УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8888 відвідувачів онлайн
Новини Фото
5 268 66

На кордоні з Угорщиною викрито 42-річного ухилянта на фіктивному шлюбі з 78-річною тещею, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали у пункті пропуску "Тиса" чоловіка, який хотів виїхати з України. Підставою виїзду за кордон для нього мала слугувати інвалідність "дружини". 

Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на кордон з Угорщиною мікроавтобусом прибуло подружжя. Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років.

"Дружина на папері"

Він – уродженець Хмельниччини, вона - з Луганщини, шлюб зареєстрували у Києві минулого року.

Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію.

Прикордонники на Закарпатті викрили 42-річного ухилянта

"Втім, під час спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері", яка насправді є його тещею", - розповіли у ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які на байдарках перепливали Дунай. ФОТО

Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, щоб допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон.

Прикордонники на Закарпатті викрили 42-річного ухилянта

Прикордонники не пропустили чоловіка через кордон.

У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ, а чоловіка – ст. 336 ККУ.

Читайте також: За 500 метрів до кордону затримано п’ятьох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) ухилянти (923) Закарпатська область (2052)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
Це звісно смішно і все таке, але до таких випадків є питання - А хто надав право Держприкордонслужбі визначати фіктивність шлюбу? Не суд і навіть не прокуратура, а прикордонники. З яких пір певні державні органи самі для себе вигадують повноваження.
Це не про ухилянтів, це про значно ширше коло питань - листи з відрядженнями для злодіїв від Буданова, маскі-шоу від СБУ.... і так ад жо ОПи, котра керує країною всупереч Конституції.
Цілком логічне питання - до якої межі це дійде? До прибиральниці в поліції, котра відправлятиме на довічне у в'язницю?
показати весь коментар
27.09.2024 10:50
+16
з юридичної точки зору вони чоловік і дружина. по друге тільки суд встановлює що шлюб фіктивний . але ще й є йолопи треба їхати поїздом менша ймовірність
показати весь коментар
27.09.2024 10:49
+14
Дивно інше
ст. 19 Конституції України, "Органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України."
--
Хтось бачив у Конституції чи у Законах повноваження і компетенцію прикордонників розглядати шлюб на предмет фіктивний він чи ні?
Вони вчились на таке чи є інструкція, як відрізнити??
Таке враження, що прикордонники- банда безпредельщикив, що явно діють не по Законах, грубо порушують Конституцію та перевищують свої повноваження.
Як на мене, прикордонники мали б звернутися до суду, щоб він вирішив, чи брак фіктивний.
А доки немає рішення суду, ніхто не в праві людину називати ні ухилянтом, ні брак фіктивним.
Стаття явно пропагує беззаконня, відбілює кримінальні вчинки посадовців.
Дуже прикро, не за це люди воюють зараз у окопах.
показати весь коментар
27.09.2024 11:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проста маладиє єхалі в свадєбнає путєшєствіє а тєпєрь мєдовий мєсяц коту пад хвост...
показати весь коментар
27.09.2024 10:42 Відповісти
Он ехал в свадебное путешествие без молодой. Когда уже ета власть прекратит ето ******ство и перестанет выпускать мужиков под разными предлогами. А тем временем уже женщин а скоро и детей садят на трактора и комбайны и у станков на заводах
показати весь коментар
27.09.2024 10:45 Відповісти
на якій підставі ''пєрєстанєт вьіпускать''? статтю закона будьласка
показати весь коментар
27.09.2024 11:11 Відповісти
Уклонисты взбудоражились и возбудились
показати весь коментар
27.09.2024 11:12 Відповісти
Дивно інше
ст. 19 Конституції України, "Органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України."
--
Хтось бачив у Конституції чи у Законах повноваження і компетенцію прикордонників розглядати шлюб на предмет фіктивний він чи ні?
Вони вчились на таке чи є інструкція, як відрізнити??
Таке враження, що прикордонники- банда безпредельщикив, що явно діють не по Законах, грубо порушують Конституцію та перевищують свої повноваження.
Як на мене, прикордонники мали б звернутися до суду, щоб він вирішив, чи брак фіктивний.
А доки немає рішення суду, ніхто не в праві людину називати ні ухилянтом, ні брак фіктивним.
Стаття явно пропагує беззаконня, відбілює кримінальні вчинки посадовців.
Дуже прикро, не за це люди воюють зараз у окопах.
показати весь коментар
27.09.2024 11:08 Відповісти
Є така річ, як підозра. Прикордонники могли запідозрити фіктивність шлюбу, але у цьому разі мали передати "молодих" до рук поліції. А просто не пустити - це, як мінімум, порушення презумпції невинності.
показати весь коментар
27.09.2024 11:27 Відповісти
Підозри - це НЕ компетенція прикордонників, вони НЕ є органом слідства чи органом дізнавання.

