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На границе с Венгрией разоблачен 42-летний уклонист на фиктивном браке с 78-летней тещей, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали в пункте пропуска "Тиса" мужчину, который хотел выехать из Украины. Основанием выезда за границу для него должна была служить инвалидность "жены".

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, на границу с Венгрией микроавтобусом прибыли супруги. Мужчине было 42 года, а его жене - 78 лет.

"Жена на бумаге"

Он - уроженец Хмельницкой области, она - с Луганщины, брак зарегистрировали в Киеве в прошлом году.

Основанием выезда за границу для мужчины должна была служить инвалидность жены. Он рассказал пограничникам Чопского отряда, что сопровождает ее на лечение в Италию.

Прикордонники на Закарпатті викрили 42-річного ухилянта

"Впрочем, во время общения, пограничники установили, что у мужчины есть ребенок от дочери нынешней "жены на бумаге", которая на самом деле является его тещей", - рассказали в ГПСУ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники задержали четырех уклонистов, которые на байдарках переплывали Дунай. ФОТО

Впоследствии мужчина признался, что с ее дочерью находится в гражданском браке и имел цель попасть в Италию к своему ребенку и настоящей жене. А теща согласилась на такую сделку, чтобы помочь зятю получить отсрочку от призыва на военную службу, а также с выездом за границу.

Прикордонники на Закарпатті викрили 42-річного ухилянта

Пограничники не пропустили мужчину через границу.

В действиях женщины усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УКУ, а мужчины - ст. 336 УКУ.

Читайте также: За 500 метров до границы задержаны пятеро закарпатцев, которые пытались незаконно попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6466) уклонисты (854) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+26
Це звісно смішно і все таке, але до таких випадків є питання - А хто надав право Держприкордонслужбі визначати фіктивність шлюбу? Не суд і навіть не прокуратура, а прикордонники. З яких пір певні державні органи самі для себе вигадують повноваження.
Це не про ухилянтів, це про значно ширше коло питань - листи з відрядженнями для злодіїв від Буданова, маскі-шоу від СБУ.... і так ад жо ОПи, котра керує країною всупереч Конституції.
Цілком логічне питання - до якої межі це дійде? До прибиральниці в поліції, котра відправлятиме на довічне у в'язницю?
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27.09.2024 10:50
+16
з юридичної точки зору вони чоловік і дружина. по друге тільки суд встановлює що шлюб фіктивний . але ще й є йолопи треба їхати поїздом менша ймовірність
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27.09.2024 10:49
+14
Дивно інше
ст. 19 Конституції України, "Органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України."
--
Хтось бачив у Конституції чи у Законах повноваження і компетенцію прикордонників розглядати шлюб на предмет фіктивний він чи ні?
Вони вчились на таке чи є інструкція, як відрізнити??
Таке враження, що прикордонники- банда безпредельщикив, що явно діють не по Законах, грубо порушують Конституцію та перевищують свої повноваження.
Як на мене, прикордонники мали б звернутися до суду, щоб він вирішив, чи брак фіктивний.
А доки немає рішення суду, ніхто не в праві людину називати ні ухилянтом, ні брак фіктивним.
Стаття явно пропагує беззаконня, відбілює кримінальні вчинки посадовців.
Дуже прикро, не за це люди воюють зараз у окопах.
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27.09.2024 11:08
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Правила форума Совет форумчан
проста маладиє єхалі в свадєбнає путєшєствіє а тєпєрь мєдовий мєсяц коту пад хвост...
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27.09.2024 10:42 Ответить
Он ехал в свадебное путешествие без молодой. Когда уже ета власть прекратит ето ******ство и перестанет выпускать мужиков под разными предлогами. А тем временем уже женщин а скоро и детей садят на трактора и комбайны и у станков на заводах
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27.09.2024 10:45 Ответить
на якій підставі ''пєрєстанєт вьіпускать''? статтю закона будьласка
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27.09.2024 11:11 Ответить
Уклонисты взбудоражились и возбудились
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27.09.2024 11:12 Ответить
Дивно інше
ст. 19 Конституції України, "Органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України."
--
Хтось бачив у Конституції чи у Законах повноваження і компетенцію прикордонників розглядати шлюб на предмет фіктивний він чи ні?
Вони вчились на таке чи є інструкція, як відрізнити??
Таке враження, що прикордонники- банда безпредельщикив, що явно діють не по Законах, грубо порушують Конституцію та перевищують свої повноваження.
Як на мене, прикордонники мали б звернутися до суду, щоб він вирішив, чи брак фіктивний.
А доки немає рішення суду, ніхто не в праві людину називати ні ухилянтом, ні брак фіктивним.
Стаття явно пропагує беззаконня, відбілює кримінальні вчинки посадовців.
Дуже прикро, не за це люди воюють зараз у окопах.
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27.09.2024 11:08 Ответить
Є така річ, як підозра. Прикордонники могли запідозрити фіктивність шлюбу, але у цьому разі мали передати "молодих" до рук поліції. А просто не пустити - це, як мінімум, порушення презумпції невинності.
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27.09.2024 11:27 Ответить
Підозри - це НЕ компетенція прикордонників, вони НЕ є органом слідства чи органом дізнавання.

