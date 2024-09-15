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При попытке выехать из Украины задержаны "молодые", которые оказались тещей и зятем, - Госпогранслужба. ФОТО

Пограничники задержали 56-летнюю женщину и 39-летнего мужчину, которые пытались выехать из Украины как супруги, но оказались тещей и зятем.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

"В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда разоблачили 56-летнюю женщину, лицо с инвалидностью I группы, которая без намерений создания семьи, заключила брак с 39-летним мужчиной. Сначала "молодожены" рассказывали, что едут в Германию якобы на лечение жены", - говорится в сообщении.

Теща і зять вдавали "молодят" на кордоні

Как отмечается, границу "пара" пересекала ночью на своем автомобиле. Когда женщина поняла, что их планы разоблачили, - рассказала, что на самом деле мужчина, который ее сопровождает, является ее зятем.

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Пересечь границу гражданину так и не удалось, поскольку при обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", оперативные сотрудники Львовского отряда направили сообщение в Нацполицию.

Автор: 

Госпогранслужба (6471) граница (5273)


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Топ комментарии
+32
А чому погранці Дмитрука так не затримали?
Ловлять всіх лохів, а ось "нормальні" пацани собі їдуть, а тільки потом їх шукають.
Потужні!
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15.09.2024 10:36
+24
Я не понимаю как можно доказать фиктивность брака. Требуют коитус совершить прилюдно? Брак это вещь в себе, супруги вообще не должны ни детей делать, ни жить вместе, даже могут не разговаривать - закон этого не запрещает.
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15.09.2024 10:43
+21
Треба було під дмитрука закосити -виїхав би без проблем.
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15.09.2024 10:31
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Наприклад, в США якщо іноземець чи іноземка уклали шлюб х громадянином США, то потім через пару-тройку років при намаганні одержати громадянство буде допит обох на предмет виявлення фіктивний чи не фіктивний шлюб. Але ж шлюбні документи також як і в нас видані державним органом. То до чого тут сумніви чи мають право українські прикордонники виявляти ознаки фіктивності шлюбу. Безперечно мають. Так як і американські працівники по видачі громадянства.
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15.09.2024 12:45 Ответить
Не має таких повноважень в дпсу. В США це робить міграційна служба, яка має прописані в законі повноваження
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15.09.2024 15:24 Ответить
Прикордонна служба любої країни має право ставити запитання про ціль перебування, професію, місце проживання і багато чого іншого, і на базі цього впускає-випускає або ні. Незалежно від супер легітимності твоїх документів та віз. Може там конкретно й не прописано чи можна питати про шлюб чи ні але неможливо передбачити усі запитання які законно можуть виникнути у представника прикордонної служби. Він виставить підозру і не впустить-випустить. А потім суд чи хто інший докаже, або не докаже правомірність. Якось так це працює.
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15.09.2024 16:25 Ответить
Так. Саме так.
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15.09.2024 20:43 Ответить
Ні, це видумка усе. Є конкретні підстави пускати/не пускати людину, а припущення ДПСУшник нехай дома робить. Я наприклад підозрюю, що він гей - то нехай мені відсмокче.
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16.09.2024 18:41 Ответить
бо не Дмитрук.
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15.09.2024 13:02 Ответить
ПаГтію служок не чипають))) як і клоунів цирків
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15.09.2024 13:28 Ответить
Інцестори ******)))
Шкода нема зараз покарання за це 😁
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15.09.2024 13:27 Ответить
Це не інцест, вони не кровні родичі
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15.09.2024 15:25 Ответить
За це зараз привітання
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15.09.2024 16:10 Ответить
Це ж, мабуть, оті нардепи, із служок з ВРУ ??
Треба аброхамія перевірити, поки він ще у ВРУ, листи жалістні пише щодо захисту московитів
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15.09.2024 14:00 Ответить
тюю, та цеж вже було
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15.09.2024 16:05 Ответить
Блін, закрити кордон усім мужикам до 60 років і в першу чергу засраним зе-шмарклям! То тоді не буде витоку мужиків!
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17.09.2024 08:25 Ответить
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