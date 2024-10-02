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На Прикарпатті затримали прикордонника, який за 4 тис. дол. допоміг ухилянту виїхати за кордон

На Прикарпатті правоохоронці затримали прикордонника, який за 4 тис. дол. допоміг ухилянту виїхати за кордон.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спецпрокуратури Західного регіону.

затримано прикордонника за допомогу ухилянтам

За даними слідства, 22-річний інспектор прикордонної служби за гроші налагодив під час війни злочинний механізм перетину військовозобов’язаними державного кордону поза межами пунктів пропуску на Прикарпатті.

Встановлено, що завдяки статусу правоохоронця йому вдалось перевезти через блокпости місцевого мешканця призовного віку, який ховався у багажнику його авто та був накритий ковдрою.

Він проінструктував "клієнта" щодо його поведінки та дій під час і після перетину кордону, надав необхідні поради і вказівки, а також отримав 4 тисячі доларів обумовленої суми коштів. Під "кураторством" прикордонника чоловіку вдалось дістатися до відправного пункту і надалі потрапити до однієї із країн ЄС.

Підозрюваного затримали та обрали запобіжний захід.

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Автор: 

прикордонники (1103) ухилянти (938)


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Топ коментарі
+12
Ухилянту? А рішення суду що він ухилянт є? Чи зараз всі хто їде через кордон ухилянти? В нас закони працюють, чи ''махновщина"?
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02.10.2024 19:28
+11
Не секрет, що сотні тисяч людей мобілізаційного віку виїхали за кордон за хабарі прикордонникам, ТЦК, ВЛК.
Одного прикордонника зловили, який не поділився з начальством а тисячі і далі переправляють за кордон людей за грощі.
Після війни всі члени ТЦК, ВЛК, прикордонники будуть мільйонерами та будуть купатися в золоті а прості люди будуть купатися в крові та злиднях.
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02.10.2024 19:29
+8
от сволото....от 3.14ар...всі ж знають що це коштуе 11 тис. евро
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02.10.2024 19:24
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от сволото....от 3.14ар...всі ж знають що це коштуе 11 тис. евро
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02.10.2024 19:24 Відповісти
за демпінг і затримали мабуть.
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02.10.2024 19:57 Відповісти
демпiнгував курво
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02.10.2024 21:23 Відповісти
На чужий коравай ротяку не роззівляй.
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02.10.2024 23:27 Відповісти
Ухилянту? А рішення суду що він ухилянт є? Чи зараз всі хто їде через кордон ухилянти? В нас закони працюють, чи ''махновщина"?
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02.10.2024 19:28 Відповісти
А це в залежності від того хто пише новини тут на цензорі. Якщо є бажання, то прослідкуйте, що самі ображені завжди вживають термін "ухилят" до будь кого. А ось більш виважені автори новин пишуть "порушник", що в цілому є правильним з юридичної точки зору.
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02.10.2024 19:39 Відповісти
Я вас умоляю. Какой порушник? Тем более ухилянт. Ответственность за пересечение границы по тяжести равна как, простите, поссать на улице. Так, что мелкие шалости.
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02.10.2024 19:56 Відповісти
Ответственнось то на посцать но могут и пристрелить в спину
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02.10.2024 20:19 Відповісти
Але ж адміністративне порушення, так чи інакше. Але мова про інше, що у суспільстві зараз відразу ставлять тавро майже взагалі у будь-якій ситуації. Усе біло-чорне. Можливо це певний захисний механізм так у більшості спрацьовує в цих обставинах, або ж стадний інстинкт.
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02.10.2024 20:22 Відповісти
Розділяй і володарюй..Мова..віра..схід захід ..ухилянти..Всі хто піднімають ці питання -або ворог або тупе бидло
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02.10.2024 20:37 Відповісти
Так працює державна пропаганда,я якій Цензор бере активну участь!!!Ухилянт з*явився,щоб трохи відволікти мудрий нарід від яєць по 17грн,курточок і відмазування мусорні від їхнього обов*язку захищати мулрий нарід
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02.10.2024 20:34 Відповісти
Не секрет, що сотні тисяч людей мобілізаційного віку виїхали за кордон за хабарі прикордонникам, ТЦК, ВЛК.
Одного прикордонника зловили, який не поділився з начальством а тисячі і далі переправляють за кордон людей за грощі.
Після війни всі члени ТЦК, ВЛК, прикордонники будуть мільйонерами та будуть купатися в золоті а прості люди будуть купатися в крові та злиднях.
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02.10.2024 19:29 Відповісти
так це ж прості люди і зробили їх мільйонерами.
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02.10.2024 20:04 Відповісти
а також отримав 4 тисячі доларів

