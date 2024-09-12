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Новини
2 031 13
Молдова (2013) ухилянти (710)

На Одещині підліток намагався кукурудзяними полями переправити до Молдови 8 ухилянтів

Підліток намагався переправити ухилянтів

Вісім порушників, слідуючи за підлітком, намагалися потрапити з Одещини до Молдови, однак їх виявили прикордонники за допомогою коптера з тепловізором. Вартість "послуги" переправлення варіювалась від 7 до 10 тис. доларів США.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Одещині прикордонники Подільського загону затримали групу порушників на околиці села Великокомарівка Роздільнянського району. Нічні мандрівники намагались непомітно пробратися через кукурудзяні поля до Молдови через Придністровський сегмент кордону.

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Зазначається, що охоронці держрубежу задіяли коптер з тепловізором, аби швидко виявити потенційних утікачів. Попри вимоги зупинитися, чоловіки намагалися втекти від прикордонників, але попереджувальні постріли вгору зупинили їх.

Підліток розробив схему

Як зʼясувалося, 16-річний місцевий ватажок прокрутив оборудку з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Своїх клієнтів він знайшов через телеграм-канал, а вартість "послуги" переправлення варіювалась від 7 до 10 тис. доларів США.

Покарання

Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 332 КК України.

Відносно затриманих чоловіків складено адмінпротоколи за 204-1 та ст. 185-10 КУпАП, справи скерували до суду.

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Автор: 
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Топ коментарі
+6
Дiти Кукурудзи
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12.09.2024 15:56
+3
Нехило малолетки зарабатывать стали. Там не только на мороженое хватит
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12.09.2024 16:03
+3
маскування "незалік"....двотижневе навчання і на додаткову підготовку в якусь із штурмових
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12.09.2024 16:18
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О уже тепловизор есть )) Пора уже скиды делать на ухилянтов, так сказать что бы фронт почувствовали ))
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12.09.2024 15:49 Відповісти
Сказочный д...б!
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12.09.2024 16:13 Відповісти
граніца на замкє...
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12.09.2024 15:52 Відповісти
Дiти Кукурудзи
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12.09.2024 15:56 Відповісти
Перспективный мальчик.
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12.09.2024 16:01 Відповісти
Нехило малолетки зарабатывать стали. Там не только на мороженое хватит
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12.09.2024 16:03 Відповісти
Через поле, через гай
Ходить хлопчик-помагай )))
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12.09.2024 16:07 Відповісти
маскування "незалік"....двотижневе навчання і на додаткову підготовку в якусь із штурмових
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12.09.2024 16:18 Відповісти
Ты в окопе, или твои дети и внуки в окопе?
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12.09.2024 16:55 Відповісти
ухилянтам з Молдови не відповідаємо
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12.09.2024 17:27 Відповісти
 
 