ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози

ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницького МСЕК

Державне бюро розслідувань у межах досудового слідства вивчає списки, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи. 

Про це "Суспільному" розповіла речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Герасімук, у цих списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

Що загрожує "ухилянтам"?

За словами адвокатки Наталії Свірневської, тих, хто зазначений у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування. Також потрібно встановити, чи вказаний діагноз був правильним чи неправильним.  

"Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити", - розповіла адвокатка.

За словами Свірневської, якщо буде доведено, що у людини зі списку неправильний діагноз "встановлено" з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України.  Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Дивіться також: У керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Якщо ж органи досудового розслідування встановлять, що крім цього, були надані гроші за те, щоб отримати діагноз, який би давав підстави на відстрочку чи на те, щоб не служити в ЗСУ, то такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", - пояснила адвокатка.

Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Читайте також: Керівницю МСЕК на Хмельниччині Крупу затримано, їй повідомили про підозру у незаконному збагаченні, - Офіс генпрокурора. ФОТО

ДБР (3701) незаконне збагачення (207) Крупа Тетяна (43) Хмельницька область (1009)
Топ коментарі
+29
показати весь коментар
05.10.2024 18:21 Відповісти
+22
та ті "інваліди" уже давно в Монако сидять..
показати весь коментар
05.10.2024 18:17 Відповісти
+8
Так згідно висновку мсек приймає водні прцедури у теплому кліматі лікує психічний зрив після переходу держкордону.
показати весь коментар
05.10.2024 18:20 Відповісти
та ті "інваліди" уже давно в Монако сидять..
показати весь коментар
05.10.2024 18:17 Відповісти
Так згідно висновку мсек приймає водні прцедури у теплому кліматі лікує психічний зрив після переходу держкордону.
показати весь коментар
05.10.2024 18:20 Відповісти
Можливо, але навіть якщо в тебе немає чогось (руки, ноги, ......) у МСЕК все ж з тебе здеруть гроші.
Питання лише у тому, чи є такі у цім списку, чи в окремому...
Безкоштовно ця контора жодної бамажки не видасть!!!
показати весь коментар
05.10.2024 18:30 Відповісти
так отож. і той факт, що та дамочка ще є членкинею від слуг наріду, то це ще більше б'є по іміджу зелених. тож зелені радо її спишуть та ще й прискіпливо будуть перевіряти її діяльність. і всі ці списки також перевірять. хто в Монако, то будуть шукати спосіб їх повернути в Україну як осіб, які проходять по кримінальному провадженню (і тут уже на політичні переслідування як у нардепа Дмитрука нікуя вже не спишеш та ще й статус біженця можуть анулювати), а хто без ноги і щоб отримати ту бамажку був змушений під тиском нести свої кровні зелені, то тим потрібно буде усі ці кошти повернути. тобто це вже питання честі для самої зеленої влади. біля кормушки лишаться тільки самі наближені до головного осередку зелених, тобто всякі агрохімії, каклєти і їм подібні голіки і трубіцини. якось такось. це єдиний спосіб для зелених лишитись при владі, тобто показово почати боротись із корупцією.
показати весь коментар
05.10.2024 18:56 Відповісти
А Ви оптиміст! Нема в них ніякої честі і не могло бути, тому, що проект "Голобородько" був задуманий як політичний проект, а кінцева мета прихід до влади.
показати весь коментар
06.10.2024 14:17 Відповісти
якщо в тебе немає чогось (руки, ноги, ......) у МСЕК все ж з тебе здеруть гроші.

