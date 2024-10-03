Начальник ТСЦ на Вінниччині за 12 тис. євро переправляв військовозобов’язаних до Молдови, - Нацполіція. ФОТО
Начальник одного із територіальних сервісних центрів у Вінницькій області налагодив схему переправлення військовозобовʼязаних чоловіків через державний кордон поза межами офіційного пункту пропуску.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.
Чиновник безпосередньо домовлявся з бажаючими виїхати з країни, визначав місце і час збору групи, та відвозив їх до прикордонної зони Могилів-Подільська. Звідти "клієнти" мали дістатися Республіки Молдова. Вартість послуги складала 12 000 євро.
Посадовця затримали під час отримання від "клієнта" грошей. У фігуранта провели обшуки, в ході якого виявили і вилучили гроші у різній валюті, ноутбук, мобільні телефони.
Чоловікові вже оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.
"Забалакати... повід... перебити..."
У вас ОДНА ЗВИВИНА у мозку, що може пам'ятати та обмірковувати тільки ОДНУ новину?
"Геніальна" зе-влада може по ДЕСЯТЬ зашкварів-злочинів у ДЕНЬ видавати!
Которые по идее должны воевать в первых рядах, а в реале за них воюют гражданские.
От він і надавав сервіс.Ну брав невеличку плату,але ж його час чогось таки коштує.
При Зелупі крадуть і беруть хабарі усі.Хуженєбудєт.
А заробляти ж якось треба? Понастворювали "центрів", ну от і маєте.
Мені більше абревіатура ДВБ НП доставила. ДоВБоНьоП, - це співробітник ДВБ Національної Поліції. Теж якась бюрократична хєрня на шиї громадян України.
Ну, ДВБ займається тільки поліцайськими поліцаями А вони ж заброньовані всі. Такова "сєляві".
Без наслідків...