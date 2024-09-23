До Молдови за $10 тис.: Затримано організаторів схеми переправлення осіб за кордон. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Правоохоронці затримали організаторів схеми переправлення осіб призовного віку через кордон. Було проведено 51 обшук на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, двоє 24-річних мешканців Тернополя організували схему, до якої залучили ще п’ятьох осіб. Кожен з них мав свій напрямок роботи – одні підшуковували охочих незаконно виїхати за кордон, інші забезпечували супровід до прикордоння, треті – допомагали потрапити на територію Молдови поза пунктами пропуску. Така схема дозволила махінаторам заробити понад 3 млн гривень.
За такі послуги організатори брали від 8 до 10 тисяч доларів з людини.
Правоохоронці провели 51 санкціонований обшук на території Тернопільської, Львівської, Одеської та Чернівецької областей. Виявили та вилучили майже 93 тисячі доларів США, понад 7500 євро, 147 500 гривень, чотири автівки преміум-класу, мобільні телефони, сім-карти та банківські карти, чорнові записи та інші документи.
Організаторів незаконної схеми затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Наразі проводяться заходи з встановлення повного кола осіб, причетних до цієї схеми.
У заходах з ліквідації каналу незаконного переправлення осіб призовного віку через кордон брали участь співробітники управління внутрішньої та власної безпеки Адміністрації Держприкордонслужби, оперативно-розшукового відділу 7 прикордонного Карпатського загону, спільно з оперативниками управління карного розшуку, слідчими, працівниками кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області та співробітниками обласного управління СБУ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль