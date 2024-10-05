РУС
ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы

ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницького МСЕК

Государственное бюро расследований в рамках досудебного следствия изучает списки, которые нашли во время обысков в рабочем кабинете руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Об этом"Суспільному" рассказала пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Герасимук, в этих списках указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

Что грозит "уклонистам"?

По словам адвоката Натальи Свирневской, тех, кто указан в списке, должны найти и проверить органы досудебного расследования. Также нужно установить, был ли указанный диагноз правильным или неправильным.

"Во время допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он ранее за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, то будут исследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить", - рассказала адвокат.

По словам Свирневской, если будет доказано, что у человека из списка неправильный диагноз "установлен" с целью уклонения от мобилизации, ему может грозить ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Также смотрите: У руководительницы МСЭК на Хмельнитчине Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Если же органы досудебного расследования установят, что кроме этого, были предоставлены деньги за то, чтобы получить диагноз, который бы давал основания на отсрочку или на то, чтобы не служить в ВСУ, то такие действия могут квалифицироваться по статье 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Будут выяснять, заставили ли их дать взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", - пояснила адвокат.

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Также читайте: Руководительница МСЭК на Хмельнитчине Крупа задержана, ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

05.10.2024 18:21 Ответить
та ті "інваліди" уже давно в Монако сидять..
05.10.2024 18:17 Ответить
Так згідно висновку мсек приймає водні прцедури у теплому кліматі лікує психічний зрив після переходу держкордону.
05.10.2024 18:20 Ответить
та ті "інваліди" уже давно в Монако сидять..
05.10.2024 18:17 Ответить
Так згідно висновку мсек приймає водні прцедури у теплому кліматі лікує психічний зрив після переходу держкордону.
05.10.2024 18:20 Ответить
Можливо, але навіть якщо в тебе немає чогось (руки, ноги, ......) у МСЕК все ж з тебе здеруть гроші.
Питання лише у тому, чи є такі у цім списку, чи в окремому...
Безкоштовно ця контора жодної бамажки не видасть!!!
05.10.2024 18:30 Ответить
так отож. і той факт, що та дамочка ще є членкинею від слуг наріду, то це ще більше б'є по іміджу зелених. тож зелені радо її спишуть та ще й прискіпливо будуть перевіряти її діяльність. і всі ці списки також перевірять. хто в Монако, то будуть шукати спосіб їх повернути в Україну як осіб, які проходять по кримінальному провадженню (і тут уже на політичні переслідування як у нардепа Дмитрука нікуя вже не спишеш та ще й статус біженця можуть анулювати), а хто без ноги і щоб отримати ту бамажку був змушений під тиском нести свої кровні зелені, то тим потрібно буде усі ці кошти повернути. тобто це вже питання честі для самої зеленої влади. біля кормушки лишаться тільки самі наближені до головного осередку зелених, тобто всякі агрохімії, каклєти і їм подібні голіки і трубіцини. якось такось. це єдиний спосіб для зелених лишитись при владі, тобто показово почати боротись із корупцією.
05.10.2024 18:56 Ответить
А Ви оптиміст! Нема в них ніякої честі і не могло бути, тому, що проект "Голобородько" був задуманий як політичний проект, а кінцева мета прихід до влади.
06.10.2024 14:17 Ответить
якщо в тебе немає чогось (руки, ноги, ......) у МСЕК все ж з тебе здеруть гроші.

