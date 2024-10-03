РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости Фото
8 987 24

Начальник ТСЦ на Виннитчине за 12 тыс. евро переправлял военнообязанных в Молдову, - Нацполиция. ФОТО

Начальник одного из территориальных сервисных центров в Винницкой области наладил схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу вне официального пункта пропуска.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Нацполиции.

затримання керівника ТСЦ на Вінничині

Чиновник непосредственно договаривался с желающими выехать из страны, определял место и время сбора группы, и отвозил их в пограничную зону Могилев-Подольска. Оттуда "клиенты" должны были добраться до Республики Молдова. Стоимость услуги составляла 12 000 евро.

Чиновника задержали во время получения от "клиента" денег. У фигуранта провели обыски, в ходе которого обнаружили и изъяли деньги в разной валюте, ноутбук, мобильные телефоны.

гроші зі переправлення ухилянта за кордон

Мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Читайте также: На Прикарпатье задержали пограничника, который за 4 тыс. дол. помог уклонисту уехать за границу

Автор: 

взятка (6216) Винницкая область (1079) Нацполиция (16700) уклонисты (1042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
А погранцы типа не в деле?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:39 Ответить
+10
А чиїми послугами користувалися для виїзду наші пани та їхні ближники?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:34 Ответить
+8
Начальник одного із територіальних сервісних центрів
От він і надавав сервіс.Ну брав невеличку плату,але ж його час чогось таки коштує.
При Зелупі крадуть і беруть хабарі усі.Хуженєбудєт.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А чиїми послугами користувалися для виїзду наші пани та їхні ближники?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:34 Ответить
А в них свої прикордонники з митниками і цінником пропорційно від крутизни морди. "Слугам народу" скидка 100%, бо годувальники все-таки.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:12 Ответить
Це ніяк не боротьба з бардаком, а лише інформаційний привід, щоб забалакати здачу територій та полон наших хлопців…
показать весь комментарий
03.10.2024 17:37 Ответить
Та ви вже ЗА9ОВБАЛИ!
"Забалакати... повід... перебити..."
У вас ОДНА ЗВИВИНА у мозку, що може пам'ятати та обмірковувати тільки ОДНУ новину?
"Геніальна" зе-влада може по ДЕСЯТЬ зашкварів-злочинів у ДЕНЬ видавати!
показать весь комментарий
03.10.2024 18:06 Ответить
А погранцы типа не в деле?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:39 Ответить
Та там походу целая мафия, из профессиональных военных.
Которые по идее должны воевать в первых рядах, а в реале за них воюют гражданские.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:17 Ответить
Є з кого приклади брати
показать весь комментарий
03.10.2024 17:41 Ответить
довозив до прикордонної зони. А далі? Сліпі та глухі прикордонники? За який відсоток?
показать весь комментарий
03.10.2024 17:49 Ответить
Не він першии і не він останіи - кому віина а кому мати рідна
показать весь комментарий
03.10.2024 17:52 Ответить
Начальник одного із територіальних сервісних центрів
От він і надавав сервіс.Ну брав невеличку плату,але ж його час чогось таки коштує.
При Зелупі крадуть і беруть хабарі усі.Хуженєбудєт.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:56 Ответить
Теж хотів про це написати. То ТЦК, то ТСЦ. Все якісь центри, куди не плюнь.
А заробляти ж якось треба? Понастворювали "центрів", ну от і маєте.
Мені більше абревіатура ДВБ НП доставила. ДоВБоНьоП, - це співробітник ДВБ Національної Поліції. Теж якась бюрократична хєрня на шиї громадян України.
Ну, ДВБ займається тільки поліцайськими поліцаями А вони ж заброньовані всі. Такова "сєляві".

показать весь комментарий
03.10.2024 18:27 Ответить
Україна - це унікальна країна світу, в котрій головні ухилянти найняли одних ухилянтів, щоби ці ловили других ухилянтів. Ну і що тут скажеш?
показать весь комментарий
05.10.2024 15:11 Ответить
вітаю тебе місячний дабл кугуте!
показать весь комментарий
06.10.2024 19:32 Ответить
*******.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:59 Ответить
Я сам прихожу. І нікуя.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:10 Ответить
Стріляти вмію без не навчання.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:13 Ответить
Попит породжує пропозицію.
показать весь комментарий
03.10.2024 18:12 Ответить
Справжній сервісний центр.
показать весь комментарий
03.10.2024 20:22 Ответить
Світить до 9 років - а де конфіскація майна? - не на часі відповів найвеличніший😂
показать весь комментарий
04.10.2024 15:27 Ответить
Просто "уволят".
Без наслідків...
показать весь комментарий
05.10.2024 09:52 Ответить
Україна - це унікальна країна світу, в котрій головні ухилянти найняли одних ухилянтів, щоби ці ловили других ухилянтів. Ну і що тут скажеш?
показать весь комментарий
05.10.2024 15:10 Ответить
 
 