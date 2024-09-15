Під час спроби виїхати з України затримано "молодят", які виявилися тещею і зятем, - Держприкордонслужба. ФОТО
Прикордонники затримали 56-річну жінку і 39-річного чоловіка, які як подружжя намагалися виїхати з України, проте вони виявилися тещею і зятем.
Про це розповіли в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"У пункті пропуску "Краківець" прикордонники Львівського загону викрили 56-річну жінку, особу з інвалідністю I групи, яка без намірів створення сім’ї, уклала шлюб із 39-річним чоловіком. Спочатку "молодята" розповідали, що їдуть до Німеччини нібито на лікування дружини", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, кордон "пара" перетинала вночі власним автомобілем. Коли жінка зрозуміла, що їхні плани викрили, - розповіла, що насправді чоловік, який її супроводжує, є її зятем.
Перетнути кордон громадянину так і не вдалося, адже про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", оперативні співробітники Львівського загону направили повідомлення до Нацполіції.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Шкода нема зараз покарання за це 😁
Треба аброхамія перевірити, поки він ще у ВРУ, листи жалістні пише щодо захисту московитів