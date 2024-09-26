Пограничники задержали четырех уклонистов, которые на байдарках переплывали по Дунаю. ФОТО

Четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку Дунай, задержали пограничники Измаильского отряда.

Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как уклонисты переплывали Дунай

"Местные жители в возрасте от 25 до 41 года, сговорились вместе сбежать в Румынию. Для этого они заранее купили в интернет-магазине две двухместные резиновые надувные байдарки. Чтобы пограничники их не увидели, свой замысел реализовывали ночью, когда сел густой туман", - говорится в сообщении.

Сначала они добрались до острова Кислицкий, ну а оттуда хотели форсировать Дунай до румынского берега.

Пограничный наряд обнаружил нарушителей с помощью технических средств и задержал.

Отмечается, что на нарушителей составили протоколы по статьям 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима", решение по которым примет суд и руководитель пограничного подразделения соответственно.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.