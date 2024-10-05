ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы

Государственное бюро расследований в рамках досудебного следствия изучает списки, которые нашли во время обысков в рабочем кабинете руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.

Об этом"Суспільному" рассказала пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Герасимук, в этих списках указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

Что грозит "уклонистам"?

По словам адвоката Натальи Свирневской, тех, кто указан в списке, должны найти и проверить органы досудебного расследования. Также нужно установить, был ли указанный диагноз правильным или неправильным.

"Во время допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он ранее за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, то будут исследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить", - рассказала адвокат.

По словам Свирневской, если будет доказано, что у человека из списка неправильный диагноз "установлен" с целью уклонения от мобилизации, ему может грозить ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.

Если же органы досудебного расследования установят, что кроме этого, были предоставлены деньги за то, чтобы получить диагноз, который бы давал основания на отсрочку или на то, чтобы не служить в ВСУ, то такие действия могут квалифицироваться по статье 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Будут выяснять, заставили ли их дать взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", - пояснила адвокат.

Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

