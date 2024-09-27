На кордоні з Угорщиною викрито 42-річного ухилянта на фіктивному шлюбі з 78-річною тещею, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали у пункті пропуску "Тиса" чоловіка, який хотів виїхати з України. Підставою виїзду за кордон для нього мала слугувати інвалідність "дружини".

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на кордон з Угорщиною мікроавтобусом прибуло подружжя. Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років.

"Дружина на папері"

Він – уродженець Хмельниччини, вона - з Луганщини, шлюб зареєстрували у Києві минулого року.

Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію.

"Втім, під час спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері", яка насправді є його тещею", - розповіли у ДПСУ.

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Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, щоб допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон.

Прикордонники не пропустили чоловіка через кордон.

У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ, а чоловіка – ст. 336 ККУ.

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