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За 1000 евро закарпатец вместе с несовершеннолетним пособником пытались переправить мужчину через границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали трех человек в Ужгородском районе, двигавшихся в сторону границы, двое из них оказались переправщиками, один из которых - несовершеннолетний.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двух местных, которые за денежное вознаграждение в 1000 евро согласились перевести через госграницу жителя Черкасской области, вместе с клиентом задержали в районе населенного пункта Паладь Комаровцы Ужгородского района.

Незаконний перетин кордону

"Оперативники вместе с пограничным нарядом отделения "Паладь Комаровцы" и полицейскими задержали на участке ответственности трех человек мужского пола, которые двигались в сторону границы. Один из них, юноша, которому только исполнилось 17 лет, оказался пособником организатора переправки. Его задачей было прокладывание оптимального маршрута к границе и отслеживание движения пограничных нарядов", - говорится в сообщении.

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В пограничной службе рассказали, что удалось установить, что организатор схемы сконтактировался с черкасцем через соцсети и предложил услугу по переправке. Он вместе с пособником забрали мужчину из Ужгорода собственным транспортом, затем пересадили в такси и доставили в пограничное село Паладь Комаровцы. Там юноша должен был разведать обстановку и провести "клиента" до границы со Словакией. Но нарушителей задержали правоохранители.

Незаконний перетин кордону

Сообщается, что была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции. У задержанных изъяли мобильные телефоны, паспорта граждан Украины для выезда за границу и денежные средства в сумме 1150 евро. Мужчин доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела мужчина, который намеревался незаконным способом покинуть территорию Украины, будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Также направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Автор: 

Госпогранслужба (6435) граница (5272) Закарпатская область (2585)


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1000 євро на дорозі не валяються
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18.09.2024 13:02 Ответить
Шоб цену не сбивали.
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18.09.2024 13:08 Ответить
Демпінгує курва. Он попередні новини 6000 евро.
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18.09.2024 13:13 Ответить
1000 євро це по-божескі, а то понакручують ціни, хреста на них нема...
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18.09.2024 13:22 Ответить
Незаконно кордон перетинали троє.
Одного штрафонули. Добре.
А інші двоє? Чи щоденний перетин кордону у невстановлених місцях то частина місцевої самоідентичності на Закарпатті?
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18.09.2024 13:28 Ответить
1000!! попали по серьёзному,за такой демпинг(власти) могут и пожизненное дать!!
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18.09.2024 13:43 Ответить
Я зажди як тайно ходжу через кордон вдягаю білу курточку
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18.09.2024 15:38 Ответить
 
 