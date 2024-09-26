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Новости
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Пограничники задержали четырех уклонистов, которые на байдарках переплывали по Дунаю. ФОТО

Четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку Дунай, задержали пограничники Измаильского отряда.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как уклонисты переплывали Дунай

"Местные жители в возрасте от 25 до 41 года, сговорились вместе сбежать в Румынию. Для этого они заранее купили в интернет-магазине две двухместные резиновые надувные байдарки. Чтобы пограничники их не увидели, свой замысел реализовывали ночью, когда сел густой туман", - говорится в сообщении.

Сначала они добрались до острова Кислицкий, ну а оттуда хотели форсировать Дунай до румынского берега.

Тікали з України на байдарках

Пограничный наряд обнаружил нарушителей с помощью технических средств и задержал.

Отмечается, что на нарушителей составили протоколы по статьям 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима", решение по которым примет суд и руководитель пограничного подразделения соответственно.

Также смотрите: В Молдову за $10 тыс.: Задержаны организаторы схемы переправки людей за границу. ВИДЕО+ФОТО

Тікали з України на байдарках

Напомним, ранее сообщалось, что во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.

Автор: 

Госпогранслужба (6461) уклонисты (854)


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Топ комментарии
+9
це рекрути до морської піхоти, здавали нормативи
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26.09.2024 14:33
+9
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26.09.2024 14:34
+9
- ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
- ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".
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26.09.2024 14:37
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це рекрути до морської піхоти, здавали нормативи
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26.09.2024 14:33 Ответить
Заплатять штраф. Ділов то.
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26.09.2024 14:49 Ответить
"Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок..."
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26.09.2024 14:33 Ответить
"...Эти цветы увидали словаки
Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река.

