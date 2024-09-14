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Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України, але проспав зупинку, - ДПСУ. ФОТО

Прикордонники затримали чоловіка, який хотів незаконно виїхати з України. Він мав намір в обхід пункту пропуску пробратися до Словаччини, а потім до Польщі. 

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, інформує Цензор.НЕТ.

У ДПСУ розповіли, що "порушник мав намір дістатися через Словаччину до Польщі, де проживає його батько, та не мав законних підстав для виїзду".

Чоловік пів року розробляв план і маршрут незаконного перетину кордону, згідно з яким і діяв.

Прикордонники затримали чоловіка, який хотів втекти з України

"Чоловік мав дістатися Буковеля, а звідти автобусом доїхати до Ужгорода, зійти перед пунктом пропуску і поза ним перейти на територію Словаччини", - розповіли у ДПСУ.

По дорозі до кордону чоловік заснув. На паспортному контролі його розбудили прикордонники.

"Все закінчилося в автобусі. "Для хоробрості" порушник вирішив хильнути та заснув. Розбудили його прикордонники на паспортному контролі. Чоловіка затримали", - йдеться у повідомленні прикордонної служби.

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кордон (4773) прикордонники (1102) ухилянти (923)


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Топ коментарі
+39
А він що перетнув кордон? За яке порушення його затримали. Чи зараз затримують вже за думки і плани на майбутнє. Особа яка не скоїла злочин не може бути злочинцем!
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14.09.2024 19:49
+34
Я так і уявив собі цю ситуацію, хлопець випив, проспав зупинку, його розбудили, а він як почав весь план розказувати, що пів року розробляв, ледве заткнули
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14.09.2024 19:39
+30
"хотів втекти з України", дожили... Країна мрії ***********.
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14.09.2024 19:45
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14.09.2024 19:38 Відповісти
Я так і уявив собі цю ситуацію, хлопець випив, проспав зупинку, його розбудили, а він як почав весь план розказувати, що пів року розробляв, ледве заткнули
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14.09.2024 19:39 Відповісти
.... цілий детектив
Шедевр - "журналюгський"....
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14.09.2024 19:42 Відповісти
якби написали, що він в жіночий одяг перевдягнувся, чи начитався законів і вирішив що закони діють, то це було б правдоподібно, а так, на кого це розраховано?
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14.09.2024 19:45 Відповісти
Ну, коли в твоїх речах завалявся болторіз, газовий балончик, маскувальний костюм кікімора, то важко буде пояснити, що ти їдеш в гості до своєї дівчини в Ужгород ))
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14.09.2024 21:12 Відповісти
оце все в тому синьому пакетику знайшли, що на фотці хлопець в руках тримає?
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14.09.2024 22:05 Відповісти
Ні, синій пакет то для естетичного фото. Все інше вже експропрійовано прикордонниками і виставлено на продаж на олх ))
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14.09.2024 22:09 Відповісти
Позорники а не прикордонники!
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14.09.2024 23:00 Відповісти
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14.09.2024 19:41 Відповісти
Ну що?
Як, вам, живеться в країні мрій, ваЗЄлінського?
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14.09.2024 19:42 Відповісти
Потужно живеться
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14.09.2024 20:23 Відповісти
і не зламно
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15.09.2024 06:02 Відповісти
Боже.. цирк просто какой то... фото с каким то подростком поставили, который уснул.
И при этом весь план рассказали... инттересно а подобным планом сколько сотен или тысяч уже воспользовались?
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14.09.2024 19:44 Відповісти
"хотів втекти з України", дожили... Країна мрії ***********.
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14.09.2024 19:45 Відповісти
Які хоробрі та відважні прикордонники! План "Захват ухилянта" провели блискавично!
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14.09.2024 19:47 Відповісти
А він що перетнув кордон? За яке порушення його затримали. Чи зараз затримують вже за думки і плани на майбутнє. Особа яка не скоїла злочин не може бути злочинцем!
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14.09.2024 19:49 Відповісти
Він не був досить потужним та рішучим.
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14.09.2024 19:51 Відповісти
Так само можуть любого мужика з ерекцією засудити за згвалтування )))
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14.09.2024 20:05 Відповісти
Затримали за те, що по факту він не мав дозволу на перетин кордону через пункт пропуску. А далі прикордонники перевіряють документи, в тому числі і військово-облікові. Якщо з цим проблеми, то передають тцкашникам, а вони вже відправляють на полігон і на фронт. Такий механізм.
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14.09.2024 21:05 Відповісти
Він скоїв найгірший зі злочинів - мислезлочин!
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14.09.2024 21:06 Відповісти
скоро пропаганда для зебілів дійде до рівня чучхе - підопічні потужного Лідора будуть вигравати чемпіонати світу з футболу та висаджуватись на Сонце🤣
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14.09.2024 19:53 Відповісти
А де звіти прикордонників ,як виїхали арестович і йому подібні персонажі ?
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14.09.2024 19:53 Відповісти
Країна мрій ЗЕ!
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14.09.2024 19:53 Відповісти
по фото хлопцю років 20... молоде дурне.
проїхати цілу купу(десятки) блокпостів де перевіряють документи від Рахова до Ужгорода і тупо заснути перед кордоном
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14.09.2024 19:56 Відповісти
Україна в одному кадрі.