Треба діяти ПО ЗАКОНУ, а НЕ видумувати собі повноваження. ст. 19 Конституції "Посадові особи зобов'язані діяти... у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України"

Що буде з Україною, якщо кожний сам собі буде придумувати повноваження??

Ти бачив у Конституції чи Законах можливість у прикордонників щось підозрювати???
показати весь коментар
27.09.2024 12:17 Відповісти
Будь-яка людина, яка бачить людину, яку підозрює як злочинця, має право затримати підозрюваного та передати поліції. У США це зветься "громадянський арешт", у нас - не знаю, але таке право точно є. Звісно, підозра має бути обґрунтованою. Приклад: ми бачимо, як людина у транспорті витягує щось з чужої кишені - ми 100% маємо право запідозрити цю особу у крадіжці і тримати його/її до прибуття поліції.
показати весь коментар
27.09.2024 12:54 Відповісти
Ніяких "громадянських арештів" ні Конституція, ні Закони для прикордонників не передбачають.
"Посадові особи зобов'язані діяти... у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України"
Тому "громадянсько арештувати" вони можуть тільки свою жінку чи тещу, після роботи ввечері в якості еротичної гри ))
Ох ти фантазер, на ходу придумуєш нові закони, яких в Україні не існує )))
показати весь коментар
27.09.2024 14:21 Відповісти
Я не юрист, і мені важко сперечатись, бо не можу послатись на конкретні законодавчі норми. Якщо Ви вважаєте себе експертом у цій темі, дайте, будь ласка посилання на норму, яка дозволяє пересічній людині затримувати злочинця (того, кого небезпідставно вважає злочинцем), а потім продовжимо.

PS Мені багато років, і мені неприємно, коли незнайомі люди мені "тикають".
показати весь коментар
27.09.2024 16:12 Відповісти
Ігоре, я думаю, що Вам менше років, ніж мені, тому я з Вами на ти розмовляв.

Стаття 207. Законне затримання, частина 2. - це про те, що ви називаєте "громадянський арешт".
--
Зважте на те що:

1. арешт і затримання - це різні речі.
2. Нікого Ви арештувати не можете - тільки затримати
3. Стаття 207. Законне затримання, стосується тільки "неуповноважених осіб", тобто простих людей, а не службових осіб, що мають діяти у рамках повноважень і у передбачений Законами спосіб.

4. Затримувати можна тільки кримінальних порушників. Якщо виявиться, що Ви затримали людину, що скоювала адміністративне правопорушення, то одержите кримінальну справу по Статті 146. Незаконне позбавлення волі