Маячня якась. Сам придумав, чи зі стелі впало ?? Руку, ногу не пришиєш !
Можна заяву катати в поліцію і прокуратуру. Це ж 100 % варіант, не хр. холецистит, панкреатит ...
показати весь коментар
06.10.2024 13:02 Відповісти
навряд...монаківські вже третій рік там...ці у Вроцлаві десь
показати весь коментар
05.10.2024 19:52 Відповісти
Якщо на них відкриють кримінальні справи і оголосять розшук - вже результат.
показати весь коментар
06.10.2024 12:59 Відповісти
краще б ці мусора і дбр ухилянти так з корупцією боролися, а не так як з х парк... ухилянти пси влади з дбр виловлюють калік на фронт...
показати весь коментар
10.10.2024 11:19 Відповісти
Ще заплвтять
показати весь коментар
05.10.2024 18:18 Відповісти
Та ви шо, і що всіх винних покарають? Це ж не якісь там корупціонери затримані на лярдних крадіжках.
показати весь коментар
05.10.2024 18:18 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 18:21 Відповісти
Там буде бригада і ще дві до 2022.
показати весь коментар
05.10.2024 18:24 Відповісти
А слесаренку нач. Черниговского госпиталя и влк не хотите проверить, он правдо чемодани откупа возил радуцкому, подельнику вазелина по прадаже масок....но обогатился не меньше єтих...
показати весь коментар
05.10.2024 18:26 Відповісти
Якими силами, цікаво, ви будете це все перевіряти?!
Де ви візьмете стільки людей, адже, судячи з суми «наколядованого, мова йде про сотні людей? Якщо не тисячі…
Майже впевнений:знайденим буде запропоновано ще раз розкошелитись, щоб знов «пропасти».Якщо вони в Україні…
показати весь коментар
05.10.2024 18:30 Відповісти
Там не тільки готівка, а ще й інша власність - рухомість, нерухомість, активи мабуть.
Тому там доходи не тільки від хабарів, ще щось.
показати весь коментар
06.10.2024 15:27 Відповісти
Так ці суки ухилянти корупцію ігнорують що їм ще робити, то ж не х парк штормити на гроші і руйнувати спорт Києва
показати весь коментар
10.10.2024 11:20 Відповісти
До речи, вони залюбки підуть на зону - там не вбивають. Потім з судимістю не призивають.
показати весь коментар
05.10.2024 18:32 Відповісти
Виявиться що діагнози вірні, а гроші? Ви тільки не регочіть у нас традиція така засівати кабінет після кожного пацієнта хто скільки і чого зможе, а кабінет не прибирався з 2022 року.
показати весь коментар
05.10.2024 18:32 Відповісти
Всі ці кошти і майно після конфіскації підуть у бюджет, не пропадуть. Сподіваємося.

Діагнози ?? А з якими діагнозами дають інвалідність по закону ? Там справи серйозні. Нащо хабар тоді давали ?
показати весь коментар
06.10.2024 15:30 Відповісти
маска13 лижи дупи глибше подолякоскот дєрьмачєл і ухилянтів з дбр а то щось тобі ніхто не вірить ...
показати весь коментар
10.10.2024 11:22 Відповісти
цим ухилянтам не поталанило вдвічі - свій "диагноз" вони "підтвердять" ще й слідчим дбр
показати весь коментар
05.10.2024 18:41 Відповісти
ці ухилянти вже давно в німеччині чи США.
А ще там у спискаж є реальні інваліди з яких також беруть хабарі, тому все заглохне, адже в цій схемі занадто багато людей повязано.
показати весь коментар
05.10.2024 18:48 Відповісти
А слідчі дбр не ухилянти? Читав вище статтю про х парк? Там два батальона ухилянтів з дбр задіяли по замовній статті ще й по фіктивній справі яка не стосується роботи ухилянтів з дбр, але кого це цікавить при режимі ригоаналів зеленського... А потім чого інвестори до нас не заходять, та треба піднімати податки...
показати весь коментар
10.10.2024 11:24 Відповісти
Просто смішно, чому ДБР вирішили, що це список ухилянтів ? Може це список коханців або боржників . Спочатку потрібно буде у суді довести, що крупа отримувала від "списочників" кошти і оформляла їм фіктивні інвалідності. Без доказу вини "ухилянти" просто пошлють ДБР за кораблем і тільки на підставі рішення суду можна зобов"язати повторно проходити МСЕК або медичне обстеження. Вкид розрахований на лохів , що вони побіжать або платити або домовлятися з ДБР.
показати весь коментар
05.10.2024 19:08 Відповісти
Домовлятися з ДБР після такого розголосу навряд чи.

Крім того, там ще інші статті будуть - недостовірне декларування так точно. Конфіскація.
показати весь коментар
06.10.2024 15:33 Відповісти
Бо шобла з дбр всіма силами намагається відвести від себе ухилянтів і бандитів увагу суспільства
показати весь коментар
10.10.2024 11:25 Відповісти
Хорошо хоть только в одной области так
показати весь коментар
05.10.2024 19:11 Відповісти
Та у інших областях тепер вже не знайти гроші, сзаховали у надійному місці.
😛
показати весь коментар
06.10.2024 09:22 Відповісти
Це хіба перший випадок ?? У цьому році вже декілька справ з МСЕК. правда там дріб"язок порівнянно з Крупою.

У справі Крупи мабуть ще якась злоч. діяльність, не тільки хабарі.
показати весь коментар
06.10.2024 15:35 Відповісти
Тобто,заплатити їм треба буде тепер ще раз
показати весь коментар
05.10.2024 19:15 Відповісти
Вообще то в МСЕК, что бы получить группу, надо что бы коллегия врачей, а это как минимум три, поставили свои подписи в медицинской карте.
показати весь коментар
05.10.2024 19:17 Відповісти
Соображали на троих, а если серьезно, то случайных людей там не бывает.
показати весь коментар
05.10.2024 19:46 Відповісти
вообще то у нас "моносброд" побольше трьох
показати весь коментар
05.10.2024 19:58 Відповісти
Тобто 6 млн $ потрібно мінімум помножити на 3 = 18 млн.$ тільки в одній області.
показати весь коментар
05.10.2024 20:40 Відповісти
Не геть так, навряд чи х 3, мабуть менше, але так, спільники були.
показати весь коментар
06.10.2024 15:36 Відповісти
UA Storm UA

Вообще то в МСЕК, что бы получить группу, надо что бы коллегия врачей, а это как минимум три, поставили свои подписи в медицинской карте.

