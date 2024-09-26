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Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які на байдарках перепливали Дунай. ФОТО

Чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу міста Кілія через річку Дунай, затримали прикордонники Ізмаїльського загону.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як ухилянти Дунай перепливали

"Місцеві жителі, віком від 25 до 41 року, змовилися разом втекти до Румунії. Для цього вони заздалегідь купили в інтернет-магазині дві двомісні гумові надувні байдарки. Аби прикордонники їх не побачили, свій задум реалізовували вночі, коли сів густий туман", - ідеться в повідомленні.

Спочатку вони дістались острова Кислицький, ну а звідти хотіли форсувати Дунай до румунського берега.

Тікали з України на байдарках

Прикордонний наряд виявив порушників за допомогою технічних засобів і затримав.

Зазначається, що на порушників склали протоколи за статтями 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму", рішення щодо яких ухвалить суд та керівник прикордонного підрозділу відповідно.

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Тікали з України на байдарках

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6020) ухилянти (923)


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Топ коментарі
+9
це рекрути до морської піхоти, здавали нормативи
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26.09.2024 14:33
+9
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26.09.2024 14:34
+9
- ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
- ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".
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26.09.2024 14:37
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це рекрути до морської піхоти, здавали нормативи
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26.09.2024 14:33 Відповісти
Заплатять штраф. Ділов то.
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26.09.2024 14:49 Відповісти
"Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок..."
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26.09.2024 14:33 Відповісти
"...Эти цветы увидали словаки
Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река.

