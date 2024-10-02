РУС
На Прикарпатье задержали пограничника, который за 4 тыс. дол. помог уклонисту уехать за границу

На Прикарпатье правоохранители задержали пограничника, который за 4 тыс. долл. помог уклонисту выехать за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры Западного региона.

затримано прикордонника за допомогу ухилянтам

По данным следствия, 22-летний инспектор пограничной службы за деньги наладил во время войны преступный механизм пересечения военнообязанными государственной границы вне пунктов пропуска на Прикарпатье.

Установлено, что благодаря статусу правоохранителя ему удалось перевезти через блокпосты местного жителя призывного возраста, который прятался в багажнике его автомобиля и был накрыт одеялом.

Он проинструктировал "клиента" относительно его поведения и действий во время и после пересечения границы, предоставил необходимые советы и указания, а также получил 4 тысячи долларов оговоренной суммы средств. Под "кураторством" пограничника мужчине удалось добраться до отправного пункта и в дальнейшем попасть в одну из стран ЕС.

Подозреваемого задержали и избрали меру пресечения.

Смотрите также: На границе с Венгрией разоблачен 42-летний уклонист на фиктивном браке с 78-летней тещей, - ГПСУ. ФОТО

Топ комментарии
+12
Ухилянту? А рішення суду що він ухилянт є? Чи зараз всі хто їде через кордон ухилянти? В нас закони працюють, чи ''махновщина"?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:28 Ответить
+11
Не секрет, що сотні тисяч людей мобілізаційного віку виїхали за кордон за хабарі прикордонникам, ТЦК, ВЛК.
Одного прикордонника зловили, який не поділився з начальством а тисячі і далі переправляють за кордон людей за грощі.
Після війни всі члени ТЦК, ВЛК, прикордонники будуть мільйонерами та будуть купатися в золоті а прості люди будуть купатися в крові та злиднях.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:29 Ответить
+8
от сволото....от 3.14ар...всі ж знають що це коштуе 11 тис. евро
показать весь комментарий
02.10.2024 19:24 Ответить
от сволото....от 3.14ар...всі ж знають що це коштуе 11 тис. евро
показать весь комментарий
02.10.2024 19:24 Ответить
за демпінг і затримали мабуть.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:57 Ответить
демпiнгував курво
показать весь комментарий
02.10.2024 21:23 Ответить
На чужий коравай ротяку не роззівляй.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:27 Ответить
Ухилянту? А рішення суду що він ухилянт є? Чи зараз всі хто їде через кордон ухилянти? В нас закони працюють, чи ''махновщина"?
показать весь комментарий
02.10.2024 19:28 Ответить
А це в залежності від того хто пише новини тут на цензорі. Якщо є бажання, то прослідкуйте, що самі ображені завжди вживають термін "ухилят" до будь кого. А ось більш виважені автори новин пишуть "порушник", що в цілому є правильним з юридичної точки зору.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:39 Ответить
Я вас умоляю. Какой порушник? Тем более ухилянт. Ответственность за пересечение границы по тяжести равна как, простите, поссать на улице. Так, что мелкие шалости.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:56 Ответить
Ответственнось то на посцать но могут и пристрелить в спину
показать весь комментарий
02.10.2024 20:19 Ответить
Але ж адміністративне порушення, так чи інакше. Але мова про інше, що у суспільстві зараз відразу ставлять тавро майже взагалі у будь-якій ситуації. Усе біло-чорне. Можливо це певний захисний механізм так у більшості спрацьовує в цих обставинах, або ж стадний інстинкт.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:22 Ответить
Розділяй і володарюй..Мова..віра..схід захід ..ухилянти..Всі хто піднімають ці питання -або ворог або тупе бидло
показать весь комментарий
02.10.2024 20:37 Ответить
Так працює державна пропаганда,я якій Цензор бере активну участь!!!Ухилянт з*явився,щоб трохи відволікти мудрий нарід від яєць по 17грн,курточок і відмазування мусорні від їхнього обов*язку захищати мулрий нарід
показать весь комментарий
02.10.2024 20:34 Ответить
Не секрет, що сотні тисяч людей мобілізаційного віку виїхали за кордон за хабарі прикордонникам, ТЦК, ВЛК.
Одного прикордонника зловили, який не поділився з начальством а тисячі і далі переправляють за кордон людей за грощі.
Після війни всі члени ТЦК, ВЛК, прикордонники будуть мільйонерами та будуть купатися в золоті а прості люди будуть купатися в крові та злиднях.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:29 Ответить
так це ж прості люди і зробили їх мільйонерами.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:04 Ответить
а також отримав 4 тисячі доларів

