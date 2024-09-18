За 1000 євро закарпатець разом з неповнолітнім пособником намагалися переправити чоловіка через кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники затримали трьох осіб в Ужгородському районі, які рухалися в бік кордону, двоє з них виявилися переправниками, один з яких неповнолітній.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, двох місцевих, які за грошову винагороду в 1000 євро погодилися перевести через держрубіж жителя Черкащини, разом з клієнтом затримали у районі населеного пункту Паладь Комарівці Ужгородського району.
"Оперативники разом з прикордонним нарядом відділення "Паладь Комарівці" та поліцейськими затримали на ділянці відповідальності трьох осіб чоловічої статі, які рухалися в бік кордону. Один з них, юнак, якому щойно виповнилося 17 років, виявився пособником організатора переправлення. Його завданням було прокладання оптимального маршруту до кордону та відстеження руху прикордонних нарядів", - йдеться в повідомленні.
У прикордонній службі розповіли, що вдалося встановити, що організатор схеми сконтактувався із черкасцем через соцмережі та запропонував послугу з переправлення. Він разом з пособником забрали чоловіка з Ужгорода власним транспортом, потім пересадили у таксі та доправили до прикордонного села Паладь Комарівці. Там юнак мав розвідати обстановку та провести "клієнта" до кордону зі Словаччиною. Але порушників затримали правоохоронці.
Повідомляється, що було викликано слідчо-оперативну групу Нацполіції. У затриманих вилучили мобільні телефони, паспорти громадян України для виїзду за кордон та грошові кошти в сумі 1150 євро. Чоловіків доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення усіх обставин справи чоловіка, який мав намір у незаконний спосіб залишити територію України, буде притягнуто до адміністративної відповідальності за ч.2 ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
Також направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".
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Одного штрафонули. Добре.
А інші двоє? Чи щоденний перетин кордону у невстановлених місцях то частина місцевої самоідентичності на Закарпатті?