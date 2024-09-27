На границе с Венгрией разоблачен 42-летний уклонист на фиктивном браке с 78-летней тещей, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали в пункте пропуска "Тиса" мужчину, который хотел выехать из Украины. Основанием выезда за границу для него должна была служить инвалидность "жены".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на границу с Венгрией микроавтобусом прибыли супруги. Мужчине было 42 года, а его жене - 78 лет.

"Жена на бумаге"

Он - уроженец Хмельницкой области, она - с Луганщины, брак зарегистрировали в Киеве в прошлом году.

Основанием выезда за границу для мужчины должна была служить инвалидность жены. Он рассказал пограничникам Чопского отряда, что сопровождает ее на лечение в Италию.

"Впрочем, во время общения, пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней "жены на бумаге", которая на самом деле является его тещей", - рассказали в ГПСУ.

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Впоследствии мужчина признался, что с ее дочерью находится в гражданском браке и имел цель попасть в Италию к своему ребенку и настоящей жене. А теща согласилась на такую сделку, чтобы помочь зятю получить отсрочку от призыва на военную службу, а также с выездом за границу.

Пограничники не пропустили мужчину через границу.

В действиях женщины усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, а мужчины - ст. 336 УКУ.

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