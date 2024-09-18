За 1000 евро закарпатец вместе с несовершеннолетним пособником пытались переправить мужчину через границу, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали трех человек в Ужгородском районе, двигавшихся в сторону границы, двое из них оказались переправщиками, один из которых - несовершеннолетний.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, двух местных, которые за денежное вознаграждение в 1000 евро согласились перевести через госграницу жителя Черкасской области, вместе с клиентом задержали в районе населенного пункта Паладь Комаровцы Ужгородского района.

"Оперативники вместе с пограничным нарядом отделения "Паладь Комаровцы" и полицейскими задержали на участке ответственности трех человек мужского пола, которые двигались в сторону границы. Один из них, юноша, которому только исполнилось 17 лет, оказался пособником организатора переправки. Его задачей было прокладывание оптимального маршрута к границе и отслеживание движения пограничных нарядов", - говорится в сообщении.

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В пограничной службе рассказали, что удалось установить, что организатор схемы сконтактировался с черкасцем через соцсети и предложил услугу по переправке. Он вместе с пособником забрали мужчину из Ужгорода собственным транспортом, затем пересадили в такси и доставили в пограничное село Паладь Комаровцы. Там юноша должен был разведать обстановку и провести "клиента" до границы со Словакией. Но нарушителей задержали правоохранители.

Сообщается, что была вызвана следственно-оперативная группа Нацполиции. У задержанных изъяли мобильные телефоны, паспорта граждан Украины для выезда за границу и денежные средства в сумме 1150 евро. Мужчин доставили в пограничное подразделение. После установления всех обстоятельств дела мужчина, который намеревался незаконным способом покинуть территорию Украины, будет привлечен к административной ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

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Также направлено сообщение об обнаружении признаков уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".