журнашлюхі, взагалі не в темі!
він спочатку отримав, а все інше, вже потім, і ніякої гарантії!
показать весь комментарий
02.10.2024 19:30 Ответить
Коли ти купуєш потужний(!) спінінг, на ньому не написано, що він гарантує рекордні щупаки.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:01 Ответить
Не цього потужного воїна?)))

показать весь комментарий
02.10.2024 19:37 Ответить
Нурушитель конвенции,демпинговал.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:41 Ответить
Если кому за границу, говорите, что едете в рекрутинговый центр в Люблине
показать весь комментарий
02.10.2024 19:43 Ответить
Поки не пристрілять хоч одного "прі папиткє к бєгству", процес буде продовжуватись.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:49 Ответить
Тобі погранця жалко чи того кого він випустив???
показать весь комментарий
02.10.2024 20:16 Ответить
Якщо під час війни, то мене влаштовують два мерця. А інакше нічого не зміниться. У мене сусід, на днях, вже в Америці. І легально, і законно вже не повернеться.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:24 Ответить
А тобі хотілось шо твій сосід з війгни не повернувся?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:33 Ответить
Слухай, русскій, в нашій мові слово "сусід" пишеться через "у". В твоїй - "сосєд", через "о". Ось так проколюються свинособачі боти.
показать весь комментарий
02.10.2024 20:38 Ответить
Так ти хотів шоб сосід твій сдох на фронті чи ти заздриш йому шо поїхав в америку
показать весь комментарий
02.10.2024 20:41 Ответить
Щось ти про жопи постійно згадуєш,глиноміс чи що?
показать весь комментарий
02.10.2024 21:42 Ответить
Засохни півень іди смокчи бартці
показать весь комментарий
02.10.2024 22:06 Ответить
Ти чргр тут забув,шльондро кислоока? Сніг у Пермі вже випав?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:55 Ответить
Подружку твою зобидив ?? Ех шалун ти Вася..Шило в жопі у бартки чи навпаки????
показать весь комментарий
02.10.2024 21:04 Ответить
Oresta Bartka шо ти там язик в жопу засунув?? Хотів шоб твій сосід сагинув на війні ???
показать весь комментарий
02.10.2024 21:11 Ответить
Завидует просто. Оно такое патриотичное потому что выехать не может. Как только лазейка будет или прижмет первое побежит. Знаем таких)
показать весь комментарий
02.10.2024 23:57 Ответить
Та так і є ..тут таких ПОЦреотів повно -само гадость сидить дома і інших обсирає
показать весь комментарий
03.10.2024 03:01 Ответить
колишній зять, 18 років вислуги, якось звалив до німців. корупція на кордоні пише страшна
показать весь комментарий
02.10.2024 20:03 Ответить
Огласите официальные расценки Чтобы не демпинговали, но и с людей 3 шкуры не драли
показать весь комментарий
02.10.2024 21:42 Ответить
"...налагодив під час війни злочинний механізм перетину військовозобов'язаними державного кордону поза межами пунктів пропуску на Прикарпатті.

Встановлено, що завдяки статусу правоохоронця йому вдалось перевезти через блокпости місцевого мешканця...",-

Як можна одночасно їхати через пункт пропуску та поза його межами?
показать весь комментарий
02.10.2024 20:38 Ответить
Ще ж по-людські взяв.
показать весь комментарий
02.10.2024 23:01 Ответить
Кордон на замку
показать весь комментарий
02.10.2024 23:28 Ответить
От якби перевозив 50 лямів, то ніхто нікого не знайшов би і ніхто нікого не покарав би.
показать весь комментарий
03.10.2024 04:40 Ответить
 
 