Дунай, Дунай, ану узнай,
Чья это срака..."
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26.09.2024 19:15 Відповісти
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26.09.2024 14:34 Відповісти
За перемогу ратують ті, хто не підпадає під мобілізацію - жінки, пенсіонери, чоловіки, яких закон не змушує мобілізуватист, закордонні "патріоти" - а це на секунду, десь більше 80% населення України. Ось всі ці категорії невтомно моляться і вимагають принести їм перемогу. Хоча що таке для них ця перемога?
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26.09.2024 17:02 Відповісти
Треба примусити нато ввести війська ядерним шантажем.
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26.09.2024 14:36 Відповісти
- ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
- ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".
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26.09.2024 14:37 Відповісти
Порушник кордону не може бути автоматом ухилянт! Є рішення суду? Є оголошення в розшук? Ото ж бо!
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26.09.2024 14:42 Відповісти
Є.
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26.09.2024 14:45 Відповісти
Чемпіонат Придунайських країн? 🤔
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26.09.2024 14:47 Відповісти
Не бути запорожцям за Дунаєм. Без парапланів та підводних човнів. Іхтіандри на вихід. Загалом не смішно. Але народ бере приклад з депутатів які телепортуються крізь будь який потужний прикордонний патруль.
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26.09.2024 14:51 Відповісти
Вояків з таких не вийде, або дезертирують, або перебіжать до ворога, а потім будуть наводити ракети на своїх колишніх побратимів. Відкрийте кордони, і випустіть тих, хто не хоче воювати.
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26.09.2024 14:55 Відповісти
ніхто не народжується воїном, нимистають. Попадеш в окоп, будеш воювати, бо варіантів немає
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26.09.2024 15:09 Відповісти
Я ж вже написала варіанти - дезертирство, перебіг до кацапів. Ще гірше - перестреляти своїх, або наводити на них ракети. Нещодавно й була новина про подібне, якщо не помиляюся. Не можливо примусити людей воювати з під палки. Заохотити великими сумами контрактів - так. Якби зелені підараси платили, як ***** - мільони за контракт, а не трамбували в бусіки, 90% цих ухилянтів перші б побігли в ТЦК.
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26.09.2024 15:13 Відповісти
"заохотьте великими сумами.."
...Где деньги, Зін?
Один папередник уже заохотив суддів космічними суддівськими винагородами, але вони все рівно беруть, беруть і беруть....
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26.09.2024 17:45 Відповісти
Пусть думают, что мы спортсмены (с)
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26.09.2024 14:58 Відповісти
Спокойно, это спортсмены по *********.Они готовяться к соревнованию за кубок Ухелеса.
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26.09.2024 15:07 Відповісти
Тиса перестала бути модною?
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26.09.2024 15:21 Відповісти
Утопить их нахрен, там же. Раз эти уклонисты таким способом попытались во время военного положения предать свою Родину - то они и в другой раз её предадут, так что этих никчёмных людишек вообще не жалко..
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26.09.2024 15:36 Відповісти
И вместе с ними всех граждан Украины, кто во врем'я военного положение не возвращается спасать свою Родину, а продолжает дальше ухилятися за границей
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26.09.2024 16:46 Відповісти
Ну, они уже невозвращенцы, как они будут смотреть в глаза украинским бойцам которые рискуя жизнью воюют с этой фашистской нечистью..
И в Эстонии дохрена таких, кучкуются возле магазинов, они сразу бросаются в глаза. И, в-основном, они русскоязычные, так ехали бы сразу к себе, в Тамбовскую область, там для них всё родное, и язык и культура, ан нет, в Эстонии им хорошо и она ещё должна тратить из своего бюджета на этих уклонистов..
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26.09.2024 19:17 Відповісти
Я погоджуюся з прокацапленої наволочі та ухилянтських биків: воїнів з таких не буде ніколи,або здадуться в полон зі зброєю або повернуть зброю проти ЗСУ. Їх було б непогано використати на особливо важких роботах з відбудови тилу та на підприємствах ВПК,років так з 5-6 мінімум.Але цього не робитимуть,тому що такі рішення можуть прийматими такі ж самі му.даки-зелень,тільки наділені владою...
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26.09.2024 15:43 Відповісти
Во всем мире, начиная с конца 19-го века, времени мобилизационной армии, этот вопрос решен.
Учат смелости на раз-два.в Австро-венгрии массовые расстрелы вылечили трусов.
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26.09.2024 15:57 Відповісти
и чем в итоге для них это закончилось? подскажу - распадом
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26.09.2024 16:18 Відповісти
Не хотел я влезать, думал намеком обойтись.
Нарком Троцкий лично наглядно продемонстрировал методы восстановления военной дисциплины, 10 августа 1918 года лично прибыв в Свияжск для участия в боях за Казань. Когда 2-й Петроградский полк самовольно бежал с поля боя, Троцкий применил в отношении дезертиров древнеримский ритуал децимации (казнь каждого десятого по жребию). 31 августа Троцкий расстрелял 20 человек из числа самовольно отступивших частей 5-й армии, причём вместе с дезертирами были расстреляны также и выявленные симулянты.
Сказать чем закончилось?
Победой в 2-х войнах.
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26.09.2024 16:42 Відповісти
не бажай іншим того, чого б ти не побажав би собі - золоте правило етики.
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26.09.2024 16:53 Відповісти
Значит вы жалеете о распаде любимого вами победоносного государства СССР и с ностальгией хотели бы внедрить методы этого тоталитарного государства и друг тоталитарных архаичных мёртвых помоек на современную Украину? Молодець браток, хоть искренный с нами
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26.09.2024 16:54 Відповісти
А у вас какие варианты, поделитесь с ними, пожалуйста.. )
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26.09.2024 19:19 Відповісти
Вы знаете, умные люди вам это все подадут в эстетических одеждах и патриотических лозунгах. Но.
Всегда. Всегда во главу угла ставились территории. Это кощунственно и жестоко, но бабы еще нарожают, а земля это такой товар который больше не производится. Все войны шли за территории.
Тут жестокий выбор. Больной онкологией вылечится похудев на половину, или умрет толстым.
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26.09.2024 20:35 Відповісти
мій дід по матері із братом втекли на територію російської імперії. тут пішов на службу до пана управителем (був грамотний з бухгалтерії), потім при колгоспі був у бухгалтерії, був хорошим садівником. не став героїчно помирати за імператорські хотєлки. Мав знамените на Україні (для тих хто знає) призвіще Балабан. Один із совкових Балабанів Милослав - відомий на весь світ своєю педагагоічною школою. Хоча совок його нічим не відмітив (академіки - дуже заздрісні люди). зате з макаренком носяться як дурень з писаною торбою.
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26.09.2024 16:51 Відповісти
 
 