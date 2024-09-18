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За 1000 євро закарпатець разом з неповнолітнім пособником намагалися переправити чоловіка через кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали трьох осіб в Ужгородському районі, які рухалися в бік кордону, двоє з них виявилися переправниками, один з яких неповнолітній.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, двох місцевих, які за грошову винагороду в 1000 євро погодилися перевести через держрубіж жителя Черкащини, разом з клієнтом затримали у районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району.

Незаконний перетин кордону

"Оперативники разом з прикордонним нарядом відділення "Паладь Комарівці" та поліцейськими затримали на ділянці відповідальності трьох осіб чоловічої статі, які рухалися в бік кордону. Один з них, юнак, якому щойно виповнилося 17 років, виявився пособником організатора переправлення. Його завданням було прокладання оптимального маршруту до кордону та відстеження руху прикордонних нарядів", - йдеться в повідомленні.

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У прикордонній службі розповіли, що вдалося встановити, що організатор схеми сконтактувався із черкасцем через соцмережі та запропонував послугу з переправлення. Він разом з пособником забрали чоловіка з Ужгорода власним транспортом, потім пересадили у таксі та доправили до прикордонного села Паладь Комарівці. Там юнак мав розвідати обстановку та провести "клієнта" до кордону зі Словаччиною. Але порушників затримали правоохоронці.

Незаконний перетин кордону

Повідомляється, що було викликано слідчо-оперативну групу Нацполіції. У затриманих вилучили мобільні телефони, паспорти громадян України для виїзду за кордон та грошові кошти в сумі 1150 євро. Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин справи чоловіка, який мав намір у незаконний спосіб залишити територію України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

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Також направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6009) кордон (4771) Закарпатська область (2050)


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1000 євро на дорозі не валяються
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18.09.2024 13:02 Відповісти
Шоб цену не сбивали.
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18.09.2024 13:08 Відповісти
Демпінгує курва. Он попередні новини 6000 евро.
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18.09.2024 13:13 Відповісти
1000 євро це по-божескі, а то понакручують ціни, хреста на них нема...
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18.09.2024 13:22 Відповісти
Незаконно кордон перетинали троє.
Одного штрафонули. Добре.
А інші двоє? Чи щоденний перетин кордону у невстановлених місцях то частина місцевої самоідентичності на Закарпатті?
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18.09.2024 13:28 Відповісти
1000!! попали по серьёзному,за такой демпинг(власти) могут и пожизненное дать!!
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18.09.2024 13:43 Відповісти
Я зажди як тайно ходжу через кордон вдягаю білу курточку
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18.09.2024 15:38 Відповісти
 
 