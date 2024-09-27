На кордоні з Угорщиною викрито 42-річного ухилянта на фіктивному шлюбі з 78-річною тещею, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники затримали у пункті пропуску "Тиса" чоловіка, який хотів виїхати з України. Підставою виїзду за кордон для нього мала слугувати інвалідність "дружини".
Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на кордон з Угорщиною мікроавтобусом прибуло подружжя. Чоловікові було 42 роки, а його дружині – 78 років.
"Дружина на папері"
Він – уродженець Хмельниччини, вона - з Луганщини, шлюб зареєстрували у Києві минулого року.
Підставою виїзду за кордон для чоловіка мала слугувати інвалідність дружини. Він розповів прикордонникам Чопського загону, що супроводжує її на лікування в Італію.
"Втім, під час спілкування, прикордонники встановили, що у чоловіка є дитина від доньки нинішньої "дружини на папері", яка насправді є його тещею", - розповіли у ДПСУ.
Згодом чоловік зізнався, що з її донькою перебуває у цивільному шлюбі та мав на меті потрапити в Італію до своєї дитини та справжньої дружини. А теща зголосилася на таку оборудку, щоб допомогти зятеві отримати відстрочку від призову на військову службу, а також з виїздом за кордон.
Прикордонники не пропустили чоловіка через кордон.
У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 ККУ, а чоловіка – ст. 336 ККУ.
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ст. 19 Конституції України, "Органи державної влади та їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України."
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Хтось бачив у Конституції чи у Законах повноваження і компетенцію прикордонників розглядати шлюб на предмет фіктивний він чи ні?
Вони вчились на таке чи є інструкція, як відрізнити??
Таке враження, що прикордонники- банда безпредельщикив, що явно діють не по Законах, грубо порушують Конституцію та перевищують свої повноваження.
Як на мене, прикордонники мали б звернутися до суду, щоб він вирішив, чи брак фіктивний.
А доки немає рішення суду, ніхто не в праві людину називати ні ухилянтом, ні брак фіктивним.
Стаття явно пропагує беззаконня, відбілює кримінальні вчинки посадовців.
Дуже прикро, не за це люди воюють зараз у окопах.
Треба діяти ПО ЗАКОНУ, а НЕ видумувати собі повноваження. ст. 19 Конституції "Посадові особи зобов'язані діяти... у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України"
Що буде з Україною, якщо кожний сам собі буде придумувати повноваження??
Ти бачив у Конституції чи Законах можливість у прикордонників щось підозрювати???
"Посадові особи зобов'язані діяти... у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України"
Тому "громадянсько арештувати" вони можуть тільки свою жінку чи тещу, після роботи ввечері в якості еротичної гри ))
Ох ти фантазер, на ходу придумуєш нові закони, яких в Україні не існує )))
PS Мені багато років, і мені неприємно, коли незнайомі люди мені "тикають".
Стаття 207. Законне затримання, частина 2. - це про те, що ви називаєте "громадянський арешт".
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Зважте на те що:
1. арешт і затримання - це різні речі.
2. Нікого Ви арештувати не можете - тільки затримати
3. Стаття 207. Законне затримання, стосується тільки "неуповноважених осіб", тобто простих людей, а не службових осіб, що мають діяти у рамках повноважень і у передбачений Законами спосіб.
4. Затримувати можна тільки кримінальних порушників. Якщо виявиться, що Ви затримали людину, що скоювала адміністративне правопорушення, то одержите кримінальну справу по Статті 146. Незаконне позбавлення волі
Вважаю що детально Вам розповів
Насправді, різницю між затриманням та арештом я пам'ятаю ще з інститутського курсу права (це був обов'язковий курс на всіх спеціальностях) - затримують за підозрою до 3 днів, а арештовують за звинуваченням на час слідства. Термін "громадянський арешт" я чув у кількох американських фільмах, то ж і запам'ятав.
Отже, Ви погоджуєтесь, що пересічна людина може затримати особу, якщо має обґрунтовану підозру у скоєнні нею (цією особою) злочину? Гаразд, хай це стосується лише кримінальних порушень.
А от щодо "...на цей час не виконує функції посадової особи" - тут незрозуміло. Якщо , наприклад, я викладач, веду лекцію, і крізь вікно бачу, як по дорозі до корпусу біжіть чоловік із жіночою сумочкою, а слідом шкандибає бабуся і кричить "тримайте крадія!". Припустимо, що дошка біля дверей аудиторії, а там - одразу вихід з корпусу (у нас є такі аудиторії). Також припустимо, що я встигаю вискочити з корпусу та "спотикнути" крадія. У цей час я виконував обов'язки викладача, але це не завадило мені допомогти у затриманні щлодія (гаразд - пілозрюваного).
І в загалі, це як? Нардеп Сінячкин у ресторані з криком "Стоять, усі затримані" допив літрушку горілки та самозатримав себе?
Але тут питання не у реальних прикладах, а у формальному праві.
Вирішив нардеп подивитись, як прості люди у трамваї їздять, і одразу кишенькового злодія спіймав.
Є багато речей, що не дозволено посадовій особі, бо вона діє від імені держави України.
Фантазувати та придумувати собі повноваження - теж НЕ дозволено.
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
Це не про ухилянтів, це про значно ширше коло питань - листи з відрядженнями для злодіїв від Буданова, маскі-шоу від СБУ.... і так ад жо ОПи, котра керує країною всупереч Конституції.
Цілком логічне питання - до якої межі це дійде? До прибиральниці в поліції, котра відправлятиме на довічне у в'язницю?
а, от вахтер на вході, то зло в абсолюті.
Але з юридичного боку здаєтсья все ОК!!
Коли в нас отой ''конституційний бардак'' який влаштували зелені закінчиться. До яких пір особи та органи будуть виконувати функції якими вони не наділені?
Якщо шлюб зареєстрований , то на якій підставі їх взагалі затримали? Маячня шашлична бл.
зебилы Зеленскага, вы - чемпионы по идиотизму..
Дивимся, -
Суб'єктом злочину, передбаченого статтею 336 КК України, виступає військовозобов'язана особа, якщо їй належним чином повідомили у встановленому законом порядку про обов'язок явки на загальну мобілізацію до призовної ділянки певного центру комплектування та соціальної підтримки, а особа ухилилася від призову на військову службу під час мобілізації.
Для кваліфікації дій особи за статтею 366 КК України необхідно:
встановити умисел і мету в ухиленні від призову під час мобілізації;
встановити протиправну відмову від проходження військово-лікарської комісії.
Нічого цього нема. Якби було, нам би повідомили.
Тобто, бачимо тупо залякування, "чьтоби нєповадно било". Повна туфта, одним словом.
Максим Галкин* и Алла Пугачева впервые встретились на фестивале «Славянский базар» в 2001 году. Несмотря на разницу в возрасте, Максиму* было 25, а Алле Борисовне - 52 года, они начали встречаться, но свои отношения не раскрывали. Алла была замужем за Филиппом Киркоровым до 2005 года.6 ****. 2023 г.
А як вони визначають фективність?
А ну засади молодій щоб ми бачили?