Прикордонники затримали чотирьох ухилянтів, які на байдарках перепливали Дунай. ФОТО
Чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон поблизу міста Кілія через річку Дунай, затримали прикордонники Ізмаїльського загону.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як ухилянти Дунай перепливали
"Місцеві жителі, віком від 25 до 41 року, змовилися разом втекти до Румунії. Для цього вони заздалегідь купили в інтернет-магазині дві двомісні гумові надувні байдарки. Аби прикордонники їх не побачили, свій задум реалізовували вночі, коли сів густий туман", - ідеться в повідомленні.
Спочатку вони дістались острова Кислицький, ну а звідти хотіли форсувати Дунай до румунського берега.
Прикордонний наряд виявив порушників за допомогою технічних засобів і затримав.
Зазначається, що на порушників склали протоколи за статтями 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму", рішення щодо яких ухвалить суд та керівник прикордонного підрозділу відповідно.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час дії воєнного стану Державна прикордонна служба виявила понад 600 злочинних організованих груп, які за гроші обіцяли допомогу з перетином кордону чоловікам призивного віку.
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Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река.
Дунай, Дунай, ану узнай,
Чья это срака..."
- ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".
...Где деньги, Зін?
Один папередник уже заохотив суддів космічними суддівськими винагородами, але вони все рівно беруть, беруть і беруть....
И в Эстонии дохрена таких, кучкуются возле магазинов, они сразу бросаются в глаза. И, в-основном, они русскоязычные, так ехали бы сразу к себе, в Тамбовскую область, там для них всё родное, и язык и культура, ан нет, в Эстонии им хорошо и она ещё должна тратить из своего бюджета на этих уклонистов..
Учат смелости на раз-два.в Австро-венгрии массовые расстрелы вылечили трусов.
Нарком Троцкий лично наглядно продемонстрировал методы восстановления военной дисциплины, 10 августа 1918 года лично прибыв в Свияжск для участия в боях за Казань. Когда 2-й Петроградский полк самовольно бежал с поля боя, Троцкий применил в отношении дезертиров древнеримский ритуал децимации (казнь каждого десятого по жребию). 31 августа Троцкий расстрелял 20 человек из числа самовольно отступивших частей 5-й армии, причём вместе с дезертирами были расстреляны также и выявленные симулянты.
Сказать чем закончилось?
Победой в 2-х войнах.
Всегда. Всегда во главу угла ставились территории. Это кощунственно и жестоко, но бабы еще нарожают, а земля это такой товар который больше не производится. Все войны шли за территории.
Тут жестокий выбор. Больной онкологией вылечится похудев на половину, или умрет толстым.