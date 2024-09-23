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Новости
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Собирались переплыть Тису на резиновой лодке: за 50 метров до госграницы задержаны 4 мужчин, - ГПСУ

Прикордонники затримали 4 ухилянтів, які хотіли дістатися Угорщини

Ночью украинские пограничники задержали четырех мужчин, которые планировали переплывать Тису, чтобы попасть в Венгрию.

Об этом сообщили в ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чтобы быть менее заметными, мужчины выдвинулись ночью: взяли лодку и двигались в сторону границы, где и были задержаны.

Один из них заплатил переправщикам $12 000, другой - $4 000, $7 000 должен был доплатить позже; еще двое - договорились о $11 000, если смогут попасть на территорию соседней страны живыми.

Смотрите: За 500 метров до границы задержаны пять закарпатцев, которые пытались незаконно попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Задержанными оказались двое жителей Днепропетровщины, один житель Киевщины и один житель Харьковщины.

Для составления админпротоколов и выяснения всех обстоятельств правонарушения "лодочников" доставили в пограничное подразделение.

В ГПСУ напомнили, что с начала полномасштабного вторжения по обоим берегам Тисы, где проходит граница с Венгрией и Румынией, пограничники обнаружили тела 41 утопленника.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Задержана группа мужчин, планировавших незаконно пересечь границу с Румынией: каждый заплатил организатору по $10 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

Госпогранслужба (6447) граница (5272) уклонисты (847)


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Топ комментарии
+10
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23.09.2024 14:36
+6
А тих двох злодіїв зелених дупутатів, які втекли непобачили
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23.09.2024 15:03
+4
Аж від серця відлягло. Попустило. Я ж думала - депутати. Або привладна гопота.
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23.09.2024 14:40
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а, як порахували, що саме, за 50 метрів до держрубежу?
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23.09.2024 14:25 Ответить
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23.09.2024 14:36 Ответить
Аж від серця відлягло. Попустило. Я ж думала - депутати. Або привладна гопота.
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23.09.2024 14:40 Ответить
"морські котики" готові до служби в морській піхоті.... Підготовлені!
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23.09.2024 14:55 Ответить
А тих двох злодіїв зелених дупутатів, які втекли непобачили
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23.09.2024 15:03 Ответить
розумієш..вони же зелені..а трава ще не пожовкла, важко побачити
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23.09.2024 17:33 Ответить
А одарченка чому не затримали?
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23.09.2024 15:35 Ответить
він був без вудки, тому його не побачили
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23.09.2024 17:32 Ответить
то рибалки
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23.09.2024 17:31 Ответить
 
 