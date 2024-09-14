Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України, але проспав зупинку, - ДПСУ. ФОТО
Прикордонники затримали чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України. Він мав намір в обхід пункту пропуску пробратися до Словаччини, а потім до Польщі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.
У ДПСУ розповіли, що "порушник мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько, та не мав законних підстав для виїзду".
Чоловік пів року розробляв план і маршрут незаконного перетину кордону, згідно з яким і діяв.
"Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини", - розповіли у ДПСУ.
По дорозі до кордону чоловік заснув. На паспортному контролі його розбудили прикордонники.
"Все закінчилося в автобусі. "Для хоробрості" порушник вирішив хильнути та заснув. Розбудили його прикордонники на паспортному контролі. Чоловіка затримали", - йдеться у повідомленні прикордонної служби.
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Шедевр - "журналюгський"....
Як, вам, живеться в країні мрій, ваЗЄлінського?
И при этом весь план рассказали... инттересно а подобным планом сколько сотен или тысяч уже воспользовались?
проїхати цілу купу(десятки) блокпостів де перевіряють документи від Рахова до Ужгорода і тупо заснути перед кордоном
Все інше, - просто, робить мовчки свою справу...