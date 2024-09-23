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В Молдову за $10 тыс.: Задержаны организаторы схемы переправки людей за границу. ВИДЕО+ФОТО

Правоохранители задержали организаторов схемы переправки лиц призывного возраста через границу. Был проведен 51 обыск на территории Тернопольской, Львовской, Одесской и Черновицкой областей.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двое 24-летних жителей Тернополя организовали схему, к которой привлекли еще пять человек. Каждый из них имел свое направление работы - одни подыскивали желающих незаконно выехать за границу, другие обеспечивали сопровождение до приграничья, третьи - помогали попасть на территорию Молдовы вне пунктов пропуска. Такая схема позволила махинаторам заработать более 3 млн гривен.

Затримано організаторів переправлення осіб за кордон

За такие услуги организаторы брали от 8 до 10 тысяч долларов с человека.

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Затримано організаторів переправлення осіб за кордон
Затримано організаторів переправлення осіб за кордон

Правоохранители провели 51 санкционированный обыск на территории Тернопольской, Львовской, Одесской и Черновицкой областей. Обнаружили и изъяли почти 93 тысячи долларов США, более 7500 евро, 147 500 гривен, четыре автомобиля премиум-класса, мобильные телефоны, сим-карты и банковские карты, черновые записи и другие документы.

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Затримано організаторів переправлення осіб за кордон
Затримано організаторів переправлення осіб за кордон

Организаторы незаконной схемы задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества. Сейчас проводятся меры по установлению полного круга лиц, причастных к этой схеме.

Затримано організаторів переправлення осіб за кордон

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Затримано організаторів переправлення осіб за кордон
Затримано організаторів переправлення осіб за кордон
Затримано організаторів переправлення осіб за кордон
Затримано організаторів переправлення осіб за кордон
Затримано організаторів переправлення осіб за кордон

В мерах по ликвидации канала незаконной переправки лиц призывного возраста через границу принимали участие сотрудники управления внутренней и собственной безопасности Администрации Госпогранслужбы, оперативно-розыскного отдела 7 пограничного Карпатского отряда, совместно с оперативниками управления уголовного розыска, следователями, работниками криминального анализа ГУНП в Тернопольской области и сотрудниками областного управления СБУ.

Автор: 

Госпогранслужба (6447) граница (5272) СБУ (19914) уклонисты (847)


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Одарченко кому платив, в сбу одразу?
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23.09.2024 15:40 Ответить
Масштабненько... Без действующих военных ухылянтов тут не обошлось...
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23.09.2024 15:51 Ответить
Одарченко до лоба приклеїв посвідчення депутата і безперешкодно перебіг кордон, бо його ніхто не мав права затримувати.
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23.09.2024 15:57 Ответить
 
 