журнашлюхі, взагалі не в темі!
він спочатку отримав, а все інше, вже потім, і ніякої гарантії!
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02.10.2024 19:30 Відповісти
Коли ти купуєш потужний(!) спінінг, на ньому не написано, що він гарантує рекордні щупаки.
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02.10.2024 20:01 Відповісти
Не цього потужного воїна?)))

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02.10.2024 19:37 Відповісти
Нурушитель конвенции,демпинговал.
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02.10.2024 19:41 Відповісти
Если кому за границу, говорите, что едете в рекрутинговый центр в Люблине
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02.10.2024 19:43 Відповісти
Поки не пристрілять хоч одного "прі папиткє к бєгству", процес буде продовжуватись.
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02.10.2024 19:49 Відповісти
Тобі погранця жалко чи того кого він випустив???
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02.10.2024 20:16 Відповісти
Якщо під час війни, то мене влаштовують два мерця. А інакше нічого не зміниться. У мене сусід, на днях, вже в Америці. І легально, і законно вже не повернеться.
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02.10.2024 20:24 Відповісти
А тобі хотілось шо твій сосід з війгни не повернувся?
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02.10.2024 20:33 Відповісти
Слухай, русскій, в нашій мові слово "сусід" пишеться через "у". В твоїй - "сосєд", через "о". Ось так проколюються свинособачі боти.
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02.10.2024 20:38 Відповісти
Так ти хотів шоб сосід твій сдох на фронті чи ти заздриш йому шо поїхав в америку
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02.10.2024 20:41 Відповісти
Щось ти про жопи постійно згадуєш,глиноміс чи що?
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02.10.2024 21:42 Відповісти
Засохни півень іди смокчи бартці
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02.10.2024 22:06 Відповісти
Ти чргр тут забув,шльондро кислоока? Сніг у Пермі вже випав?
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02.10.2024 20:55 Відповісти
Подружку твою зобидив ?? Ех шалун ти Вася..Шило в жопі у бартки чи навпаки????
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02.10.2024 21:04 Відповісти
Oresta Bartka шо ти там язик в жопу засунув?? Хотів шоб твій сосід сагинув на війні ???
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02.10.2024 21:11 Відповісти
Завидует просто. Оно такое патриотичное потому что выехать не может. Как только лазейка будет или прижмет первое побежит. Знаем таких)
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02.10.2024 23:57 Відповісти
Та так і є ..тут таких ПОЦреотів повно -само гадость сидить дома і інших обсирає
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03.10.2024 03:01 Відповісти
колишній зять, 18 років вислуги, якось звалив до німців. корупція на кордоні пише страшна
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02.10.2024 20:03 Відповісти
Огласите официальные расценки Чтобы не демпинговали, но и с людей 3 шкуры не драли
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02.10.2024 21:42 Відповісти
"...налагодив під час війни злочинний механізм перетину військовозобов'язаними державного кордону поза межами пунктів пропуску на Прикарпатті.

Встановлено, що завдяки статусу правоохоронця йому вдалось перевезти через блокпости місцевого мешканця...",-

Як можна одночасно їхати через пункт пропуску та поза його межами?
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02.10.2024 20:38 Відповісти
Ще ж по-людські взяв.
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02.10.2024 23:01 Відповісти
Кордон на замку
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02.10.2024 23:28 Відповісти
От якби перевозив 50 лямів, то ніхто нікого не знайшов би і ніхто нікого не покарав би.
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03.10.2024 04:40 Відповісти
 
 