Пограничники задержали мужчину, который хотел бежать из Украины, но проспал остановку, - ГПСУ. ФОТО
Пограничники задержали мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины. Он намеревался в обход пункта пропуска пробраться в Словакию, а затем в Польшу.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.
В ГПСУ рассказали, что "нарушитель намеревался добраться через Словакию в Польшу, где проживает его отец, и не имел законных оснований для выезда".
Мужчина полгода разрабатывал план и маршрут незаконного пересечения границы, согласно которому и действовал.
"Мужчина должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии", - рассказали в ГПСУ.
По дороге к границе мужчина заснул. На паспортном контроле его разбудили пограничники.
"Все закончилось в автобусе. "Для храбрости" нарушитель решил выпить и заснул. Разбудили его пограничники на паспортном контроле. Мужчину задержали", - говорится в сообщении пограничной службы.
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Шедевр - "журналюгський"....
Як, вам, живеться в країні мрій, ваЗЄлінського?
И при этом весь план рассказали... инттересно а подобным планом сколько сотен или тысяч уже воспользовались?
проїхати цілу купу(десятки) блокпостів де перевіряють документи від Рахова до Ужгорода і тупо заснути перед кордоном
Все інше, - просто, робить мовчки свою справу...