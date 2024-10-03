Начальник ТСЦ на Виннитчине за 12 тыс. евро переправлял военнообязанных в Молдову, - Нацполиция. ФОТО

Начальник одного из территориальных сервисных центров в Винницкой области наладил схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу вне официального пункта пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Чиновник непосредственно договаривался с желающими выехать из страны, определял место и время сбора группы, и отвозил их в пограничную зону Могилев-Подольска. Оттуда "клиенты" должны были добраться до Республики Молдова. Стоимость услуги составляла 12 000 евро.

Чиновника задержали во время получения от "клиента" денег. У фигуранта провели обыски, в ходе которого обнаружили и изъяли деньги в разной валюте, ноутбук, мобильные телефоны.

Мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 9 лет лишения свободы.