Дунай, Дунай, ану узнай,
Чья это срака..."
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26.09.2024 19:15 Ответить
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26.09.2024 14:34 Ответить
За перемогу ратують ті, хто не підпадає під мобілізацію - жінки, пенсіонери, чоловіки, яких закон не змушує мобілізуватист, закордонні "патріоти" - а це на секунду, десь більше 80% населення України. Ось всі ці категорії невтомно моляться і вимагають принести їм перемогу. Хоча що таке для них ця перемога?
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26.09.2024 17:02 Ответить
Треба примусити нато ввести війська ядерним шантажем.
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26.09.2024 14:36 Ответить
- ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".
- ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".
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26.09.2024 14:37 Ответить
Порушник кордону не може бути автоматом ухилянт! Є рішення суду? Є оголошення в розшук? Ото ж бо!
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26.09.2024 14:42 Ответить
Є.
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26.09.2024 14:45 Ответить
Чемпіонат Придунайських країн? 🤔
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26.09.2024 14:47 Ответить
Не бути запорожцям за Дунаєм. Без парапланів та підводних човнів. Іхтіандри на вихід. Загалом не смішно. Але народ бере приклад з депутатів які телепортуються крізь будь який потужний прикордонний патруль.
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26.09.2024 14:51 Ответить
Вояків з таких не вийде, або дезертирують, або перебіжать до ворога, а потім будуть наводити ракети на своїх колишніх побратимів. Відкрийте кордони, і випустіть тих, хто не хоче воювати.
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26.09.2024 14:55 Ответить
ніхто не народжується воїном, нимистають. Попадеш в окоп, будеш воювати, бо варіантів немає
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26.09.2024 15:09 Ответить
Я ж вже написала варіанти - дезертирство, перебіг до кацапів. Ще гірше - перестреляти своїх, або наводити на них ракети. Нещодавно й була новина про подібне, якщо не помиляюся. Не можливо примусити людей воювати з під палки. Заохотити великими сумами контрактів - так. Якби зелені підараси платили, як ***** - мільони за контракт, а не трамбували в бусіки, 90% цих ухилянтів перші б побігли в ТЦК.
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26.09.2024 15:13 Ответить
"заохотьте великими сумами.."
...Где деньги, Зін?
Один папередник уже заохотив суддів космічними суддівськими винагородами, але вони все рівно беруть, беруть і беруть....
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26.09.2024 17:45 Ответить
Пусть думают, что мы спортсмены (с)
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26.09.2024 14:58 Ответить
Спокойно, это спортсмены по *********.Они готовяться к соревнованию за кубок Ухелеса.
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26.09.2024 15:07 Ответить
Тиса перестала бути модною?
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26.09.2024 15:21 Ответить
Утопить их нахрен, там же. Раз эти уклонисты таким способом попытались во время военного положения предать свою Родину - то они и в другой раз её предадут, так что этих никчёмных людишек вообще не жалко..
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26.09.2024 15:36 Ответить
И вместе с ними всех граждан Украины, кто во врем'я военного положение не возвращается спасать свою Родину, а продолжает дальше ухилятися за границей
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26.09.2024 16:46 Ответить
Ну, они уже невозвращенцы, как они будут смотреть в глаза украинским бойцам которые рискуя жизнью воюют с этой фашистской нечистью..
И в Эстонии дохрена таких, кучкуются возле магазинов, они сразу бросаются в глаза. И, в-основном, они русскоязычные, так ехали бы сразу к себе, в Тамбовскую область, там для них всё родное, и язык и культура, ан нет, в Эстонии им хорошо и она ещё должна тратить из своего бюджета на этих уклонистов..
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26.09.2024 19:17 Ответить
Я погоджуюся з прокацапленої наволочі та ухилянтських биків: воїнів з таких не буде ніколи,або здадуться в полон зі зброєю або повернуть зброю проти ЗСУ. Їх було б непогано використати на особливо важких роботах з відбудови тилу та на підприємствах ВПК,років так з 5-6 мінімум.Але цього не робитимуть,тому що такі рішення можуть прийматими такі ж самі му.даки-зелень,тільки наділені владою...
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26.09.2024 15:43 Ответить
Во всем мире, начиная с конца 19-го века, времени мобилизационной армии, этот вопрос решен.
Учат смелости на раз-два.в Австро-венгрии массовые расстрелы вылечили трусов.
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26.09.2024 15:57 Ответить
и чем в итоге для них это закончилось? подскажу - распадом
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26.09.2024 16:18 Ответить
Не хотел я влезать, думал намеком обойтись.
Нарком Троцкий лично наглядно продемонстрировал методы восстановления военной дисциплины, 10 августа 1918 года лично прибыв в Свияжск для участия в боях за Казань. Когда 2-й Петроградский полк самовольно бежал с поля боя, Троцкий применил в отношении дезертиров древнеримский ритуал децимации (казнь каждого десятого по жребию). 31 августа Троцкий расстрелял 20 человек из числа самовольно отступивших частей 5-й армии, причём вместе с дезертирами были расстреляны также и выявленные симулянты.
Сказать чем закончилось?
Победой в 2-х войнах.
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26.09.2024 16:42 Ответить
не бажай іншим того, чого б ти не побажав би собі - золоте правило етики.
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26.09.2024 16:53 Ответить
Значит вы жалеете о распаде любимого вами победоносного государства СССР и с ностальгией хотели бы внедрить методы этого тоталитарного государства и друг тоталитарных архаичных мёртвых помоек на современную Украину? Молодець браток, хоть искренный с нами
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26.09.2024 16:54 Ответить
А у вас какие варианты, поделитесь с ними, пожалуйста.. )
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26.09.2024 19:19 Ответить
Вы знаете, умные люди вам это все подадут в эстетических одеждах и патриотических лозунгах. Но.
Всегда. Всегда во главу угла ставились территории. Это кощунственно и жестоко, но бабы еще нарожают, а земля это такой товар который больше не производится. Все войны шли за территории.
Тут жестокий выбор. Больной онкологией вылечится похудев на половину, или умрет толстым.
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26.09.2024 20:35 Ответить
мій дід по матері із братом втекли на територію російської імперії. тут пішов на службу до пана управителем (був грамотний з бухгалтерії), потім при колгоспі був у бухгалтерії, був хорошим садівником. не став героїчно помирати за імператорські хотєлки. Мав знамените на Україні (для тих хто знає) призвіще Балабан. Один із совкових Балабанів Милослав - відомий на весь світ своєю педагагоічною школою. Хоча совок його нічим не відмітив (академіки - дуже заздрісні люди). зате з макаренком носяться як дурень з писаною торбою.
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26.09.2024 16:51 Ответить
 
 