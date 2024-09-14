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Пограничники задержали мужчину, который хотел бежать из Украины, но проспал остановку, - ГПСУ. ФОТО

Пограничники задержали мужчину, который хотел незаконно выехать из Украины. Он намеревался в обход пункта пропуска пробраться в Словакию, а затем в Польшу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, информирует Цензор.НЕТ.

В ГПСУ рассказали, что "нарушитель намеревался добраться через Словакию в Польшу, где проживает его отец, и не имел законных оснований для выезда".

Мужчина полгода разрабатывал план и маршрут незаконного пересечения границы, согласно которому и действовал.

Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України

"Мужчина должен был добраться до Буковеля, а оттуда автобусом доехать до Ужгорода, сойти перед пунктом пропуска и вне его перейти на территорию Словакии", - рассказали в ГПСУ.

По дороге к границе мужчина заснул. На паспортном контроле его разбудили пограничники.

"Все закончилось в автобусе. "Для храбрости" нарушитель решил выпить и заснул. Разбудили его пограничники на паспортном контроле. Мужчину задержали", - говорится в сообщении пограничной службы.

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Автор: 

граница (5273) пограничники (1576) уклонисты (854)


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Топ комментарии
+39
А він що перетнув кордон? За яке порушення його затримали. Чи зараз затримують вже за думки і плани на майбутнє. Особа яка не скоїла злочин не може бути злочинцем!
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14.09.2024 19:49
+34
Я так і уявив собі цю ситуацію, хлопець випив, проспав зупинку, його розбудили, а він як почав весь план розказувати, що пів року розробляв, ледве заткнули
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14.09.2024 19:39
+30
"хотів втекти з України", дожили... Країна мрії ***********.
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14.09.2024 19:45
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Розслабився - замріявся - а на дворі віина
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14.09.2024 19:38 Ответить
Я так і уявив собі цю ситуацію, хлопець випив, проспав зупинку, його розбудили, а він як почав весь план розказувати, що пів року розробляв, ледве заткнули
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14.09.2024 19:39 Ответить
.... цілий детектив
Шедевр - "журналюгський"....
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14.09.2024 19:42 Ответить
якби написали, що він в жіночий одяг перевдягнувся, чи начитався законів і вирішив що закони діють, то це було б правдоподібно, а так, на кого це розраховано?
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14.09.2024 19:45 Ответить
Ну, коли в твоїх речах завалявся болторіз, газовий балончик, маскувальний костюм кікімора, то важко буде пояснити, що ти їдеш в гості до своєї дівчини в Ужгород ))
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14.09.2024 21:12 Ответить
оце все в тому синьому пакетику знайшли, що на фотці хлопець в руках тримає?
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14.09.2024 22:05 Ответить
Ні, синій пакет то для естетичного фото. Все інше вже експропрійовано прикордонниками і виставлено на продаж на олх ))
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14.09.2024 22:09 Ответить
Позорники а не прикордонники!
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14.09.2024 23:00 Ответить
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14.09.2024 19:41 Ответить
Ну що?
Як, вам, живеться в країні мрій, ваЗЄлінського?
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14.09.2024 19:42 Ответить
Потужно живеться
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14.09.2024 20:23 Ответить
і не зламно
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15.09.2024 06:02 Ответить
Боже.. цирк просто какой то... фото с каким то подростком поставили, который уснул.
И при этом весь план рассказали... инттересно а подобным планом сколько сотен или тысяч уже воспользовались?
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14.09.2024 19:44 Ответить
"хотів втекти з України", дожили... Країна мрії ***********.
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14.09.2024 19:45 Ответить
Які хоробрі та відважні прикордонники! План "Захват ухилянта" провели блискавично!
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14.09.2024 19:47 Ответить
А він що перетнув кордон? За яке порушення його затримали. Чи зараз затримують вже за думки і плани на майбутнє. Особа яка не скоїла злочин не може бути злочинцем!
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14.09.2024 19:49 Ответить
Він не був досить потужним та рішучим.
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14.09.2024 19:51 Ответить
Так само можуть любого мужика з ерекцією засудити за згвалтування )))
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14.09.2024 20:05 Ответить
Затримали за те, що по факту він не мав дозволу на перетин кордону через пункт пропуску. А далі прикордонники перевіряють документи, в тому числі і військово-облікові. Якщо з цим проблеми, то передають тцкашникам, а вони вже відправляють на полігон і на фронт. Такий механізм.
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14.09.2024 21:05 Ответить
Він скоїв найгірший зі злочинів - мислезлочин!
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14.09.2024 21:06 Ответить
скоро пропаганда для зебілів дійде до рівня чучхе - підопічні потужного Лідора будуть вигравати чемпіонати світу з футболу та висаджуватись на Сонце🤣
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14.09.2024 19:53 Ответить
А де звіти прикордонників ,як виїхали арестович і йому подібні персонажі ?
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14.09.2024 19:53 Ответить
Країна мрій ЗЕ!
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14.09.2024 19:53 Ответить
по фото хлопцю років 20... молоде дурне.
проїхати цілу купу(десятки) блокпостів де перевіряють документи від Рахова до Ужгорода і тупо заснути перед кордоном
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14.09.2024 19:56 Ответить
Україна в одному кадрі.

