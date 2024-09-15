При попытке выехать из Украины задержаны "молодые", которые оказались тещей и зятем, - Госпогранслужба. ФОТО
Пограничники задержали 56-летнюю женщину и 39-летнего мужчину, которые пытались выехать из Украины как супруги, но оказались тещей и зятем.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
"В пункте пропуска "Краковец" пограничники Львовского отряда разоблачили 56-летнюю женщину, лицо с инвалидностью I группы, которая без намерений создания семьи, заключила брак с 39-летним мужчиной. Сначала "молодожены" рассказывали, что едут в Германию якобы на лечение жены", - говорится в сообщении.
Как отмечается, границу "пара" пересекала ночью на своем автомобиле. Когда женщина поняла, что их планы разоблачили, - рассказала, что на самом деле мужчина, который ее сопровождает, является ее зятем.
Пересечь границу гражданину так и не удалось, поскольку при обнаружении признаков уголовного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", оперативные сотрудники Львовского отряда направили сообщение в Нацполицию.
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Шкода нема зараз покарання за це 😁
Треба аброхамія перевірити, поки він ще у ВРУ, листи жалістні пише щодо захисту московитів