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14.09.2024 19:59 Відповісти
Хлопчик з кульочком під конвоєм двох держиморд!
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14.09.2024 20:00 Відповісти
Полотно маслом художника Зеленського "Хлопчик з кульочком."
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14.09.2024 20:10 Відповісти
Не маслом, а олією.
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14.09.2024 20:17 Відповісти
Це у митців - олією, а у зелених більшовиків - маслом...
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14.09.2024 20:19 Відповісти
Дмитрук аплодує! Погранці топ!
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14.09.2024 20:04 Відповісти
Господи, шо ж там пів року розробляти?
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14.09.2024 20:07 Відповісти
Мабуть самогон півроку гнав щоб вистачило для хоробрості під час перетину кордону.
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15.09.2024 18:57 Відповісти
Що за дика маячня. Ну проспав, розвернувся пішов назвд. Які наміри перетнути кордон? Його що гепали, щоб виникла ця легенда?
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14.09.2024 20:18 Відповісти
Зазвичай такі мандрівники паляться наявністю болторіза і маскувальних засобів. А далі вибити правду справа техніки і психологічного тиску.
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14.09.2024 21:16 Відповісти
Раскрыто преступление века ...План побега был идеальный но пинкертоны ГПС взяли его ловкостью
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14.09.2024 20:24 Відповісти
Пф... Ну это ещё не дно))). Вот если бы его задержали дома в Сумах, перед тем как он хотел поехать в Киев, где он работает последние 6 лет - вот это был бы высший пилотаж)))).
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14.09.2024 20:25 Відповісти
Чмо кончене.
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14.09.2024 20:28 Відповісти
????
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14.09.2024 20:49 Відповісти
Ну а хто ж воно? Тікати з країни, пів року готуватись, нажертись і заснути!
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14.09.2024 20:54 Відповісти
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14.09.2024 21:54 Відповісти
А з чого ви взяли що він тікав? Зі слів відгодованого лайна? Ви вірите цим держимордам ?
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14.09.2024 23:16 Відповісти
У этих прикордонныков мозги есть? Или сейчас это не модно? Это «подвиг карацупы»?! С таким фото им обеспечено огромное внимание СМИ! Причем, думаю? реакция на такие подвиги их не обрадует.
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14.09.2024 20:33 Відповісти
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14.09.2024 20:35 Відповісти
Принцип домино. (тм)
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14.09.2024 22:01 Відповісти
Напишіть таке, коли почнете відслідковувати когось з 5-6 менеджерів...
Все інше, - просто, робить мовчки свою справу...
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14.09.2024 20:40 Відповісти
Боголюбова, Дмитрук, Шевченко це той що голова НБУ І ще багато корупціонерів безпроблем виїхали, а ДИБІЛИ з Державна прикордонна служба України радіють що якогось алкаша зловили
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14.09.2024 21:04 Відповісти
Бабло баблом, але ж і цифри по спійманим треба якісь показати.
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14.09.2024 21:10 Відповісти
Та скорее ехал на удачу---а вдруг! И конечно явно бабла не было приличного. От 5 штук например как минимум. Для показухи пацана и замели погранцы для плану в том числе. Ну вот сколько такой продержится на 0? До вечера следующего дня.
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14.09.2024 21:55 Відповісти
Якийсь пісдьош!
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15.09.2024 01:21 Відповісти
Він що перетнув кордон, ні проспав чоловяга свою зупинку, подякував прикордонникам що розбудили розвернувся і почімчікував додому, тепер вже не меньш року розробляти план перетину.
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15.09.2024 19:01 Відповісти
 
 