ГБР изучает списки, найденные в кабинете главы Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы
Государственное бюро расследований в рамках досудебного следствия изучает списки, которые нашли во время обысков в рабочем кабинете руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы Татьяны Крупы.
Об этом"Суспільному" рассказала пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Герасимук, в этих списках указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
Что грозит "уклонистам"?
По словам адвоката Натальи Свирневской, тех, кто указан в списке, должны найти и проверить органы досудебного расследования. Также нужно установить, был ли указанный диагноз правильным или неправильным.
"Во время допроса должны выяснить, почему человек обратился в МСЭК. Можно проверить, обращался ли он ранее за такой помощью. Если докажут, что диагноз неправильный, то будут исследоваться вопросы, как удалось найти людей, которые согласились его установить", - рассказала адвокат.
По словам Свирневской, если будет доказано, что у человека из списка неправильный диагноз "установлен" с целью уклонения от мобилизации, ему может грозить ответственность по статье 336 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет.
Если же органы досудебного расследования установят, что кроме этого, были предоставлены деньги за то, чтобы получить диагноз, который бы давал основания на отсрочку или на то, чтобы не служить в ВСУ, то такие действия могут квалифицироваться по статье 369 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет, или лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
"Будут выяснять, заставили ли их дать взятку, или они сами ее предлагали. От этого будет зависеть не только квалификация, но и мера наказания", - пояснила адвокат.
Напомним, что ранее в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областного МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Питання лише у тому, чи є такі у цім списку, чи в окремому...
Безкоштовно ця контора жодної бамажки не видасть!!!
Маячня якась. Сам придумав, чи зі стелі впало ?? Руку, ногу не пришиєш !
Можна заяву катати в поліцію і прокуратуру. Це ж 100 % варіант, не хр. холецистит, панкреатит ...
Де ви візьмете стільки людей, адже, судячи з суми «наколядованого, мова йде про сотні людей? Якщо не тисячі…
Майже впевнений:знайденим буде запропоновано ще раз розкошелитись, щоб знов «пропасти».Якщо вони в Україні…
Тому там доходи не тільки від хабарів, ще щось.
Діагнози ?? А з якими діагнозами дають інвалідність по закону ? Там справи серйозні. Нащо хабар тоді давали ?
А ще там у спискаж є реальні інваліди з яких також беруть хабарі, тому все заглохне, адже в цій схемі занадто багато людей повязано.
Крім того, там ще інші статті будуть - недостовірне декларування так точно. Конфіскація.
😛
У справі Крупи мабуть ще якась злоч. діяльність, не тільки хабарі.
Вообще то в МСЕК, что бы получить группу, надо что бы коллегия врачей, а это как минимум три, поставили свои подписи в медицинской карте.
Бажано читати не тільки окремі речення
Спочатку збираються хабарницькі гроші, які ідуть до самого верху, як то заведено в УА. Потім декларується арешт стрілочника-збиральника і всі справи "пацієнтів" що йшли через нього, перевіряються. Потім віх виявлених "ухилянтів" відправляють до тцк і нуль, але гроші залишаються на сходах всієї схеми. Термін дії слідства на стрілочника-збиральника закінчується і вуаля! І вівці на фронті і гроші в кишенях.
Що ще треба перевіряти?! Є списки ухилянтів, є кошти, які вони передали, а довести не можна!!!
Гроші по ієрархії поділять, та й спишуть! Наклеп, дискредитація, і так інше!