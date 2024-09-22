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За 500 метров до границы задержаны пять закарпатцев, которые пытались незаконно попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Пятеро закарпатцев пытались вне пунктов пропуска попасть в Румынию, их задержали за 500 метров до границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пять правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска попасть в Румынию задержали пограничники отделения "Заболотье" Мукачевского отряда. Все задержанные оказались жителями Закарпатья. Для достижения цели "путешественники" выбрали равнинный участок государственной границы, однако этот выбор не обеспечил им успеха, ведь пограничники эффективно защищают украинскую границу", - говорится в сообщении.

Смотрите: За 1000 евро закарпатец вместе с несовершеннолетним пособником пытались переправить мужчину через границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Затримано закарпатців - порушників кордону

Как отмечается, закарпатцев задержали за 500 метров до государственной границы, после чего, для выяснения всех деталей правонарушения, мужчин доставили в пограничное подразделение.

Также смотрите: Задержана группа мужчин, планировавших незаконно пересечь границу с Румынией: каждый заплатил организатору по $10 тыс., - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Сообщается, что в отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд.

Автор: 

Госпогранслужба (6471) граница (5273) Закарпатская область (2588)


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Топ комментарии
+14
А депутатів бачать за 500 метрів за кордоном?8
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22.09.2024 11:59
+12
"...адже прикордонники ефективно захищають український кордон." То не прикордонники - то вертухаї в зеленому концтаборі. Слідкують щоб ніхто з нього не виїхав, ну окрім депутатів та чинуш звісно - там у нас вибіркова сліпота одразу настає.
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22.09.2024 12:28
+11
ну як вам країна мрій зеленського?
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22.09.2024 12:17
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Хотіли родичів провідати
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22.09.2024 11:50 Ответить
Адмінправопорушення, добре що не стріляли , бо хто стріляв дбр увʼязнило 🤷🏻‍♂️
перевищення
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22.09.2024 11:55 Ответить
А депутатів бачать за 500 метрів за кордоном?8
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22.09.2024 11:59 Ответить
Ні, там тоноване скло...
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22.09.2024 13:06 Ответить
За 500 метрів до кордону -
Затримано п'ятьох закарпатців,
Які намагалися незаконно...

------
Ділі мій текст...
---------------

Перетнути кордон!
І зробити пенетрацію...
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22.09.2024 12:01 Ответить
По 100 метрів кордону на кожного. Або один бере на себе 500 метрів, або на кожного 100 метрів кордону
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22.09.2024 13:09 Ответить
Добре хоч ухилянтами не назвали
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22.09.2024 12:16 Ответить
Тссс... Бо це слово-трігер - зараз почнеться!..
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22.09.2024 13:10 Ответить
ну як вам країна мрій зеленського?
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22.09.2024 12:17 Ответить
Погано. І що далі? До чого це запитання було? Клавіатурний свербіж?
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22.09.2024 13:09 Ответить
не знаю як ви, а я вільна людина. подорожую світом. і не уявляю як це сидіти в заперті
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22.09.2024 18:48 Ответить
"...адже прикордонники ефективно захищають український кордон." То не прикордонники - то вертухаї в зеленому концтаборі. Слідкують щоб ніхто з нього не виїхав, ну окрім депутатів та чинуш звісно - там у нас вибіркова сліпота одразу настає.
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22.09.2024 12:28 Ответить
А чому незаконно? В нас же безвіз!
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22.09.2024 12:48 Ответить
Коротка юридична довідка:

Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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22.09.2024 15:00 Ответить
Треба було всім сховатися у валізу Дмитрука
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22.09.2024 13:01 Ответить
Ну, припустімо, вони пішли б у ТЦК. Ну, припустімо, не тільки вони. І що б це змінило на фронті? Додалося б кілька десятків тисяч ненавчених бійців? Або у нас в учебках повний порядок?
І вони б «додалися» до чого? До якої цифри? Скільки чисельність ЗСУ? Скільки з них воює на фронті?
Ось усі, наприклад, знають, що у РФ на фронті воює близько 600 000 осіб. У будь-якому підручнику з військової справи написано, що грамотно організована і забезпечена оборона здатна легко витримувати мінімум 3-кратно більші сили противника, що наступають. Виходячи з того, що відбувається на фронті, виходить, що у нас або неправильно організована і незабезпечена оборона ... або у нас на фронті зараз воює менше ніж 200 000 о/с. У друге не віриться від слова зовсім. Виходить повна жопа з обороною. То що тоді змінять нові й ненавчені бійці? Поповнять ряди загиблих, зниклих безвісти і полонених?
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22.09.2024 13:21 Ответить
Один з українських воєначальників Содоль навесні повідомив, що в ЗСУ на фронті у 8-10 разів менше солдатів, ніж у кацапів.

Отже, проти кацапських 600 000 наших маємо приблизно 80 тисяч.
То це катастрофа. Я так і не отримав відповіді, - куди поділася мільйонна армія, яка є офіційно у війні?

А, - у ТЦК служать 100 тисяч військовослужбовців. Виходить, більше, ніж на передовій. Ну, за словами Содоля...

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22.09.2024 15:13 Ответить
1. Содоль не говорив, що саме за особовим складом «перевершує». Він говорив узагалі позаголям.
2. Невміння грамотно організувати оборону і керувати військами, повинно мати пояснення. Не може ж Содоль, та й узагалі жоден офіцер в армії (причому в будь-якій), визнати власну некомпетентність і беззаперечне виконання тупих наказів начальства.
3. У страху очі великі. УСІ, хто побував на фронті, потім розповідають про «багаторазово переважаючі сили противника», «безперервні обстріли», «колони бронетехніки», «все рівняли з землею» тощо, незалежно від того, що там відбувалося насправді. Так було завжди, у всіх країнах і в усіх війнах.
4. Бутусов уже давно й абсолютно правильно дав оцінку всім цим «ОТУВ» і «ОСУВ» - бюрократичні надбудови для працевлаштування бездарних полковників і генералів.
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22.09.2024 17:10 Ответить
Цікаво, що 80 тис.втрат в нас немає, найвеличнишій лідор сам недавно підтвердив. Була армія 700 тис., пішли в перший місяц війни, добровольцями, наче ще 400 тисяч.. Так писали ЗМІ, наскіільки я пам'ятаю. То чому не вистачає війська, якщо у кацапів лише 600 тисяч, а в нас 1,1 млн???
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23.09.2024 18:11 Ответить
Тепер 128 бригада на розмінування
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22.09.2024 13:55 Ответить
проте цей вибір не забезпечив їм успіху, адже прикордонники ефективно захищають український кордон

================

Від кого вони захищають? Щоб свої ж не втекли? На зоні теж ефективно захищають кордони, щоб зеки не втекли. Нагороди героям!
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22.09.2024 14:51 Ответить
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22.09.2024 15:19 Ответить
в ссср кордон1в з кап1тал1стами майже не було Новег1я Ф1нлянд1я та Турц1я
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23.09.2024 13:35 Ответить
+ Іран і Афганістан.
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23.09.2024 19:15 Ответить
Почему же я знаю, что это не родственники депутатов, судей, прокуроров, чинуш - бюрократов и прочих властьпридержащих клептократов?
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22.09.2024 22:07 Ответить
 
 