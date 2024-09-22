За 500 метров до границы задержаны пять закарпатцев, которые пытались незаконно попасть в Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

Пятеро закарпатцев пытались вне пунктов пропуска попасть в Румынию, их задержали за 500 метров до границы.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"Пять правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска попасть в Румынию задержали пограничники отделения "Заболотье" Мукачевского отряда. Все задержанные оказались жителями Закарпатья. Для достижения цели "путешественники" выбрали равнинный участок государственной границы, однако этот выбор не обеспечил им успеха, ведь пограничники эффективно защищают украинскую границу", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, закарпатцев задержали за 500 метров до государственной границы, после чего, для выяснения всех деталей правонарушения, мужчин доставили в пограничное подразделение.

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Сообщается, что в отношении задержанных составили протоколы об админправонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", дело направили в суд.