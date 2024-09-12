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Молдова (1831) уклонисты (645)

На Одесщине подросток пытался кукурузными полями переправить в Молдову 8 уклонистов

Підліток намагався переправити ухилянтів

Восемь нарушителей, следуя за подростком, пытались попасть из Одесской области в Молдову, однако их обнаружили пограничники с помощью коптера с тепловизором. Стоимость "услуги" переправки варьировалась от 7 до 10 тыс. долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В Одесской области пограничники Подольского отряда задержали группу нарушителей на окраине села Великокомаровка Раздельнянского района. Ночные путешественники пытались незаметно пробраться через кукурузные поля в Молдову через Приднестровский сегмент границы.

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Отмечается, что охранники госграницы задействовали коптер с тепловизором, чтобы быстро выявить потенциальных беглецов. Несмотря на требования остановиться, мужчины пытались убежать от пограничников, но предупредительные выстрелы вверх остановили их.

Подросток разработал схему

Как выяснилось, 16-летний парень прокрутил сделку по незаконной переправке мужчин за границу. Своих клиентов он нашел через телеграм-канал, а стоимость "услуги" переправки варьировалась от 7 до 10 тыс. долларов США.

Наказание

В отношении переправщика направлено сообщение в Нацполицию, поскольку в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 332 УК Украины.

В отношении задержанных мужчин составлены админпротоколы по 204-1 и ст. 185-10 КУоАП, дела направили в суд.

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Топ комментарии
+6
Дiти Кукурудзи
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12.09.2024 15:56
+3
Нехило малолетки зарабатывать стали. Там не только на мороженое хватит
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12.09.2024 16:03
+3
маскування "незалік"....двотижневе навчання і на додаткову підготовку в якусь із штурмових
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12.09.2024 16:18
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О уже тепловизор есть )) Пора уже скиды делать на ухилянтов, так сказать что бы фронт почувствовали ))
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12.09.2024 15:49 Ответить
Сказочный д...б!
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12.09.2024 16:13 Ответить
граніца на замкє...
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12.09.2024 15:52 Ответить
Дiти Кукурудзи
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12.09.2024 15:56 Ответить
Перспективный мальчик.
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12.09.2024 16:01 Ответить
Нехило малолетки зарабатывать стали. Там не только на мороженое хватит
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12.09.2024 16:03 Ответить
Через поле, через гай
Ходить хлопчик-помагай )))
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12.09.2024 16:07 Ответить
маскування "незалік"....двотижневе навчання і на додаткову підготовку в якусь із штурмових
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12.09.2024 16:18 Ответить
Ты в окопе, или твои дети и внуки в окопе?
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12.09.2024 16:55 Ответить
ухилянтам з Молдови не відповідаємо
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12.09.2024 17:27 Ответить
 
 