам народу" скидка 100%, бо годувальники все-таки.
03.10.2024 20:12 Відповісти
Це ніяк не боротьба з бардаком, а лише інформаційний привід, щоб забалакати здачу територій та полон наших хлопців…
03.10.2024 17:37 Відповісти
Та ви вже ЗА9ОВБАЛИ!
"Забалакати... повід... перебити..."
У вас ОДНА ЗВИВИНА у мозку, що може пам'ятати та обмірковувати тільки ОДНУ новину?
"Геніальна" зе-влада може по ДЕСЯТЬ зашкварів-злочинів у ДЕНЬ видавати!
03.10.2024 18:06 Відповісти
А погранцы типа не в деле?
03.10.2024 17:39 Відповісти
Та там походу целая мафия, из профессиональных военных.
Которые по идее должны воевать в первых рядах, а в реале за них воюют гражданские.
03.10.2024 19:17 Відповісти
Є з кого приклади брати
03.10.2024 17:41 Відповісти
довозив до прикордонної зони. А далі? Сліпі та глухі прикордонники? За який відсоток?
03.10.2024 17:49 Відповісти
Не він першии і не він останіи - кому віина а кому мати рідна
03.10.2024 17:52 Відповісти
Начальник одного із територіальних сервісних центрів
От він і надавав сервіс.Ну брав невеличку плату,але ж його час чогось таки коштує.
При Зелупі крадуть і беруть хабарі усі.Хуженєбудєт.
03.10.2024 17:56 Відповісти
Теж хотів про це написати. То ТЦК, то ТСЦ. Все якісь центри, куди не плюнь.
А заробляти ж якось треба? Понастворювали "центрів", ну от і маєте.
Мені більше абревіатура ДВБ НП доставила. ДоВБоНьоП, - це співробітник ДВБ Національної Поліції. Теж якась бюрократична хєрня на шиї громадян України.
Ну, ДВБ займається тільки поліцайськими поліцаями А вони ж заброньовані всі. Такова "сєляві".

03.10.2024 18:27 Відповісти
Україна - це унікальна країна світу, в котрій головні ухилянти найняли одних ухилянтів, щоби ці ловили других ухилянтів. Ну і що тут скажеш?
05.10.2024 15:11 Відповісти
вітаю тебе місячний дабл кугуте!
06.10.2024 19:32 Відповісти
*******.
03.10.2024 17:59 Відповісти
Я сам прихожу. І нікуя.
03.10.2024 18:10 Відповісти
Стріляти вмію без не навчання.
03.10.2024 18:13 Відповісти
Попит породжує пропозицію.
03.10.2024 18:12 Відповісти
Справжній сервісний центр.
03.10.2024 20:22 Відповісти
Світить до 9 років - а де конфіскація майна? - не на часі відповів найвеличніший😂
04.10.2024 15:27 Відповісти
Просто "уволят".
Без наслідків...
05.10.2024 09:52 Відповісти
Україна - це унікальна країна світу, в котрій головні ухилянти найняли одних ухилянтів, щоби ці ловили других ухилянтів. Ну і що тут скажеш?
05.10.2024 15:10 Відповісти
 
 