Вважаю що детально Вам розповів
показати весь коментар
27.09.2024 16:32 Відповісти
Дякую за пояснення.
Насправді, різницю між затриманням та арештом я пам'ятаю ще з інститутського курсу права (це був обов'язковий курс на всіх спеціальностях) - затримують за підозрою до 3 днів, а арештовують за звинуваченням на час слідства. Термін "громадянський арешт" я чув у кількох американських фільмах, то ж і запам'ятав.
Отже, Ви погоджуєтесь, що пересічна людина може затримати особу, якщо має обґрунтовану підозру у скоєнні нею (цією особою) злочину? Гаразд, хай це стосується лише кримінальних порушень.
показати весь коментар
27.09.2024 16:52 Відповісти
Так, я погоджуюся, але Ви правильно кажете - по-перше це має бути кримінальний злочин, а по-друге, це затримання може робити тільки людина, що на цей час не виконує функції посадової особи, та не діє від імені держави України.
показати весь коментар
27.09.2024 17:15 Відповісти
...не діє від імені держави України - з цим згоден (прикольно було б чути, коли небайдужі пбабусі й дідусі затримують у трамваї кишенькового злодія: "іменем України Ви затримані та будете ередані поліції найближчим часом". Ще можна додати щодо права зберігати мовчанку і т.п.
А от щодо "...на цей час не виконує функції посадової особи" - тут незрозуміло. Якщо , наприклад, я викладач, веду лекцію, і крізь вікно бачу, як по дорозі до корпусу біжіть чоловік із жіночою сумочкою, а слідом шкандибає бабуся і кричить "тримайте крадія!". Припустимо, що дошка біля дверей аудиторії, а там - одразу вихід з корпусу (у нас є такі аудиторії). Також припустимо, що я встигаю вискочити з корпусу та "спотикнути" крадія. У цей час я виконував обов'язки викладача, але це не завадило мені допомогти у затриманні щлодія (гаразд - пілозрюваного).
показати весь коментар
27.09.2024 18:11 Відповісти
Мова про посадові особи органів державної влади, тобто що виконують дії від імені держави, а не посадовець інституту
показати весь коментар
27.09.2024 20:07 Відповісти
Приклад такої особи? Народний депутат - нормально (наскільки пам'ятаю, народні депутати є держслужбовцями найвищої категорії)? Переконаний, що він теж має право затримати злочинця (підозрюваного) - звісно, як громадянин України, і виключно від свого імені, не користуючись правами народного депутата.
показати весь коментар
28.09.2024 19:55 Відповісти
Я не знаю ні одного прикладу, щоб нардеп затримав злочинця.
І в загалі, це як? Нардеп Сінячкин у ресторані з криком "Стоять, усі затримані" допив літрушку горілки та самозатримав себе?
показати весь коментар
29.09.2024 10:28 Відповісти
Десь на початку 90-х начальник київської міліції (генерал Будніков, якщо правильно пам'ятаю) власноруч затримав злочиня. Тоді з цього випадку кепкували, що у міліції герели власноруч злочинців змушені ловити.

