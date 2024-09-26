Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які на байдарках перепливали Дунай. ФОТО

Чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу міста Кілія через річку Дунай, затримали прикордонники Ізмаїльського загону.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як ухилянти Дунай перепливали

"Місцеві жителі, віком від 25 до 41 року, змовилися разом втекти до Румунії. Для цього вони заздалегідь купили в інтернет-магазині дві двомісні гумові надувні байдарки. Аби прикордонники їх не побачили, свій задум реалізовували вночі, коли сів густий туман", - ідеться в повідомленні.

Спочатку вони дістались острова Кислицький, ну а звідти хотіли форсувати Дунай до румунського берега.

Прикордонний наряд виявив порушників за допомогою технічних засобів і затримав.

Зазначається, що на порушників склали протоколи за статтями 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму", рішення щодо яких ухвалить суд та керівник прикордонного підрозділу відповідно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.