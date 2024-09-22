За 500 метрів до кордону затримано п’ятьох закарпатців, які намагалися незаконно потрапити до Румунії, - Держприкордонслужба. ФОТО

П’ятеро закарпатців намагалися поза пунктами пропуску потрапити до Румунії, їх затримали за 500 метрів до кордону.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"П’ятьох правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску потрапити в Румунію затримали прикордонники відділення "Заболоття" Мукачівського загону. Усі затримані виявилися жителями Закарпаття. Для досягнення мети "мандрівники" обрали рівнинну ділянку державного рубежу, проте цей вибір не забезпечив їм успіху, адже прикордонники ефективно захищають український кордон" - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, закарпатців затримали за 500 метрів до державної межі, після чого, для з’ясування усіх деталей правопорушення, чоловіків доставили у прикордонний підрозділ.

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Повідомляється, що стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", справу скерували до суду.