Але тут питання не у реальних прикладах, а у формальному праві.
Вирішив нардеп подивитись, як прості люди у трамваї їздять, і одразу кишенькового злодія спіймав.
показати весь коментар
29.09.2024 16:10 Відповісти
Коли нардеп вирішить впіймати злодія, головне щоб не вийшов на себе і не затримав
показати весь коментар
29.09.2024 22:57 Відповісти
Нардеп не стане лазити по кишенях у трамваї (хіба що це нардеп Шура Балаганов).
показати весь коментар
29.09.2024 23:20 Відповісти
Ну затримувати можна і за корупцію і за крадіжки на мільйон. Уяви собі, як зранку включаєш телевізор, а Верховна Рада самозатрималась ))
показати весь коментар
29.09.2024 23:28 Відповісти
Тоді спочатку вони мають позбавити самих себе недоторканності (інакше їх одразу мають випустити).
показати весь коментар
29.09.2024 23:36 Відповісти
А що у цьому? Законом самозатримання напряму не заборонене (згадайте радянський фільм "Старики-разбойники" (мовою оригіналу)).
показати весь коментар
29.09.2024 23:21 Відповісти
Ти маєш розуміти різницю між людиною та посадовою особою.
Є багато речей, що не дозволено посадовій особі, бо вона діє від імені держави України.
Фантазувати та придумувати собі повноваження - теж НЕ дозволено.
показати весь коментар
27.09.2024 14:33 Відповісти
не було тільки підозри коли дмитрук і одарченко виїжджали .
показати весь коментар
27.09.2024 12:33 Відповісти
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
показати весь коментар
27.09.2024 11:29 Відповісти
треш......
показати весь коментар
27.09.2024 10:43 Відповісти
"Любви все возрасты покорны."Головне, щоб секс в молодят був не надто бурхливий. Вік молодої, чрєвато...
показати весь коментар
27.09.2024 10:48 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2024 10:49 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2024 10:44 Відповісти
Для справжнього кохання немає перешкод!
показати весь коментар
27.09.2024 10:46 Відповісти
з юридичної точки зору вони чоловік і дружина. по друге тільки суд встановлює що шлюб фіктивний . але ще й є йолопи треба їхати поїздом менша ймовірність
показати весь коментар
27.09.2024 10:49 Відповісти
Це звісно смішно і все таке, але до таких випадків є питання - А хто надав право Держприкордонслужбі визначати фіктивність шлюбу? Не суд і навіть не прокуратура, а прикордонники. З яких пір певні державні органи самі для себе вигадують повноваження.
Це не про ухилянтів, це про значно ширше коло питань - листи з відрядженнями для злодіїв від Буданова, маскі-шоу від СБУ.... і так ад жо ОПи, котра керує країною всупереч Конституції.
Цілком логічне питання - до якої межі це дійде? До прибиральниці в поліції, котра відправлятиме на довічне у в'язницю?
показати весь коментар
27.09.2024 10:50 Відповісти
нє, то з прибиральницею можна порішать.
а, от вахтер на вході, то зло в абсолюті.
показати весь коментар
27.09.2024 10:55 Відповісти
Ну, була теща, стала жінка. Що він порушив, я не можу зрозуміти. І яке собаче діло цих ухилянтів в формі на кордоні розбиратись у взаємовідносинах громадян, якщо з документами все в порядку
показати весь коментар
27.09.2024 10:54 Відповісти
42 Роки...це вже не лох
показати весь коментар
27.09.2024 10:55 Відповісти
Як в пісні: "Палюбі мєня такою, какая я єсть((:
Але з юридичного боку здаєтсья все ОК!!
показати весь коментар
27.09.2024 10:56 Відповісти
ні що, так не зміцнює любов до тещі, ніж відстань.
показати весь коментар
27.09.2024 10:57 Відповісти
кінчена система , котру ,доречі, самі люди собі створювали-обирали, зробила людей кріпаками ... і тепер прикордонник визначає фіктивний шлюб чи ні...відпустіть людей до сімей хто хоче виїхати
показати весь коментар
27.09.2024 11:02 Відповісти
клоун ти ..чи дибіл.. пох....
показати весь коментар
27.09.2024 13:41 Відповісти
так і є - системі пох...на твої діагнози
показати весь коментар
28.09.2024 10:09 Відповісти
не смішно. Бо поки не буде наказу розстрілювати всіх чоловіків як потенційних ухилянтів у себе вдома, такі випадки траплятимуться.Відправляти його на фронт - підставляти тих хто воює, бо він не воїн. То давайте всіх переб'ємо на місці, аби не створювати провокаційних ситуацій. ...А потім зєля завезе безправних і беззахисних мігрантів з азії й африки, вони заодно всіх вдів перетрахають, буде приріст населення і дешева робоча сила в одному флаконі
показати весь коментар
27.09.2024 11:11 Відповісти
Хто сказав фіктивний. Любов зла.
показати весь коментар
27.09.2024 11:11 Відповісти
Хм, печатка на документі справжня, підпис сам собі не будеш підробляти. Так де свідчення фіктивності шлюбу?
Коли в нас отой ''конституційний бардак'' який влаштували зелені закінчиться. До яких пір особи та органи будуть виконувати функції якими вони не наділені?
показати весь коментар
27.09.2024 11:13 Відповісти
Таке кохання зруйнували!
показати весь коментар
27.09.2024 11:15 Відповісти
«Молодая была уже не молода. Природа одарила ее щедро…»(с)
показати весь коментар
27.09.2024 11:17 Відповісти
Угу...Поламали весь кайф від "медового місяця" моложавому геронтофілу.Нелюди,що тут скажеш.
показати весь коментар
27.09.2024 11:19 Відповісти
Ну допустимо він хворий, а на якій підставі його затримувати ?
показати весь коментар
27.09.2024 11:23 Відповісти
Не мають ніякого права.Геронтофілія-це розлад статевого потягу.Він не несе ніякої небезпеки оточуючим,а пожилим жінкам навіть радість.Тож ізолювати його від суспільства не треба.Ну позубоскалити -це святе.
показати весь коментар
27.09.2024 11:38 Відповісти
Більше схоже на чергове вигадане перепливання через Тису банкіра в шльопанах за 50 грн на дитячій качечці за яку він заплатив 10 тис. баксів.
Якщо шлюб зареєстрований , то на якій підставі їх взагалі затримали? Маячня шашлична бл.
показати весь коментар
27.09.2024 11:19 Відповісти
блд... знов за рибу грощі..але 78..це перебір....
показати весь коментар
27.09.2024 11:20 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2024 11:41 Відповісти
Зате, нардепи втікачі,та інші покидьки, без перешкод виїжджають!
показати весь коментар
27.09.2024 11:21 Відповісти
ещЁ одна, очередная, "красава" из зеленских "красав", жлобов-какаразниц-хотьпаржом..
зебилы Зеленскага, вы - чемпионы по идиотизму..
показати весь коментар
27.09.2024 11:31 Відповісти
показати весь коментар
27.09.2024 11:44 Відповісти
"Не тронь мое самосознание!"
показати весь коментар
27.09.2024 12:38 Відповісти
Громадянину шиють статтю 336 Кримінального Кодексу.

