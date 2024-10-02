На Прикарпатті затримали прикордонника, який за 4 тис. дол. допоміг ухилянту виїхати за кордон

На Прикарпатті правоохоронці затримали прикордонника, який за 4 тис. дол. допоміг ухилянту виїхати за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури Західного регіону.

За даними слідства, 22-річний інспектор прикордонної служби за гроші налагодив під час війни злочинний механізм перетину військовозобов’язаними державного кордону поза межами пунктів пропуску на Прикарпатті.

Встановлено, що завдяки статусу правоохоронця йому вдалось перевезти через блокпости місцевого мешканця призовного віку, який ховався у багажнику його авто та був накритий ковдрою.

Він проінструктував "клієнта" щодо його поведінки та дій під час і після перетину кордону, надав необхідні поради і вказівки, а також отримав 4 тисячі доларів обумовленої суми коштів. Під "кураторством" прикордонника чоловіку вдалось дістатися до відправного пункту і надалі потрапити до однієї із країн ЄС.

Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід.

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