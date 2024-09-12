На Одещині підліток намагався кукурудзяними полями переправити до Молдови 8 ухилянтів

Вісім порушників, слідуючи за підлітком, намагалися потрапити з Одещини до Молдови, однак їх виявили прикордонники за допомогою коптера з тепловізором. Вартість "послуги" переправлення варіювалась від 7 до 10 тис. доларів США.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

На Одещині прикордонники Подільського загону затримали групу порушників на околиці села Великокомарівка Роздільнянського району. Нічні мандрівники намагались непомітно пробратися через кукурудзяні поля до Молдови через Придністровський сегмент кордону.

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Зазначається, що охоронці держрубежу задіяли коптер з тепловізором, аби швидко виявити потенційних утікачів. Попри вимоги зупинитися, чоловіки намагалися втекти від прикордонників, але попереджувальні постріли вгору зупинили їх.

Підліток розробив схему

Як зʼясувалося, 16-річний місцевий ватажок прокрутив оборудку з незаконного переправлення чоловіків за кордон. Своїх клієнтів він знайшов через телеграм-канал, а вартість "послуги" переправлення варіювалась від 7 до 10 тис. доларів США.

Покарання

Щодо переправника направлено повідомлення до Нацполіції, оскільки в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст. 332 КК України.

Відносно затриманих чоловіків складено адмінпротоколи за 204-1 та ст. 185-10 КУпАП, справи скерували до суду.

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