Маячня якась. Сам придумав, чи зі стелі впало ?? Руку, ногу не пришиєш !
Можна заяву катати в поліцію і прокуратуру. Це ж 100 % варіант, не хр. холецистит, панкреатит ...
06.10.2024 13:02 Ответить
навряд...монаківські вже третій рік там...ці у Вроцлаві десь
05.10.2024 19:52 Ответить
Якщо на них відкриють кримінальні справи і оголосять розшук - вже результат.
06.10.2024 12:59 Ответить
краще б ці мусора і дбр ухилянти так з корупцією боролися, а не так як з х парк... ухилянти пси влади з дбр виловлюють калік на фронт...
10.10.2024 11:19 Ответить
Ще заплвтять
05.10.2024 18:18 Ответить
Та ви шо, і що всіх винних покарають? Це ж не якісь там корупціонери затримані на лярдних крадіжках.
05.10.2024 18:18 Ответить
05.10.2024 18:21 Ответить
Там буде бригада і ще дві до 2022.
05.10.2024 18:24 Ответить
А слесаренку нач. Черниговского госпиталя и влк не хотите проверить, он правдо чемодани откупа возил радуцкому, подельнику вазелина по прадаже масок....но обогатился не меньше єтих...
05.10.2024 18:26 Ответить
Якими силами, цікаво, ви будете це все перевіряти?!
Де ви візьмете стільки людей, адже, судячи з суми «наколядованого, мова йде про сотні людей? Якщо не тисячі…
Майже впевнений:знайденим буде запропоновано ще раз розкошелитись, щоб знов «пропасти».Якщо вони в Україні…
05.10.2024 18:30 Ответить
Там не тільки готівка, а ще й інша власність - рухомість, нерухомість, активи мабуть.
Тому там доходи не тільки від хабарів, ще щось.
06.10.2024 15:27 Ответить
Так ці суки ухилянти корупцію ігнорують що їм ще робити, то ж не х парк штормити на гроші і руйнувати спорт Києва
10.10.2024 11:20 Ответить
До речи, вони залюбки підуть на зону - там не вбивають. Потім з судимістю не призивають.
05.10.2024 18:32 Ответить
Виявиться що діагнози вірні, а гроші? Ви тільки не регочіть у нас традиція така засівати кабінет після кожного пацієнта хто скільки і чого зможе, а кабінет не прибирався з 2022 року.
05.10.2024 18:32 Ответить
Всі ці кошти і майно після конфіскації підуть у бюджет, не пропадуть. Сподіваємося.

Діагнози ?? А з якими діагнозами дають інвалідність по закону ? Там справи серйозні. Нащо хабар тоді давали ?
06.10.2024 15:30 Ответить
маска13 лижи дупи глибше подолякоскот дєрьмачєл і ухилянтів з дбр а то щось тобі ніхто не вірить ...
10.10.2024 11:22 Ответить
цим ухилянтам не поталанило вдвічі - свій "диагноз" вони "підтвердять" ще й слідчим дбр
05.10.2024 18:41 Ответить
ці ухилянти вже давно в німеччині чи США.
А ще там у спискаж є реальні інваліди з яких також беруть хабарі, тому все заглохне, адже в цій схемі занадто багато людей повязано.
05.10.2024 18:48 Ответить
А слідчі дбр не ухилянти? Читав вище статтю про х парк? Там два батальона ухилянтів з дбр задіяли по замовній статті ще й по фіктивній справі яка не стосується роботи ухилянтів з дбр, але кого це цікавить при режимі ригоаналів зеленського... А потім чого інвестори до нас не заходять, та треба піднімати податки...
10.10.2024 11:24 Ответить
Просто смішно, чому ДБР вирішили, що це список ухилянтів ? Може це список коханців або боржників . Спочатку потрібно буде у суді довести, що крупа отримувала від "списочників" кошти і оформляла їм фіктивні інвалідності. Без доказу вини "ухилянти" просто пошлють ДБР за кораблем і тільки на підставі рішення суду можна зобов"язати повторно проходити МСЕК або медичне обстеження. Вкид розрахований на лохів , що вони побіжать або платити або домовлятися з ДБР.
05.10.2024 19:08 Ответить
Домовлятися з ДБР після такого розголосу навряд чи.

Крім того, там ще інші статті будуть - недостовірне декларування так точно. Конфіскація.
06.10.2024 15:33 Ответить
Бо шобла з дбр всіма силами намагається відвести від себе ухилянтів і бандитів увагу суспільства
10.10.2024 11:25 Ответить
Хорошо хоть только в одной области так
05.10.2024 19:11 Ответить
Та у інших областях тепер вже не знайти гроші, сзаховали у надійному місці.
😛
06.10.2024 09:22 Ответить
Це хіба перший випадок ?? У цьому році вже декілька справ з МСЕК. правда там дріб"язок порівнянно з Крупою.