Треба діяти ПО ЗАКОНУ, а НЕ видумувати собі повноваження. ст. 19 Конституції "Посадові особи зобов'язані діяти... у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України"

Що буде з Україною, якщо кожний сам собі буде придумувати повноваження??

Ти бачив у Конституції чи Законах можливість у прикордонників щось підозрювати???
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27.09.2024 12:17 Ответить
Будь-яка людина, яка бачить людину, яку підозрює як злочинця, має право затримати підозрюваного та передати поліції. У США це зветься "громадянський арешт", у нас - не знаю, але таке право точно є. Звісно, підозра має бути обґрунтованою. Приклад: ми бачимо, як людина у транспорті витягує щось з чужої кишені - ми 100% маємо право запідозрити цю особу у крадіжці і тримати його/її до прибуття поліції.
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27.09.2024 12:54 Ответить
Ніяких "громадянських арештів" ні Конституція, ні Закони для прикордонників не передбачають.
"Посадові особи зобов'язані діяти... у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України"
Тому "громадянсько арештувати" вони можуть тільки свою жінку чи тещу, після роботи ввечері в якості еротичної гри ))
Ох ти фантазер, на ходу придумуєш нові закони, яких в Україні не існує )))
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27.09.2024 14:21 Ответить
Я не юрист, і мені важко сперечатись, бо не можу послатись на конкретні законодавчі норми. Якщо Ви вважаєте себе експертом у цій темі, дайте, будь ласка посилання на норму, яка дозволяє пересічній людині затримувати злочинця (того, кого небезпідставно вважає злочинцем), а потім продовжимо.

PS Мені багато років, і мені неприємно, коли незнайомі люди мені "тикають".
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27.09.2024 16:12 Ответить
Ігоре, я думаю, що Вам менше років, ніж мені, тому я з Вами на ти розмовляв.

Стаття 207. Законне затримання, частина 2. - це про те, що ви називаєте "громадянський арешт".
--
Зважте на те що:

1. арешт і затримання - це різні речі.
2. Нікого Ви арештувати не можете - тільки затримати
3. Стаття 207. Законне затримання, стосується тільки "неуповноважених осіб", тобто простих людей, а не службових осіб, що мають діяти у рамках повноважень і у передбачений Законами спосіб.

4. Затримувати можна тільки кримінальних порушників. Якщо виявиться, що Ви затримали людину, що скоювала адміністративне правопорушення, то одержите кримінальну справу по Статті 146. Незаконне позбавлення волі

Вважаю що детально Вам розповів
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27.09.2024 16:32 Ответить
Дякую за пояснення.
Насправді, різницю між затриманням та арештом я пам'ятаю ще з інститутського курсу права (це був обов'язковий курс на всіх спеціальностях) - затримують за підозрою до 3 днів, а арештовують за звинуваченням на час слідства. Термін "громадянський арешт" я чув у кількох американських фільмах, то ж і запам'ятав.
Отже, Ви погоджуєтесь, що пересічна людина може затримати особу, якщо має обґрунтовану підозру у скоєнні нею (цією особою) злочину? Гаразд, хай це стосується лише кримінальних порушень.
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27.09.2024 16:52 Ответить
Так, я погоджуюся, але Ви правильно кажете - по-перше це має бути кримінальний злочин, а по-друге, це затримання може робити тільки людина, що на цей час не виконує функції посадової особи, та не діє від імені держави України.
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27.09.2024 17:15 Ответить
...не діє від імені держави України - з цим згоден (прикольно було б чути, коли небайдужі пбабусі й дідусі затримують у трамваї кишенькового злодія: "іменем України Ви затримані та будете ередані поліції найближчим часом". Ще можна додати щодо права зберігати мовчанку і т.п.
А от щодо "...на цей час не виконує функції посадової особи" - тут незрозуміло. Якщо , наприклад, я викладач, веду лекцію, і крізь вікно бачу, як по дорозі до корпусу біжіть чоловік із жіночою сумочкою, а слідом шкандибає бабуся і кричить "тримайте крадія!". Припустимо, що дошка біля дверей аудиторії, а там - одразу вихід з корпусу (у нас є такі аудиторії). Також припустимо, що я встигаю вискочити з корпусу та "спотикнути" крадія. У цей час я виконував обов'язки викладача, але це не завадило мені допомогти у затриманні щлодія (гаразд - пілозрюваного).
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27.09.2024 18:11 Ответить
Мова про посадові особи органів державної влади, тобто що виконують дії від імені держави, а не посадовець інституту
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27.09.2024 20:07 Ответить
Приклад такої особи? Народний депутат - нормально (наскільки пам'ятаю, народні депутати є держслужбовцями найвищої категорії)? Переконаний, що він теж має право затримати злочинця (підозрюваного) - звісно, як громадянин України, і виключно від свого імені, не користуючись правами народного депутата.
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28.09.2024 19:55 Ответить
Я не знаю ні одного прикладу, щоб нардеп затримав злочинця.
І в загалі, це як? Нардеп Сінячкин у ресторані з криком "Стоять, усі затримані" допив літрушку горілки та самозатримав себе?
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29.09.2024 10:28 Ответить
Десь на початку 90-х начальник київської міліції (генерал Будніков, якщо правильно пам'ятаю) власноруч затримав злочиня. Тоді з цього випадку кепкували, що у міліції герели власноруч злочинців змушені ловити.

