Пограничники задержали мужчину, который хотел бежать из Украины, но проспал остановку, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины. Он намеревался в обход пункта пропуска пробраться в Словакию, а затем в Польшу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ГПСУ рассказали, что "нарушитель намеревался добраться через Словакию в Польшу, где проживает его отец, и не имел законных оснований для выезда".

Мужчина полгода разрабатывал план и маршрут незаконного пересечения границы, согласно которому и действовал.

"Мужчина должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии", - рассказали в ГПСУ.

По дороге к границе мужчина заснул. На паспортном контроле его разбудили пограничники.

"Все закончилось в автобусе. "Для храбрости" нарушитель решил выпить и заснул. Разбудили его пограничники на паспортном контроле. Мужчину задержали", - говорится в сообщении пограничной службы.

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