Начальник ТСЦ на Виннитчине за 12 тыс. евро переправлял военнообязанных в Молдову, - Нацполиция. ФОТО
Начальник одного из территориальных сервисных центров в Винницкой области наладил схему переправки военнообязанных мужчин через государственную границу вне официального пункта пропуска.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности Нацполиции.
Чиновник непосредственно договаривался с желающими выехать из страны, определял место и время сбора группы, и отвозил их в пограничную зону Могилев-Подольска. Оттуда "клиенты" должны были добраться до Республики Молдова. Стоимость услуги составляла 12 000 евро.
Чиновника задержали во время получения от "клиента" денег. У фигуранта провели обыски, в ходе которого обнаружили и изъяли деньги в разной валюте, ноутбук, мобильные телефоны.
Мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 9 лет лишения свободы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Забалакати... повід... перебити..."
У вас ОДНА ЗВИВИНА у мозку, що може пам'ятати та обмірковувати тільки ОДНУ новину?
"Геніальна" зе-влада може по ДЕСЯТЬ зашкварів-злочинів у ДЕНЬ видавати!
Которые по идее должны воевать в первых рядах, а в реале за них воюют гражданские.
От він і надавав сервіс.Ну брав невеличку плату,але ж його час чогось таки коштує.
При Зелупі крадуть і беруть хабарі усі.Хуженєбудєт.
А заробляти ж якось треба? Понастворювали "центрів", ну от і маєте.
Мені більше абревіатура ДВБ НП доставила. ДоВБоНьоП, - це співробітник ДВБ Національної Поліції. Теж якась бюрократична хєрня на шиї громадян України.
Ну, ДВБ займається тільки поліцайськими поліцаями А вони ж заброньовані всі. Такова "сєляві".
Без наслідків...