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14.09.2024 19:59 Ответить
Хлопчик з кульочком під конвоєм двох держиморд!
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14.09.2024 20:00 Ответить
Полотно маслом художника Зеленського "Хлопчик з кульочком."
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14.09.2024 20:10 Ответить
Не маслом, а олією.
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14.09.2024 20:17 Ответить
Це у митців - олією, а у зелених більшовиків - маслом...
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14.09.2024 20:19 Ответить
Дмитрук аплодує! Погранці топ!
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14.09.2024 20:04 Ответить
Господи, шо ж там пів року розробляти?
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14.09.2024 20:07 Ответить
Мабуть самогон півроку гнав щоб вистачило для хоробрості під час перетину кордону.
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15.09.2024 18:57 Ответить
Що за дика маячня. Ну проспав, розвернувся пішов назвд. Які наміри перетнути кордон? Його що гепали, щоб виникла ця легенда?
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14.09.2024 20:18 Ответить
Зазвичай такі мандрівники паляться наявністю болторіза і маскувальних засобів. А далі вибити правду справа техніки і психологічного тиску.
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14.09.2024 21:16 Ответить
Раскрыто преступление века ...План побега был идеальный но пинкертоны ГПС взяли его ловкостью
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14.09.2024 20:24 Ответить
Пф... Ну это ещё не дно))). Вот если бы его задержали дома в Сумах, перед тем как он хотел поехать в Киев, где он работает последние 6 лет - вот это был бы высший пилотаж)))).
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14.09.2024 20:25 Ответить
Чмо кончене.
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14.09.2024 20:28 Ответить
????
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14.09.2024 20:49 Ответить
Ну а хто ж воно? Тікати з країни, пів року готуватись, нажертись і заснути!
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14.09.2024 20:54 Ответить
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14.09.2024 21:54 Ответить
А з чого ви взяли що він тікав? Зі слів відгодованого лайна? Ви вірите цим держимордам ?
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14.09.2024 23:16 Ответить
У этих прикордонныков мозги есть? Или сейчас это не модно? Это «подвиг карацупы»?! С таким фото им обеспечено огромное внимание СМИ! Причем, думаю? реакция на такие подвиги их не обрадует.
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14.09.2024 20:33 Ответить
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14.09.2024 20:35 Ответить
Принцип домино. (тм)
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14.09.2024 22:01 Ответить
Напишіть таке, коли почнете відслідковувати когось з 5-6 менеджерів...
Все інше, - просто, робить мовчки свою справу...
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14.09.2024 20:40 Ответить
Боголюбова, Дмитрук, Шевченко це той що голова НБУ І ще багато корупціонерів безпроблем виїхали, а ДИБІЛИ з Державна прикордонна служба України радіють що якогось алкаша зловили
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14.09.2024 21:04 Ответить
Бабло баблом, але ж і цифри по спійманим треба якісь показати.
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14.09.2024 21:10 Ответить
Та скорее ехал на удачу---а вдруг! И конечно явно бабла не было приличного. От 5 штук например как минимум. Для показухи пацана и замели погранцы для плану в том числе. Ну вот сколько такой продержится на 0? До вечера следующего дня.
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14.09.2024 21:55 Ответить
Якийсь пісдьош!
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15.09.2024 01:21 Ответить
Він що перетнув кордон, ні проспав чоловяга свою зупинку, подякував прикордонникам що розбудили розвернувся і почімчікував додому, тепер вже не меньш року розробляти план перетину.
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15.09.2024 19:01 Ответить
 
 