У справі Крупи мабуть ще якась злоч. діяльність, не тільки хабарі.
06.10.2024 15:35 Ответить
Тобто,заплатити їм треба буде тепер ще раз
05.10.2024 19:15 Ответить
Вообще то в МСЕК, что бы получить группу, надо что бы коллегия врачей, а это как минимум три, поставили свои подписи в медицинской карте.
05.10.2024 19:17 Ответить
Соображали на троих, а если серьезно, то случайных людей там не бывает.
05.10.2024 19:46 Ответить
вообще то у нас "моносброд" побольше трьох
05.10.2024 19:58 Ответить
Тобто 6 млн $ потрібно мінімум помножити на 3 = 18 млн.$ тільки в одній області.
05.10.2024 20:40 Ответить
Не геть так, навряд чи х 3, мабуть менше, але так, спільники були.
06.10.2024 15:36 Ответить
UA Storm UA

Вообще то в МСЕК, что бы получить группу, надо что бы коллегия врачей, а это как минимум три, поставили свои подписи в медицинской карте.

Бажано читати не тільки окремі речення
06.10.2024 20:08 Ответить
Я про розмір пайки для спільників, вона мабуть буде менша ніж для організатора. Нє ?
06.10.2024 20:33 Ответить
И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей.
05.10.2024 19:21 Ответить
Зараз випливе, що вона далека родичка німецьких Круппів, і все це успадковано від пробабусі.
05.10.2024 19:27 Ответить
Передбачаю: в р.Тиса побільшає утоплеників,а в горах трупиків збіднілих клієнтів цієї баби...
05.10.2024 19:29 Ответить
Влада знайшла спосіб як заробляти і і поповнювати військо.
Спочатку збираються хабарницькі гроші, які ідуть до самого верху, як то заведено в УА. Потім декларується арешт стрілочника-збиральника і всі справи "пацієнтів" що йшли через нього, перевіряються. Потім віх виявлених "ухилянтів" відправляють до тцк і нуль, але гроші залишаються на сходах всієї схеми. Термін дії слідства на стрілочника-збиральника закінчується і вуаля! І вівці на фронті і гроші в кишенях.
05.10.2024 21:26 Ответить
Також потрібно встановити, чи вказаний діагноз був правильним чи неправильним.
Що ще треба перевіряти?! Є списки ухилянтів, є кошти, які вони передали, а довести не можна!!!
05.10.2024 21:29 Ответить
по цих списках багато українців будуть на гачку в оп, а це важливіше ніж бабло
05.10.2024 21:40 Ответить
Зелені злодюги!
06.10.2024 00:15 Ответить
Звание "Заслуженный врач" когда заберут у неё?
06.10.2024 09:14 Ответить
А що з тьоткою ? Вона вже сидить ?
06.10.2024 13:53 Ответить
І як так: бандюки лізуть в хату до якоїсь бабусі і за 100 гривень припікають пупа праскою. У цієї "мсеки" шість лімонів зеленими під матрасами і всім пох. Та у кожного з цих "мсеків" аналогічна ситуація. В кожному селі купа здорових бугаїв, які купили інвалідність і всі про це знають.
06.10.2024 13:54 Ответить
..дбр это похоронная команда для таких дел..
06.10.2024 14:19 Ответить
Цікаво які суми пропонують за знищення цих списків.
06.10.2024 14:26 Ответить
Я так і не поняв, саждати будуть чи ні? Чомусь думаю що не тільки ухилянтів які давали хабарі не посадять, а і навіть основних фігурантів. На шо спорим? )
06.10.2024 14:33 Ответить
Наче вже затримали.
06.10.2024 15:38 Ответить
Ну да, затримали, в кращому разі потримають пару місяців (а скоріш відпустять під заставу) а далі - розвалять справу у суді. Нічого нового. Буде як завжди. Тому і інші і продовжать красти.
06.10.2024 17:16 Ответить
Тут навряд чи. Подання недостовірної декларації.
06.10.2024 17:57 Ответить
вивчають списки, щоб зняти капусту по другому колу та новому прейскуранту, зв'язку з обставинами. Від цієї історії смердить, зрозуміло, що відкритий надприбутковий бізнес в межах держави та випадкових там немає. Впарювати це як винятковий приклад просто смішно. Хтось, все це кришує і публічно карає тих, хто не доніс мільйончик другий. Гральний бізнес та наркоторгівля навіть близько не мріяли про такі надходження
06.10.2024 19:46 Ответить
Та ніхрена нікому нічого не буде!
Гроші по ієрархії поділять, та й спишуть! Наклеп, дискредитація, і так інше!
06.10.2024 21:51 Ответить
Саме "смішно " що по цій схемі перепало і верхівці ухилянтів з дбр сто відсотків да і всій клоаці дєрьмаків
10.10.2024 11:29 Ответить
 
 