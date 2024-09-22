За 500 метрів до кордону затримано п’ятьох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО
П’ятеро закарпатців намагалися поза пунктами пропуску потрапити до Румунії, їх затримали за 500 метрів до кордону.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"П’ятьох правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію затримали прикордонники відділення "Заболоття" Мукачівського загону. Усі затримані виявилися жителями Закарпаття. Для досягнення мети "мандрівники" обрали рівнинну ділянку державного рубежу, проте цей вибір не забезпечив їм успіху, адже прикордонники ефективно захищають український кордон" - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, закарпатців затримали за 500 метрів до державної межі, після чого, для з’ясування усіх деталей правопорушення, чоловіків доставили у прикордонний підрозділ.
Повідомляється, що стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду.
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Затримано п'ятьох закарпатців,
Які намагалися незаконно...
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Ділі мій текст...
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Перетнути кордон!
І зробити пенетрацію...
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з
України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від
21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в
Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від
25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який
закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України
здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено
законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено
лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не
передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати
територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Цитата з Рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є
можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом,
ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом
суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду
не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків
призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої
заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
І вони б «додалися» до чого? До якої цифри? Скільки чисельність ЗСУ? Скільки з них воює на фронті?
Ось усі, наприклад, знають, що у РФ на фронті воює близько 600 000 осіб. У будь-якому підручнику з військової справи написано, що грамотно організована і забезпечена оборона здатна легко витримувати мінімум 3-кратно більші сили противника, що наступають. Виходячи з того, що відбувається на фронті, виходить, що у нас або неправильно організована і незабезпечена оборона ... або у нас на фронті зараз воює менше ніж 200 000 о/с. У друге не віриться від слова зовсім. Виходить повна жопа з обороною. То що тоді змінять нові й ненавчені бійці? Поповнять ряди загиблих, зниклих безвісти і полонених?
Отже, проти кацапських 600 000 наших маємо приблизно 80 тисяч.
То це катастрофа. Я так і не отримав відповіді, - куди поділася мільйонна армія, яка є офіційно у війні?
А, - у ТЦК служать 100 тисяч військовослужбовців. Виходить, більше, ніж на передовій. Ну, за словами Содоля...
2. Невміння грамотно організувати оборону і керувати військами, повинно мати пояснення. Не може ж Содоль, та й узагалі жоден офіцер в армії (причому в будь-якій), визнати власну некомпетентність і беззаперечне виконання тупих наказів начальства.
3. У страху очі великі. УСІ, хто побував на фронті, потім розповідають про «багаторазово переважаючі сили противника», «безперервні обстріли», «колони бронетехніки», «все рівняли з землею» тощо, незалежно від того, що там відбувалося насправді. Так було завжди, у всіх країнах і в усіх війнах.
4. Бутусов уже давно й абсолютно правильно дав оцінку всім цим «ОТУВ» і «ОСУВ» - бюрократичні надбудови для працевлаштування бездарних полковників і генералів.
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Від кого вони захищають? Щоб свої ж не втекли? На зоні теж ефективно захищають кордони, щоб зеки не втекли. Нагороди героям!