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За 500 метрів до кордону затримано п’ятьох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

П’ятеро закарпатців намагалися поза пунктами пропуску потрапити до Румунії, їх затримали за 500 метрів до кордону.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"П’ятьох правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію затримали прикордонники відділення "Заболоття" Мукачівського загону. Усі затримані виявилися жителями Закарпаття. Для досягнення мети "мандрівники" обрали рівнинну ділянку державного рубежу, проте цей вибір не забезпечив їм успіху, адже прикордонники ефективно захищають український кордон" - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: За 1000 євро закарпатець разом з неповнолітнім пособником намагалися переправити чоловіка через кордон, - Держприкордонслужба. ФОТО

Затримано закарпатців - порушників кордону

Як зазначається, закарпатців затримали за 500 метрів до державної межі, після чого, для з’ясування усіх деталей правопорушення, чоловіків доставили у прикордонний підрозділ.

Дивіться: Затримано групу чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон з Румунією: Кожен заплатив організатору по $10 тис., - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Повідомляється, що стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6025) кордон (4774) Закарпатська область (2052)


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Топ коментарі
+14
А депутатів бачать за 500 метрів за кордоном?8
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22.09.2024 11:59
+12
"...адже прикордонники ефективно захищають український кордон." То не прикордонники - то вертухаї в зеленому концтаборі. Слідкують щоб ніхто з нього не виїхав, ну окрім депутатів та чинуш звісно - там у нас вибіркова сліпота одразу настає.
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22.09.2024 12:28
+11
ну як вам країна мрій зеленського?
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22.09.2024 12:17
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Хотіли родичів провідати
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22.09.2024 11:50 Відповісти
Адмінправопорушення, добре що не стріляли , бо хто стріляв дбр увʼязнило 🤷🏻‍♂️
перевищення
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22.09.2024 11:55 Відповісти
А депутатів бачать за 500 метрів за кордоном?8
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22.09.2024 11:59 Відповісти
Ні, там тоноване скло...
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22.09.2024 13:06 Відповісти
За 500 метрів до кордону -
Затримано п'ятьох закарпатців,
Які намагалися незаконно...

------
Ділі мій текст...
---------------

Перетнути кордон!
І зробити пенетрацію...
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22.09.2024 12:01 Відповісти
По 100 метрів кордону на кожного. Або один бере на себе 500 метрів, або на кожного 100 метрів кордону
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22.09.2024 13:09 Відповісти
Добре хоч ухилянтами не назвали
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22.09.2024 12:16 Відповісти
Тссс... Бо це слово-трігер - зараз почнеться!..
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22.09.2024 13:10 Відповісти
ну як вам країна мрій зеленського?
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22.09.2024 12:17 Відповісти
Погано. І що далі? До чого це запитання було? Клавіатурний свербіж?
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22.09.2024 13:09 Відповісти
не знаю як ви, а я вільна людина. подорожую світом. і не уявляю як це сидіти в заперті
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22.09.2024 18:48 Відповісти
"...адже прикордонники ефективно захищають український кордон." То не прикордонники - то вертухаї в зеленому концтаборі. Слідкують щоб ніхто з нього не виїхав, ну окрім депутатів та чинуш звісно - там у нас вибіркова сліпота одразу настає.
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22.09.2024 12:28 Відповісти
А чому незаконно? В нас же безвіз!
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22.09.2024 12:48 Відповісти
Коротка юридична довідка:

Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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22.09.2024 15:00 Відповісти
Треба було всім сховатися у валізу Дмитрука
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22.09.2024 13:01 Відповісти
Ну, припустімо, вони пішли б у ТЦК. Ну, припустімо, не тільки вони. І що б це змінило на фронті? Додалося б кілька десятків тисяч ненавчених бійців? Або у нас в учебках повний порядок?
І вони б «додалися» до чого? До якої цифри? Скільки чисельність ЗСУ? Скільки з них воює на фронті?
Ось усі, наприклад, знають, що у РФ на фронті воює близько 600 000 осіб. У будь-якому підручнику з військової справи написано, що грамотно організована і забезпечена оборона здатна легко витримувати мінімум 3-кратно більші сили противника, що наступають. Виходячи з того, що відбувається на фронті, виходить, що у нас або неправильно організована і незабезпечена оборона ... або у нас на фронті зараз воює менше ніж 200 000 о/с. У друге не віриться від слова зовсім. Виходить повна жопа з обороною. То що тоді змінять нові й ненавчені бійці? Поповнять ряди загиблих, зниклих безвісти і полонених?
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22.09.2024 13:21 Відповісти
Один з українських воєначальників Содоль навесні повідомив, що в ЗСУ на фронті у 8-10 разів менше солдатів, ніж у кацапів.

Отже, проти кацапських 600 000 наших маємо приблизно 80 тисяч.
То це катастрофа. Я так і не отримав відповіді, - куди поділася мільйонна армія, яка є офіційно у війні?

А, - у ТЦК служать 100 тисяч військовослужбовців. Виходить, більше, ніж на передовій. Ну, за словами Содоля...

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22.09.2024 15:13 Відповісти
1. Содоль не говорив, що саме за особовим складом «перевершує». Він говорив узагалі позаголям.
2. Невміння грамотно організувати оборону і керувати військами, повинно мати пояснення. Не може ж Содоль, та й узагалі жоден офіцер в армії (причому в будь-якій), визнати власну некомпетентність і беззаперечне виконання тупих наказів начальства.
3. У страху очі великі. УСІ, хто побував на фронті, потім розповідають про «багаторазово переважаючі сили противника», «безперервні обстріли», «колони бронетехніки», «все рівняли з землею» тощо, незалежно від того, що там відбувалося насправді. Так було завжди, у всіх країнах і в усіх війнах.
4. Бутусов уже давно й абсолютно правильно дав оцінку всім цим «ОТУВ» і «ОСУВ» - бюрократичні надбудови для працевлаштування бездарних полковників і генералів.
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22.09.2024 17:10 Відповісти
Цікаво, що 80 тис.втрат в нас немає, найвеличнишій лідор сам недавно підтвердив. Була армія 700 тис., пішли в перший місяц війни, добровольцями, наче ще 400 тисяч.. Так писали ЗМІ, наскіільки я пам'ятаю. То чому не вистачає війська, якщо у кацапів лише 600 тисяч, а в нас 1,1 млн???
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23.09.2024 18:11 Відповісти
Тепер 128 бригада на розмінування
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22.09.2024 13:55 Відповісти
проте цей вибір не забезпечив їм успіху, адже прикордонники ефективно захищають український кордон

================

Від кого вони захищають? Щоб свої ж не втекли? На зоні теж ефективно захищають кордони, щоб зеки не втекли. Нагороди героям!
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22.09.2024 14:51 Відповісти
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22.09.2024 15:19 Відповісти
в ссср кордон1в з кап1тал1стами майже не було Новег1я Ф1нлянд1я та Турц1я
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23.09.2024 13:35 Відповісти
+ Іран і Афганістан.
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23.09.2024 19:15 Відповісти
Почему же я знаю, что это не родственники депутатов, судей, прокуроров, чинуш - бюрократов и прочих властьпридержащих клептократов?
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22.09.2024 22:07 Відповісти
 
 