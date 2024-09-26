Пограничники задержали четырех уклонистов, которые на байдарках переплывали по Дунаю. ФОТО
Четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи города Килия через реку Дунай, задержали пограничники Измаильского отряда.
Об этом рассказали в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как уклонисты переплывали Дунай
"Местные жители в возрасте от 25 до 41 года, сговорились вместе сбежать в Румынию. Для этого они заранее купили в интернет-магазине две двухместные резиновые надувные байдарки. Чтобы пограничники их не увидели, свой замысел реализовывали ночью, когда сел густой туман", - говорится в сообщении.
Сначала они добрались до острова Кислицкий, ну а оттуда хотели форсировать Дунай до румынского берега.
Пограничный наряд обнаружил нарушителей с помощью технических средств и задержал.
Отмечается, что на нарушителей составили протоколы по статьям 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 202 КУоАП "Нарушение пограничного режима", решение по которым примет суд и руководитель пограничного подразделения соответственно.
Напомним, ранее сообщалось, что во время действия военного положения Государственная пограничная служба обнаружила более 600 преступных организованных групп, которые за деньги обещали помощь с пересечением границы мужчинам призывного возраста.
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Со своего бережка,
Стали показывать голые сраки,
Их узнавала река.
Дунай, Дунай, ану узнай,
Чья это срака..."
- ст. 202 КУпАП "Порушення прикордонного режиму".
...Где деньги, Зін?
Один папередник уже заохотив суддів космічними суддівськими винагородами, але вони все рівно беруть, беруть і беруть....
И в Эстонии дохрена таких, кучкуются возле магазинов, они сразу бросаются в глаза. И, в-основном, они русскоязычные, так ехали бы сразу к себе, в Тамбовскую область, там для них всё родное, и язык и культура, ан нет, в Эстонии им хорошо и она ещё должна тратить из своего бюджета на этих уклонистов..
Учат смелости на раз-два.в Австро-венгрии массовые расстрелы вылечили трусов.
Нарком Троцкий лично наглядно продемонстрировал методы восстановления военной дисциплины, 10 августа 1918 года лично прибыв в Свияжск для участия в боях за Казань. Когда 2-й Петроградский полк самовольно бежал с поля боя, Троцкий применил в отношении дезертиров древнеримский ритуал децимации (казнь каждого десятого по жребию). 31 августа Троцкий расстрелял 20 человек из числа самовольно отступивших частей 5-й армии, причём вместе с дезертирами были расстреляны также и выявленные симулянты.
Сказать чем закончилось?
Победой в 2-х войнах.
Всегда. Всегда во главу угла ставились территории. Это кощунственно и жестоко, но бабы еще нарожают, а земля это такой товар который больше не производится. Все войны шли за территории.
Тут жестокий выбор. Больной онкологией вылечится похудев на половину, или умрет толстым.