Але тут питання не у реальних прикладах, а у формальному праві.
Вирішив нардеп подивитись, як прості люди у трамваї їздять, і одразу кишенькового злодія спіймав.
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29.09.2024 16:10 Ответить
Коли нардеп вирішить впіймати злодія, головне щоб не вийшов на себе і не затримав
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29.09.2024 22:57 Ответить
Нардеп не стане лазити по кишенях у трамваї (хіба що це нардеп Шура Балаганов).
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29.09.2024 23:20 Ответить
Ну затримувати можна і за корупцію і за крадіжки на мільйон. Уяви собі, як зранку включаєш телевізор, а Верховна Рада самозатрималась ))
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29.09.2024 23:28 Ответить
Тоді спочатку вони мають позбавити самих себе недоторканності (інакше їх одразу мають випустити).
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29.09.2024 23:36 Ответить
А що у цьому? Законом самозатримання напряму не заборонене (згадайте радянський фільм "Старики-разбойники" (мовою оригіналу)).
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29.09.2024 23:21 Ответить
Ти маєш розуміти різницю між людиною та посадовою особою.
Є багато речей, що не дозволено посадовій особі, бо вона діє від імені держави України.
Фантазувати та придумувати собі повноваження - теж НЕ дозволено.
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27.09.2024 14:33 Ответить
не було тільки підозри коли дмитрук і одарченко виїжджали .
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27.09.2024 12:33 Ответить
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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27.09.2024 11:29 Ответить
треш......
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27.09.2024 10:43 Ответить
"Любви все возрасты покорны."Головне, щоб секс в молодят був не надто бурхливий. Вік молодої, чрєвато...
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27.09.2024 10:48 Ответить
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27.09.2024 10:49 Ответить
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27.09.2024 10:44 Ответить
Для справжнього кохання немає перешкод!
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27.09.2024 10:46 Ответить
з юридичної точки зору вони чоловік і дружина. по друге тільки суд встановлює що шлюб фіктивний . але ще й є йолопи треба їхати поїздом менша ймовірність
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27.09.2024 10:49 Ответить
Це звісно смішно і все таке, але до таких випадків є питання - А хто надав право Держприкордонслужбі визначати фіктивність шлюбу? Не суд і навіть не прокуратура, а прикордонники. З яких пір певні державні органи самі для себе вигадують повноваження.
Це не про ухилянтів, це про значно ширше коло питань - листи з відрядженнями для злодіїв від Буданова, маскі-шоу від СБУ.... і так ад жо ОПи, котра керує країною всупереч Конституції.
Цілком логічне питання - до якої межі це дійде? До прибиральниці в поліції, котра відправлятиме на довічне у в'язницю?
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27.09.2024 10:50 Ответить
нє, то з прибиральницею можна порішать.
а, от вахтер на вході, то зло в абсолюті.
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27.09.2024 10:55 Ответить
Ну, була теща, стала жінка. Що він порушив, я не можу зрозуміти. І яке собаче діло цих ухилянтів в формі на кордоні розбиратись у взаємовідносинах громадян, якщо з документами все в порядку
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27.09.2024 10:54 Ответить
42 Роки...це вже не лох
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27.09.2024 10:55 Ответить
Як в пісні: "Палюбі мєня такою, какая я єсть((:
Але з юридичного боку здаєтсья все ОК!!
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27.09.2024 10:56 Ответить
ні що, так не зміцнює любов до тещі, ніж відстань.
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27.09.2024 10:57 Ответить
кінчена система , котру ,доречі, самі люди собі створювали-обирали, зробила людей кріпаками ... і тепер прикордонник визначає фіктивний шлюб чи ні...відпустіть людей до сімей хто хоче виїхати
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27.09.2024 11:02 Ответить
клоун ти ..чи дибіл.. пох....
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27.09.2024 13:41 Ответить
так і є - системі пох...на твої діагнози
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28.09.2024 10:09 Ответить
не смішно. Бо поки не буде наказу розстрілювати всіх чоловіків як потенційних ухилянтів у себе вдома, такі випадки траплятимуться.Відправляти його на фронт - підставляти тих хто воює, бо він не воїн. То давайте всіх переб'ємо на місці, аби не створювати провокаційних ситуацій. ...А потім зєля завезе безправних і беззахисних мігрантів з азії й африки, вони заодно всіх вдів перетрахають, буде приріст населення і дешева робоча сила в одному флаконі
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27.09.2024 11:11 Ответить
Хто сказав фіктивний. Любов зла.
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27.09.2024 11:11 Ответить
Хм, печатка на документі справжня, підпис сам собі не будеш підробляти. Так де свідчення фіктивності шлюбу?
Коли в нас отой ''конституційний бардак'' який влаштували зелені закінчиться. До яких пір особи та органи будуть виконувати функції якими вони не наділені?
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27.09.2024 11:13 Ответить
Таке кохання зруйнували!
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27.09.2024 11:15 Ответить
«Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро…»(с)
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27.09.2024 11:17 Ответить
Угу...Поламали весь кайф від "медового місяця" моложавому геронтофілу.Нелюди,що тут скажеш.
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27.09.2024 11:19 Ответить
Ну допустимо він хворий, а на якій підставі його затримувати ?
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27.09.2024 11:23 Ответить
Не мають ніякого права.Геронтофілія-це розлад статевого потягу.Він не несе ніякої небезпеки оточуючим,а пожилим жінкам навіть радість.Тож ізолювати його від суспільства не треба.Ну позубоскалити -це святе.
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27.09.2024 11:38 Ответить
Більше схоже на чергове вигадане перепливання через Тису банкіра в шльопанах за 50 грн на дитячій качечці за яку він заплатив 10 тис. баксів.
Якщо шлюб зареєстрований , то на якій підставі їх взагалі затримали? Маячня шашлична бл.
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27.09.2024 11:19 Ответить
блд... знов за рибу грощі..але 78..це перебір....
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27.09.2024 11:20 Ответить
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27.09.2024 11:41 Ответить
Зате, нардепи втікачі,та інші покидьки, без перешкод виїжджають!
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27.09.2024 11:21 Ответить
ещЁ одна, очередная, "красава" из зеленских "красав", жлобов-какаразниц-хотьпаржом..
зебилы Зеленскага, вы - чемпионы по идиотизму..
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27.09.2024 11:31 Ответить
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27.09.2024 11:44 Ответить
"Не тронь мое самосознание!"
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27.09.2024 12:38 Ответить
Громадянину шиють статтю 336 Кримінального Кодексу.

