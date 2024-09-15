Під час спроби виїхати з України затримано "молодят", які виявилися тещею і зятем, - Держприкордонслужба. ФОТО

Прикордонники затримали 56-річну жінку і 39-річного чоловіка, які як подружжя намагалися виїхати з України, проте вони виявилися тещею і зятем.

Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"У пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону викрили 56-річну жінку, особу з інвалідністю I групи, яка без намірів створення сім’ї, уклала шлюб із 39-річним чоловіком. Спочатку "молодята" розповідали, що їдуть до Німеччини нібито на лікування дружини", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, кордон "пара" перетинала вночі власним автомобілем. Коли жінка зрозуміла, що їхні плани викрили, - розповіла, що насправді чоловік, який її супроводжує, є її зятем.

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Перетнути кордон громадянину так і не вдалося, адже про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", оперативні співробітники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції.