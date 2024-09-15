УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11155 відвідувачів онлайн
Новини Фото
14 075 113

Під час спроби виїхати з України затримано "молодят", які виявилися тещею і зятем, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали 56-річну жінку і 39-річного чоловіка, які як подружжя намагалися виїхати з України, проте вони виявилися тещею і зятем.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону викрили 56-річну жінку, особу з інвалідністю I групи, яка без намірів створення сім’ї, уклала шлюб із 39-річним чоловіком. Спочатку "молодята" розповідали, що їдуть до Німеччини нібито на лікування дружини", - йдеться в повідомленні.

Теща і зять вдавали "молодят" на кордоні

Як зазначається, кордон "пара" перетинала вночі власним автомобілем. Коли жінка зрозуміла, що їхні плани викрили, - розповіла, що насправді чоловік, який її супроводжує, є її зятем.

Також читайте: Чоловік одружився з тещею-інвалідом, щоб виїхати за кордон: Їх викрили прикордонники

Перетнути кордон громадянину так і не вдалося, адже про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", оперативні співробітники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+32
А чому погранці Дмитрука так не затримали?
Ловлять всіх лохів, а ось "нормальні" пацани собі їдуть, а тільки потом їх шукають.
Потужні!
показати весь коментар
15.09.2024 10:36
+24
Я не понимаю как можно доказать фиктивность брака. Требуют коитус совершить прилюдно? Брак это вещь в себе, супруги вообще не должны ни детей делать, ни жить вместе, даже могут не разговаривать - закон этого не запрещает.
показати весь коментар
15.09.2024 10:43
+21
Треба було під дмитрука закосити -виїхав би без проблем.
показати весь коментар
15.09.2024 10:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Наприклад, в США якщо іноземець чи іноземка уклали шлюб х громадянином США, то потім через пару-тройку років при намаганні одержати громадянство буде допит обох на предмет виявлення фіктивний чи не фіктивний шлюб. Але ж шлюбні документи також як і в нас видані державним органом. То до чого тут сумніви чи мають право українські прикордонники виявляти ознаки фіктивності шлюбу. Безперечно мають. Так як і американські працівники по видачі громадянства.
показати весь коментар
15.09.2024 12:45 Відповісти
Не має таких повноважень в дпсу. В США це робить міграційна служба, яка має прописані в законі повноваження
показати весь коментар
15.09.2024 15:24 Відповісти
Прикордонна служба любої країни має право ставити запитання про ціль перебування, професію, місце проживання і багато чого іншого, і на базі цього впускає-випускає або ні. Незалежно від супер легітимності твоїх документів та віз. Може там конкретно й не прописано чи можна питати про шлюб чи ні але неможливо передбачити усі запитання які законно можуть виникнути у представника прикордонної служби. Він виставить підозру і не впустить-випустить. А потім суд чи хто інший докаже, або не докаже правомірність. Якось так це працює.
показати весь коментар
15.09.2024 16:25 Відповісти
Так. Саме так.
показати весь коментар
15.09.2024 20:43 Відповісти
Ні, це видумка усе. Є конкретні підстави пускати/не пускати людину, а припущення ДПСУшник нехай дома робить. Я наприклад підозрюю, що він гей - то нехай мені відсмокче.
показати весь коментар
16.09.2024 18:41 Відповісти
бо не Дмитрук.
показати весь коментар
15.09.2024 13:02 Відповісти
ПаГтію служок не чипають))) як і клоунів цирків
показати весь коментар
15.09.2024 13:28 Відповісти
Інцестори ******)))
Шкода нема зараз покарання за це 😁
показати весь коментар
15.09.2024 13:27 Відповісти
Це не інцест, вони не кровні родичі
показати весь коментар
15.09.2024 15:25 Відповісти
За це зараз привітання
показати весь коментар
15.09.2024 16:10 Відповісти
Це ж, мабуть, оті нардепи, із служок з ВРУ ??
Треба аброхамія перевірити, поки він ще у ВРУ, листи жалістні пише щодо захисту московитів
показати весь коментар
15.09.2024 14:00 Відповісти
тюю, та цеж вже було
показати весь коментар
15.09.2024 16:05 Відповісти
Блін, закрити кордон усім мужикам до 60 років і в першу чергу засраним зе-шмарклям! То тоді не буде витоку мужиків!
показати весь коментар
17.09.2024 08:25 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 