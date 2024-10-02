На Прикарпатье задержали пограничника, который за 4 тыс. дол. помог уклонисту уехать за границу

На Прикарпатье правоохранители задержали пограничника, который за 4 тыс. долл. помог уклонисту выехать за границу.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Спецпрокуратуры Западного региона.

По данным следствия, 22-летний инспектор пограничной службы за деньги наладил во время войны преступный механизм пересечения военнообязанными государственной границы вне пунктов пропуска на Прикарпатье.

Установлено, что благодаря статусу правоохранителя ему удалось перевезти через блокпосты местного жителя призывного возраста, который прятался в багажнике его автомобиля и был накрыт одеялом.

Он проинструктировал "клиента" относительно его поведения и действий во время и после пересечения границы, предоставил необходимые советы и указания, а также получил 4 тысячи долларов оговоренной суммы средств. Под "кураторством" пограничника мужчине удалось добраться до отправного пункта и в дальнейшем попасть в одну из стран ЕС.

Подозреваемого задержали и избрали меру пресечения.

Смотрите также: На границе с Венгрией разоблачен 42-летний уклонист на фиктивном браке с 78-летней тещей, - ГПСУ. ФОТО