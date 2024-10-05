ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози
Державне бюро розслідувань у межах досудового слідства вивчає списки, які знайшли під час обшуків у робочому кабінеті керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи.
Про це "Суспільному" розповіла речниця теруправління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Герасімук, у цих списках зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
Що загрожує "ухилянтам"?
За словами адвокатки Наталії Свірневської, тих, хто зазначений у списку, мають знайти та перевірити органи досудового розслідування. Також потрібно встановити, чи вказаний діагноз був правильним чи неправильним.
"Під час допиту повинні з'ясувати, чому людина звернулась у МСЕК. Можна перевірити, чи зверталась вона раніше за такою допомогою. Якщо доведуть, що діагноз неправильний, то будуть досліджуватися питання, як вдалось знайти людей, які погодились його встановити", - розповіла адвокатка.
За словами Свірневської, якщо буде доведено, що у людини зі списку неправильний діагноз "встановлено" з метою ухилення від мобілізації, їй може загрожувати відповідальність за статтею 336 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до п'яти років.
Якщо ж органи досудового розслідування встановлять, що крім цього, були надані гроші за те, щоб отримати діагноз, який би давав підстави на відстрочку чи на те, щоб не служити в ЗСУ, то такі дії можуть кваліфікуватися за статтею 369 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від двох до чотирьох років, або позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
"Будуть з'ясовувати, чи їх змусили дати хабар, чи вони самі його пропонували. Від цього залежатиме не тільки кваліфікація, але й міра покарання", - пояснила адвокатка.
Нагадаємо, що раніше у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласного МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Питання лише у тому, чи є такі у цім списку, чи в окремому...
Безкоштовно ця контора жодної бамажки не видасть!!!
Маячня якась. Сам придумав, чи зі стелі впало ?? Руку, ногу не пришиєш !
Можна заяву катати в поліцію і прокуратуру. Це ж 100 % варіант, не хр. холецистит, панкреатит ...
Де ви візьмете стільки людей, адже, судячи з суми «наколядованого, мова йде про сотні людей? Якщо не тисячі…
Майже впевнений:знайденим буде запропоновано ще раз розкошелитись, щоб знов «пропасти».Якщо вони в Україні…
Тому там доходи не тільки від хабарів, ще щось.
Діагнози ?? А з якими діагнозами дають інвалідність по закону ? Там справи серйозні. Нащо хабар тоді давали ?
А ще там у спискаж є реальні інваліди з яких також беруть хабарі, тому все заглохне, адже в цій схемі занадто багато людей повязано.
Крім того, там ще інші статті будуть - недостовірне декларування так точно. Конфіскація.
😛
У справі Крупи мабуть ще якась злоч. діяльність, не тільки хабарі.
Вообще то в МСЕК, что бы получить группу, надо что бы коллегия врачей, а это как минимум три, поставили свои подписи в медицинской карте.
Бажано читати не тільки окремі речення
Спочатку збираються хабарницькі гроші, які ідуть до самого верху, як то заведено в УА. Потім декларується арешт стрілочника-збиральника і всі справи "пацієнтів" що йшли через нього, перевіряються. Потім віх виявлених "ухилянтів" відправляють до тцк і нуль, але гроші залишаються на сходах всієї схеми. Термін дії слідства на стрілочника-збиральника закінчується і вуаля! І вівці на фронті і гроші в кишенях.
Що ще треба перевіряти?! Є списки ухилянтів, є кошти, які вони передали, а довести не можна!!!
Гроші по ієрархії поділять, та й спишуть! Наклеп, дискредитація, і так інше!