Бажано читати не тільки окремі речення
показати весь коментар
06.10.2024 20:08 Відповісти
Я про розмір пайки для спільників, вона мабуть буде менша ніж для організатора. Нє ?
показати весь коментар
06.10.2024 20:33 Відповісти
И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей.
показати весь коментар
05.10.2024 19:21 Відповісти
Зараз випливе, що вона далека родичка німецьких Круппів, і все це успадковано від пробабусі.
показати весь коментар
05.10.2024 19:27 Відповісти
Передбачаю: в р.Тиса побільшає утоплеників,а в горах трупиків збіднілих клієнтів цієї баби...
показати весь коментар
05.10.2024 19:29 Відповісти
Влада знайшла спосіб як заробляти і і поповнювати військо.
Спочатку збираються хабарницькі гроші, які ідуть до самого верху, як то заведено в УА. Потім декларується арешт стрілочника-збиральника і всі справи "пацієнтів" що йшли через нього, перевіряються. Потім віх виявлених "ухилянтів" відправляють до тцк і нуль, але гроші залишаються на сходах всієї схеми. Термін дії слідства на стрілочника-збиральника закінчується і вуаля! І вівці на фронті і гроші в кишенях.
показати весь коментар
05.10.2024 21:26 Відповісти
Також потрібно встановити, чи вказаний діагноз був правильним чи неправильним.
Що ще треба перевіряти?! Є списки ухилянтів, є кошти, які вони передали, а довести не можна!!!
показати весь коментар
05.10.2024 21:29 Відповісти
по цих списках багато українців будуть на гачку в оп, а це важливіше ніж бабло
показати весь коментар
05.10.2024 21:40 Відповісти
Зелені злодюги!
показати весь коментар
06.10.2024 00:15 Відповісти
Звание "Заслуженный врач" когда заберут у неё?
показати весь коментар
06.10.2024 09:14 Відповісти
А що з тьоткою ? Вона вже сидить ?
показати весь коментар
06.10.2024 13:53 Відповісти
І як так: бандюки лізуть в хату до якоїсь бабусі і за 100 гривень припікають пупа праскою. У цієї "мсеки" шість лімонів зеленими під матрасами і всім пох. Та у кожного з цих "мсеків" аналогічна ситуація. В кожному селі купа здорових бугаїв, які купили інвалідність і всі про це знають.
показати весь коментар
06.10.2024 13:54 Відповісти
..дбр это похоронная команда для таких дел..
показати весь коментар
06.10.2024 14:19 Відповісти
Цікаво які суми пропонують за знищення цих списків.
показати весь коментар
06.10.2024 14:26 Відповісти
Я так і не поняв, саждати будуть чи ні? Чомусь думаю що не тільки ухилянтів які давали хабарі не посадять, а і навіть основних фігурантів. На шо спорим? )
показати весь коментар
06.10.2024 14:33 Відповісти
Наче вже затримали.
показати весь коментар
06.10.2024 15:38 Відповісти
Ну да, затримали, в кращому разі потримають пару місяців (а скоріш відпустять під заставу) а далі - розвалять справу у суді. Нічого нового. Буде як завжди. Тому і інші і продовжать красти.
показати весь коментар
06.10.2024 17:16 Відповісти
Тут навряд чи. Подання недостовірної декларації.
показати весь коментар
06.10.2024 17:57 Відповісти
вивчають списки, щоб зняти капусту по другому колу та новому прейскуранту, зв'язку з обставинами. Від цієї історії смердить, зрозуміло, що відкритий надприбутковий бізнес в межах держави та випадкових там немає. Впарювати це як винятковий приклад просто смішно. Хтось, все це кришує і публічно карає тих, хто не доніс мільйончик другий. Гральний бізнес та наркоторгівля навіть близько не мріяли про такі надходження
показати весь коментар
06.10.2024 19:46 Відповісти
Та ніхрена нікому нічого не буде!
Гроші по ієрархії поділять, та й спишуть! Наклеп, дискредитація, і так інше!
показати весь коментар
06.10.2024 21:51 Відповісти
Саме "смішно " що по цій схемі перепало і верхівці ухилянтів з дбр сто відсотків да і всій клоаці дєрьмаків
показати весь коментар
10.10.2024 11:29 Відповісти
 
 