Дивимся, -

Суб'єктом злочину, передбаченого статтею 336 КК України, виступає військовозобов'язана особа, якщо їй належним чином повідомили у встановленому законом порядку про обов'язок явки на загальну мобілізацію до призовної ділянки певного центру комплектування та соціальної підтримки, а особа ухилилася від призову на військову службу під час мобілізації.

Для кваліфікації дій особи за статтею 366 КК України необхідно:

встановити умисел і мету в ухиленні від призову під час мобілізації;
встановити протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії.

Нічого цього нема. Якби було, нам би повідомили.
Тобто, бачимо тупо залякування, "чьтоби нєповадно било". Повна туфта, одним словом.
показати весь коментар
27.09.2024 11:47 Відповісти
Сколько лет было Галкину, когда он начал встречаться с Пугачевой?

Максим Галкин* и Алла Пугачева впервые встретились на фестивале «Славянский базар» в 2001 году. Несмотря на разницу в возрасте, Максиму* было 25, а Алле Борисовне - 52 года, они начали встречаться, но свои отношения не раскрывали. Алла была замужем за Филиппом Киркоровым до 2005 года.6 ****. 2023 г.
показати весь коментар
27.09.2024 12:02 Відповісти
И заметьте, его выпустили за границу, во время путинской мобилизации!
показати весь коментар
27.09.2024 12:40 Відповісти
Пугачова з Галкиним через таких митників не приїдуть.
А як вони визначають фективність?
А ну засади молодій щоб ми бачили?
показати весь коментар
27.09.2024 12:54 Відповісти
Цирк с конями продовжується.
показати весь коментар
27.09.2024 13:46 Відповісти
Це що,Еманюель Макрон?Щоправда,з 1 дружиною він давно розлучився,вона потім ще 2 рази одружувалася,але нинішня дружина це його теща
показати весь коментар
27.09.2024 13:53 Відповісти
 
 