Дивимся, -

Суб'єктом злочину, передбаченого статтею 336 КК України, виступає військовозобов'язана особа, якщо їй належним чином повідомили у встановленому законом порядку про обов'язок явки на загальну мобілізацію до призовної ділянки певного центру комплектування та соціальної підтримки, а особа ухилилася від призову на військову службу під час мобілізації.

Для кваліфікації дій особи за статтею 366 КК України необхідно:

встановити умисел і мету в ухиленні від призову під час мобілізації;
встановити протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Нічого цього нема. Якби було, нам би повідомили.
Тобто, бачимо тупо залякування, "чьтоби нєповадно било". Повна туфта, одним словом.
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27.09.2024 11:47 Ответить
Сколько лет было Галкину, когда он начал встречаться с Пугачевой?

Максим Галкин* и Алла Пугачева впервые встретились на фестивале «Славянский базар» в 2001 году. Несмотря на разницу в возрасте, Максиму* было 25, а Алле Борисовне - 52 года, они начали встречаться, но свои отношения не раскрывали. Алла была замужем за Филиппом Киркоровым до 2005 года.6 ****. 2023 г.
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27.09.2024 12:02 Ответить
И заметьте, его выпустили за границу, во время путинской мобилизации!
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27.09.2024 12:40 Ответить
Пугачова з Галкиним через таких митників не приїдуть.
А як вони визначають фективність?
А ну засади молодій щоб ми бачили?
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27.09.2024 12:54 Ответить
Цирк с конями продовжується.
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27.09.2024 13:46 Ответить
Це що,Еманюель Макрон?Щоправда,з 1 дружиною він давно розлучився,вона потім ще 2 рази одружувалася,але нинішня дружина це його теща
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27.09.2024 13:53 Ответить
 
 