Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України, але проспав зупинку, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України. Він мав намір в обхід пункту пропуску пробратися до Словаччини, а потім до Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

У ДПСУ розповіли, що "порушник мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько, та не мав законних підстав для виїзду".

Чоловік пів року розробляв план і маршрут незаконного перетину кордону, згідно з яким і діяв.

"Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини", - розповіли у ДПСУ.

По дорозі до кордону чоловік заснув. На паспортному контролі його розбудили прикордонники.

"Все закінчилося в автобусі. "Для хоробрості" порушник вирішив хильнути та заснув. Розбудили його прикордонники на паспортному контролі. Чоловіка затримали", - йдеться у повідомленні прикордонної служби.

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